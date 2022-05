PriceRunner eist 2,1 miljard euro van Google wegens voortrekken Shopping

Vergelijkingssite PriceRunner eist in een rechtszaak 2,1 miljard euro aan schadevergoeding. De aanklacht, ingediend bij de rechtbank in de Zweedse hoofdstad Stockholm, is gebaseerd op een eerder oordeel van de Europese Commissie.

PriceRunner claimt dat Google nog steeds vergelijkingssites benadeelt en dat de schadevergoeding daarom ook hoger kan uitvallen. Het gaat om geleden schade sinds 2008 in het Verenigd Koninkrijk en sinds 2013 in Zweden en Denemarken. Het bedrijf heeft in die landen een prijsvergelijker.

De aanklacht is een gevolg van het oordeel en de miljardenboete van de Europese Commissie voor Google, vanwege het bevoordelen van zijn eigen Shopping-sectie in de zoekmachine boven die van andere websites. Dat gebeurde in 2017. Dankzij dat oordeel kunnen individuen en bedrijven die denken schade te hebben geleden, dat proberen te verhalen via nationale rechtbanken.

PriceRunner claimt verder dat consumenten al jarenlang te veel betalen door de positie van Google Shopping, omdat de prijzen daarin hoger zouden liggen dan bij onafhankelijke prijsvergelijkers. Die conclusie komt van accountantsbureau Grant Thornton, dat dit onderzocht in opdracht van PriceRunner. Het is nog onbekend wanneer de zaak in Stockholm zal dienen en hoe lang dat zal duren. PriceRunner heeft 175 medewerkers.