Tweakers Podcast #78 - Android zonder Google, e-sportsgekte en 'vodhopping'

Hoe bruikbaar is Android als besturingssysteem als je er niet alle apps en diensten van Google op kunt draaien? In de aanloop naar Huaweis Mate 30, die hoogstwaarschijnlijk zonder Google-apps en -diensten verschijnt, stellen we ons die vraag. Arnoud ging op onderzoek uit.

Hij liep daarvoor een tijdlang rond met twee Android-telefoons waarop een kale versie van de Android-fork LineageOS draait, zonder de apps en diensten van Google. Daarbij liep hij meteen tegen een probleem aan: hoe vind je apps zonder de Play Store? Welke alternatieve stores zijn er en zijn die te vertrouwen? En ook: welke apps werken niet zonder de diensten van Google? In deze aflevering deelt Arnoud zijn ervaringen, die - spoiler alert - niet al te positief zijn.

Ook hebben we het over e-sports. Jurian merkt op dat een groot toernooi, zoals de League of Legends-finale die begin november in Parijs plaatsvindt, tegenwoordig net zo snel is uitverkocht als een grote voetbalwedstrijd of populair concert. Mensen zijn bereid er een flink eind voor te reizen, maar wie zijn die mensen? Want terwijl de meesten wel iemand kennen die naar concerten of voetbal gaat, heeft lang niet iedereen een e-sportsbezoeker in zijn contactenlijst.

Verder heeft Arnoud het over een gekke telefoon zonder besturingssysteem, bespreekt Wout zijn worstelingen met slimme camerafeatures die soms best kunnen tegenwerken en delen we onze eerste ervaringen met Disneys nieuwe streamingdienst, waarvan momenteel een test loopt in Nederland. Tot slot bespreken we in de sneakpeek nog waarom we dit jaar geen iPhone-preview hadden en de review ook nog even op zich laat wachten.

00:20 Opening

02:03 De populariteit van grote e-sportstoernooien

11:27 De Raspberry Pi onder de smartphones

19:17 Wout worstelt met zijn 'slimme' camera

24:05 Hoe fijn werkt Android zonder Google-apps?

38:34 Onze eerste indrukken van Disney+

51:08 Sneakpeek

Hoe kan ik de Tweakers Podcast beluisteren?

Elke aflevering wordt hier op de site geplaatst als een .Geek en het overzicht van alle afleveringen vind je hier. Luister je liever zonder je pc of laptop, dan heb je de keuze uit een heleboel Podcast-apps voor je telefoon of tablet. Voor iOS is er natuurlijk Apple Podcasts, maar ook OverCast, iCatcher, PodCruncher en CastBox zijn populair. Op Android zijn AntennaPod, Podcast Addict en PocketCasts populaire apps. Voor Windows Phone kun je terecht bij de ingebouwde Podcasts-app of bij GroverPro. Voor al die apps geldt dat je ons kunt vinden door binnen de app te zoeken op 'Tweakers Podcast' en je te abonneren. Datzelfde geldt voor Spotify. Tot slot kun je de afleveringen terugvinden op YouTube.