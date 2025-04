BE-Alert gaat werken op meer digitale informatieborden van gemeenten

BE-Alert gaat in vijftien Belgische gemeenten werken op digitale informatieborden. Vorig jaar begon de eerste gemeente daarmee. De bedoeling is dat meer mensen de noodberichten van BE-Alert gaan zien.

BE-Alert werkt al via telefoons, sms en e-mail, maar door de informatieborden in de openbare ruimte moeten meer mensen de boodschap meekrijgen, meldt de organisatie achter de noodberichten. Het is onbekend welke vijftien gemeenten meedoen. Vrijwel alle Belgische gemeenten maken gebruik van BE-Alert.

Waterloo deed anderhalf jaar geleden als eerste een proef met meldingen op digitale informatieborden van de gemeente, meldde de VRT destijds. Het alarmsysteem bestaat sinds zes jaar en is sinds die tijd al honderden keren ingezet om mensen te waarschuwen bij noodsituaties. Donderdagmiddag is een eerste test met meldingen op de gemeentelijke informatieborden.