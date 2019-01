Wat te doen als je als smartphonefabrikant wil dat de voorkant van je telefoon vrijwel alleen uit scherm bestaat, maar gebruikers ook de mogelijkheid wilt geven om selfies te nemen. Het antwoord op die vraag was in de laatste anderhalf jaar: de notch, de inmiddels welbekende inkeping aan de bovenkant van het scherm waarin de frontcamera en sensoren zijn gehuisvest, en die populair werd gemaakt door Apple met zijn iPhone 10.

Er zijn natuurlijk ook andere oplossingen voor dit 'probleem'. Zo hebben we de laatste maanden verschillende telefoons gezien die de camera omhoogschuiven uit de behuizing, zoals de Oppo Find X, de Xiaomi Mi Mix 3 en de Vivo Nex S. Later dit jaar verwachten we dat er veel telefoons uitkomen waarbij de notch niets meer is dan een klein rond hapje uit het scherm, puur voor de camera. Dat er nog een andere route is om te bewandelen, bewijst het Chinese Nubia, voorheen onderdeel van ZTE, maar inmiddels een fabrikant die op eigen benen staat. Op de CES kwamen we Nubia's nieuwste smartphone tegen: de Nubia X, die geen notch heeft en niets laat uitschuiven, maar dit probleem op een heel andere manier oplost.

De voorkant van de Nubia X is vrijwel enkel scherm, met bezels boven en onder die iets breder zijn dan die aan de zijkant. Dat levert een eenvoudig en strak uiterlijk op als je de telefoon voor het eerst ziet. Een frontcamera heeft de Nubia X dus niet, maar een telefoon waarmee je geen fatsoenlijke selfies kunt maken is, zeker in Nubia's thuisland China, bij voorbaat kansloos. Om foto's van jezelf te kunnen nemen is in principe geen extra camera op een telefoon nodig, moeten de technici bij Nubia hebben gedacht. De enige reden dat we frontcamera's hebben, is dat als we de camera achter op de telefoon gebruiken om een foto van onszelf te maken, we niet op het scherm kunnen kijken.

De oplossing omgedraaid

Dus waarom niet in plaats van een extra camera naast het scherm plaatsen, een extra scherm naast de camera? Dat is precies wat ze bij Nubia hebben gedaan. Aan de achterzijde van de telefoon zit onder de hoofdcamera een 5,1"-oledscherm. Of je nou foto's maakt van een landschap of van jezelf, je gebruikt dezelfde cameracombinatie met een 24-megapixel- en en een 16-megapixelmodel. Je wisselt enkel van viewfinder, afhankelijk van de situatie.

Het is een creatieve oplossing, die in de praktijk, door de manier waarop het scherm in de behuizing is verwerkt, indrukwekkender is dan hij op papier klinkt. Waar we normaal gewend zijn dat een scherm zwart oogt als het uitstaat, zie je het scherm op de Nubia X vrijwel niet als het niet is geactiveerd. Het gaat geheel verscholen in de blauwe, spiegelende achterkant van de telefoon. Ga je met je neus boven op de behuizing zitten, dan kun je heel subtiel de randen van het scherm ontwaren, maar bij normaal gebruik lijkt het scherm compleet te verdwijnen.

Om dat te bewerkstelligen, heeft Nubia simpelweg gekleurd Gorilla Glass aan de achterkant gebruikt, in plaats van het transparante glas dat we van normale telefoons kennen. Hoewel het in eerste instantie wellicht heel fragiel lijkt om een scherm aan de achterkant te plaatsen, zijn telefoons met glas aan de voor- en achterzijde in het afgelopen jaar gemeengoed geworden. Wat afwerking betreft is de Nubia X eigenlijk niet anders dan een moderne iPhone of Galaxy-telefoon. Het grote verschil is natuurlijk dat een dikke kras of barst aan de achterkant van je glazen behuizing geen praktische problemen met zich meebrengt en het er bij de Nubia X tot gevolg heeft dat je scherm wellicht niet meer werkt.

Werking in de praktijk

De softwarematige implementatie van het tweeschermensysteem zit goed in elkaar. Nubia geeft gebruikers verschillende mogelijkheden, waarbij die om de schermen automatisch te wisselen als je de telefoon draait, veruit de makkelijkste is. Dit is de stand die je waarschijnlijk gebruikt als je het tweede scherm vooral inzet om de compositie te checken voordat je een selfie maakt.

Je kunt deze mirror-modus ook handmatig activeren door beide vingerafdrukscanners aan te raken. Inderdaad, de Nubia X heeft twee vingerafdrukscanners, een in beide zijden van de telefoon. Omdat zowel voor- als achterop een scherm zit en de fabrikant dunne schermranden wilde, bleef er maar weinig plek over om een vingerafdrukscanner te plaatsen. Een moderne scanner die in het scherm zit, was waarschijnlijk te duur, zeker als hij dubbel moest worden uitgevoerd, dus heeft Nubia gekozen voor twee scanners aan de zijkanten. Zo kun je ongeacht welk scherm je gebruikt, met dezelfde vinger ontgrendelen.

De modus om het scherm te spiegelen kan ook worden verruild voor wat Nubia een multitaskingstand noemt. Hierbij is de scherminhoud van de twee displays verschillend. Zo kun je op de grote 6,2"-lcd aan de voorkant je webbrowser open hebben staan, terwijl op het 5,1"-oledscherm WhatsApp te zien is. Welke stand je ook kiest, er kan altijd maar één scherm tegelijk actief zijn. Heel erg is dat niet, want je kunt immers ook maar naar één zijde tegelijk kijken. Wie had gehoopt dat dit de perfecte telefoon zou zijn voor een potje zeeslag, moeten we dus teleurstellen.

Tot slot

Een telefoon met twee schermen klinkt wellicht als een gimmick, maar in de praktijk blijkt het prima te werken. Zowel de softwarematige implementatie als de manier waarop het scherm in de glazen behuizing is weggewerkt, is goed uitgedacht. Het heeft tot gevolg dat de voorzijde van de telefoon zoals beoogd uit vrijwel alleen maar scherm bestaat en je krijgt er nog wat unieke functies bij, zoals de multitaskingstand. Heel duur maakt het de telefoon niet. Voor omgerekend 485 euro krijg je een 6,2"-telefoon met een Snapdragon 845, 6GB ram, 64GB opslag, een dubbele cameraset-up, twee vingerafdrukscanners en dus twee schermen.

Daarbij moeten we wel opmerken dat het scherm achterop niet uitnodigt om langdurig te worden gebruikt. Het 5,1"-oledpaneel heeft een resolutie van slechts 1520x720 pixels en de kleurtemperatuur leek zo op het oog veel te warm. Wie dat geen probleem vindt, moet ook weten dat de Nubia X, hoewel hij online kan worden besteld, echt voor de Chinese markt is bedoeld en er bijvoorbeeld geen diensten van Google op zijn te vinden. Dat de Nubia X niet in Europa te krijgen is, vinden we dus geen groot gemis. Een medewerker van Nubia wist ons tot slot te vertellen dat het bedrijf uitbreidingsplannen heeft naar de VS en Europa, en hoewel de Nubia X niet een van de modellen is die gevoerd zullen worden, zal dit bij een eventuele opvolger wel overwogen worden.