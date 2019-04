'YouTube Music voegt optie toe voor afspelen lokaal opgeslagen muziekbestanden'

Google is begonnen met het toevoegen van een optie aan muziekstreamingdienst YouTube Music waarmee gebruikers muziekbestanden die op hun telefoon zijn opgeslagen via de app kunnen afspelen. Dat stelt althans de website MSPoweruser.

MSPoweruser toont een screenshot waarop is te zien dat in de artiestenpagina een tabblad genaamd 'device files' is toegevoegd. Daarmee worden audiobestanden die op de smartphone zijn opgeslagen, en in principe dus geheel buiten YouTube Music vallen, weergegeven. De functie is nog niet breed beschikbaar en wordt dus waarschijnlijk in fases toegevoegd aan YouTube Music. Google heeft officieel nog niets bekendgemaakt over een update met deze nieuwe functie.

Bij het selecteren van de optie komt een melding in beeld die aangeeft dat het afspelen van lokale bestanden mogelijk is in de app, maar dat de nummers niet kunnen worden toegevoegd aan rijen en afspeellijsten in YouTube Music. Ook het casten van de lokale bestanden naar een ander apparaat behoort niet tot de mogelijkheden.

Hiermee lijkt Google weer een nieuwe stap te zetten om YouTube Music uiteindelijk te presenteren als een volwaardige vervanger voor Google Play Music, de standaardspeler op Android. YouTube Music mist nog wel wat functies, zoals de mogelijkheid die Play Music gebruikers biedt om hun gehele muziekbibliotheek te uploaden om die overal te kunnen streamen.

YouTube Music bestaat nog niet zo lang. In mei vorig jaar jaar kwam de dienst uit in de Verenigde Staten en eind augustus volgde de introductie in de Benelux. Er zijn twee versies van beschikbaar: een gratis versie met advertenties en een Premium-versie voor 10 euro per maand die ook het downloaden van muziek en afspelen op de achtergrond mogelijk maakt.