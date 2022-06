Weinig producten zijn van fundamenteler belang voor onze techno-cultuur dan chips, of misschien beter gezegd: geïntegreerde circuits. Die IC's zijn sinds hun ontstaan, zo eind jaren vijftig, begin jaren zestig van de vorige eeuw, alsmaar complexer en krachtiger geworden. Waar chipontwerpen in de beginjaren nog transistoraantallen in de tientallen gebruikten, steeg dat in de jaren zeventig en tachtig al tot duizenden. Inmiddels zitten we dankzij steeds kleinere procedés en geavanceerde productiemethoden op miljarden transistors per IC.

Het zijn niet alleen de bekende machines van bedrijven als ASML die dergelijke complexe chips mogelijk maken. Een chip is immers een elektronisch circuit, en zo'n circuit moet uiteraard door iemand worden ontworpen. Met enkele tientallen of honderden transistors en andere elementen is dat nog relatief eenvoudig en kon dat 'met de hand'. Maar bij een chip met miljoenen of miljarden transistors kan geen mens nog overzicht houden. In de loop der jaren is software ontwikkeld om chips te ontwerpen en die software is met de complexiteit van ontwerpen meegegroeid. Ook dat heeft grenzen, dus lijkt het inmiddels stilaan tijd voor een volgende transitie: die naar toepassing van AI.