Alarmsysteem BE-Alert heeft miljoen registraties

Alarmsysteem BE-Alert heeft een miljoen registraties. Dat heeft de Belgische overheid bekendgemaakt. BE-Alert begon vijf jaar geleden en is een systeem om Belgen via sms en e-mail te informeren over noodsituaties.

Dat BE-Alert de mijlpaal juist nu bereikt, komt mede door twee grootschalige tests in de afgelopen tijd, meldt het Nationaal Crisiscentrum. Daarbij hebben nog eens 60.000 Belgen hun gegevens achtergelaten om bij een crisis op de hoogte te worden gesteld. Het systeem is sinds de start in 2017 600 keer ingezet.

Belgen kunnen bij hun inschrijving tot vijf fysieke adressen opgeven. Vervolgens krijgen zij bericht bij noodsituaties, zoals brand, noodweer of de vondst van vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog. Ongeveer 85 procent van de Belgische gemeenten is aangesloten op het systeem.

Naast het systeem van inschrijving voor berichten heeft de Belgische overheid een alarmeringssysteem op basis van de geografische locatie van telefoons. Dan krijgen alle telefoons binnen een bepaald gebied een bericht.

In Nederland is ook een digitaal alarmsysteem, maar NL-Alert werkt alleen met locatiegebonden berichten op de telefoon. NL-Alert vereist daardoor geen inschrijving. Door de cellbroadcast zijn er ook geen statistieken over hoeveel mensen de berichten ontvangen.