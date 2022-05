Maker van powerlineapparatuur Devolo moet reorganiseren door te grote voorraad

Het Duitse Devolo gaat herstructureren. De maker van powerlineapparaten is daartoe genoodzaakt, omdat hij in financiële problemen is gekomen. Vanwege chiptekorten moesten bestellingen ver vooruit worden geplaatst. Devolo zit nu met een overschot.

Vanwege de aanhoudende tekorten aan onderdelen moest Devolo in een vroeg stadium leveringsverplichtingen aangaan, schrijft de fabrikant op zijn website. Daardoor had het bedrijf begin 2022 een zeer grote voorraad en ontstond een liquiditeitsprobleem.

Powerlineadapters van Devolo

De verkopen in 2021 bleken tegen te vallen, nadat het bedrijf 2020 relatief goed was doorgekomen. Volgens Devolo vielen de verkopen vorig jaar tegen vanwege de verdere sluiting van de detailhandel als gevolg van de coronamaatregelen en 'een verandering in het kopersgedrag, vooral op de Duitse markt'. Daarnaast kon Devolo naar eigen zeggen geen grote orders verkopen aan netwerkbeheerders in het buitenland, omdat specifieke producten niet beschikbaar waren vanwege het ontbreken van chips.

De herstructureringsprocedure die het bedrijf nu is gestart, is in Duitsland gangbaar voor bedrijven die aan de rand van een faillissement staan. Devolo zegt in de komende maanden in overleg met belanghebbenden een herstructureringsplan te ontwikkelen. Gedurende dat proces blijven de bedrijfsactiviteiten van Devolo draaien.

Devolo is een Duitse fabrikant van communicatieapparatuur. Het bedrijf is met name bekend van zijn powerlineadapters voor een netwerkverbinding over het elektriciteitsnet. Devolo is opgericht in 2002 en heeft zijn hoofdkantoor in Aken.