Google voegt mannelijke stem toe aan Nederlandstalige Assistent

Google voegt woensdag een mannelijke stem toe aan de Nederlandstalige versie van Assistent. Dat heeft de zoekgigant bekendgemaakt. Het is voor het eerst dat er een stem bijkomt voor de Nederlandstalige versie van de digitale assistent.

De Assistent zal bij eerste gebruik willekeurig de lagere of hogere stem kiezen, waarna gebruikers dat later alsnog kunnen aanpassen, zo zegt Google. In andere landen was al langer een andere stem beschikbaar, in het Nederlands is dat voor het eerst. Concurrent Siri van Apple, de enige andere digitale assistent van een groot bedrijf die in het Nederlands werkt, beschikt vanaf de release in het Nederlands over een mannenstem.

Google-engineer Brant Ward zegt tegen Tweakers dat de zoekgigant begon met een vrouwenstem vanwege de verstaanbaarheid. "Een lagere stem is lastiger verstaanbaar. Tot een paar jaar geleden werkte text-to-speech met het 'aan elkaar plakken' van klanken en een lagere stem heeft een lagere frequentie en dus iets langere golf, waardoor het aan elkaar plakken minder goed klinkt."

Inmiddels is de spraaktechnologie verder gevorderd en is het mogelijk om een mannenstem vloeiender en beter verstaanbaar te maken. Emma Coats van Google zegt dat de mannenstem dezelfde antwoorden zal geven. "We hebben besloten om de persoonlijkheid hetzelfde te houden. We zien Assistant niet als mannelijk of vrouwelijk. Dat is een bewuste keuze en daarom hebben we er ook geen menselijke naam aan gegeven."

Volgens Ward is de optie van het kiezen voor een stem pas het begin van personalisatie van de Assistant. Hoewel er geen concrete wijzigingen aan te kondigen zijn, denkt Google na over verdergaande manieren van personalisatie. "Ik zou graag willen inbouwen dat de Assistant tijdens werktijd formeler reageert dan in mijn vrije tijd bijvoorbeeld."