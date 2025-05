Belgische operatoren kunnen makkelijker samenwerken bij uitrol glasvezelnetwerk

De Belgische telecomregulator BIPT maakt het voor telecomoperatoren toegankelijker om gezamenlijke investeringen te doen bij de aanleg en uitrol van een glasvezelnetwerk. Voorheen werd dit ook al toegestaan, maar enkel in zeer specifieke situaties.

Volgens de Vlaamse zakenkrant De Tijd is de waakhond voortaan bereid om 'alle overeenkomsten of ontwerpovereenkomsten te bestuderen die operatoren zouden willen sluiten, onafhankelijk van de betrokken geografische zones…' Het BIPT liet volgens De Tijd dergelijke samenwerkingen tussen telecomoperatoren wel al toe, maar dan enkel in zeer specifieke situaties zoals in afgelegen gebieden. De regulator wilde hiermee naar verluidt de netwerkconcurrentie in België verder aanwakkeren.

De Vlaamse zakenkrant schrijft dat België, wat betreft de aanleg van de glasvezelinfrastructuur voor consumenten, achterloopt op zijn Europese buurlanden. In die buurlanden zouden operatoren volgens De Tijd ook veel meer samenwerken bij de uitrol van hun glasvezelnetwerk(en). Uit een achtergrondartikel uit 2022 van Tweakers bleek eveneens dat België achterliep. Eind 2021 hadden 600.000 Belgische gebouwen, ofwel 11,7 procent van het Belgische gebouwenpark, een glasvezelaansluiting. In Nederland waren op dat moment 3,9 miljoen gebouwen aangesloten op glasvezel, ofwel ongeveer 49 procent van alle Nederlandse gebouwen.