Facebook verwijdert valse informatie over coronavirus en Google toont alerts

Facebook en Google zetten stappen om gebruikers van correctie informatie over het coronavirus te voorzien. Facebook treedt op tegen schadelijke nepinformatie over het virus en Google toont bij zoekacties informatie van Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Facebook meldt dat factcheckers berichten over het coronavirus op het sociale netwerk controleren en als de informatie als onjuist wordt bestempeld, beperkt Facebook de verdere verspreiding van de berichten. Bij valse claims of samenzweringstheorieën die door gezondheidsorganisaties als schadelijk zijn aangemerkt, verwijdert Facebook de berichten.

Het bedrijf zegt zich met name te richten op onjuiste claims over behandelingen en preventie. Op Instagram verwijdert Facebook-hashtags met nepinformatie over het coronavirus of probeert het de verspreiding van die hashtags tegen te gaan. In het verleden kreeg Facebook de kritiek dat het te weinig deed om de verspreiding van valse informatie tegen te gaan. Het platform weigerde bijvoorbeeld pagina's met samenzweringstheorieën van antivaccinatiegroepen te verwijderen, al besloot het bedrijf wel om antivaxberichten minder zichtbaar te maken.

Google heeft in samenwerking met de World Health Organization een SOS Alert ingesteld voor het coronavirus. Wie met Google zoekt op deze naam, krijgt uitgelichte links te zien die verwijzen naar WHO-pagina's met informatie over het virus. Ook Twitter komt in actie om gebruikers van juiste informatie te voorzien. De dienst verwijst gebruikers die zoeken op het virus, door naar pagina's van lokale gezondheidsorganisaties met correcte informatie.

Zoals bij veel actuele onderwerpen proberen internetters misbruik te maken van de aandacht voor het coronavirus. Dat doen ze niet alleen met nepnieuws, maar ook met pogingen om malware te verspreiden. Zo constateert IBM dat er in Japan e-mails met malware in omloop zijn die verpakt zijn als waarschuwingen voor het virus.