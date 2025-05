Belgische consumenten mogen vanaf 1 november 2024 eigen modem en router kiezen

Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie heeft besloten dat telecomaanbieders vanaf 1 november 2024 vrije modemkeuze moeten toestaan. Gebruikers mogen vanaf dan zelf hun modem en router kiezen zonder dat de provider dat mag verbieden.

Het BIPT schrijft dat Belgische gebruikers na het ingaan van deze beleidswijziging niet langer verplicht zijn om de modem of router van hun telecomaanbieder te gebruiken bij het afnemen van een internetabonnement. Hierdoor kunnen klanten volgens de waakhond gemakkelijker veranderen van operator op dezelfde netwerkinfrastructuur, wat de concurrentie op de telecommarkt moet bevorderen.

Voor dit besluit heeft het BIPT de locatie van het netwerkaansluitpunt voor vaste netwerken vastgelegd als het punt vanwaaraf de gebruiker verantwoordelijk wordt voor de 'telecommunicatie-eindapparatuur'. Vanaf dat punt hebben gebruikers vrije zeggenschap over hun internetverbinding. De locatie van dit punt is in lijn met de Europese Berec-richtlijnen. Voor aansluitingen op een koper- en glasvezelnetwerk is de locatie van het netwerkaansluitpunt vastgesteld op de wandcontactdoos waarmee de modem verbonden wordt, aldus de waakhond. Voor coaxnetwerkaansluitingen gaat het om de zwarte netwerkverdeler waarop de modem wordt aangesloten.

Tv-settopboxen worden overigens uitgesloten van dit besluit, dus daar hebben gebruikers na ingang van de beleidswijziging alsnog geen vrije zeggenschap over. De ontwikkeling van een universele stb zou 'waarschijnlijk niet economisch haalbaar' zijn, omdat de 'dematerialisatie' begonnen is. Daarmee wordt bedoeld dat er steeds minder gebruik gemaakt wordt van een stb, en steeds meer van een app. Ook 'klassieke telefoonverbindingen en diensten met hogere kwaliteitsniveaus (typisch voor zakelijke diensten)' vallen niet onder deze regel.

Het besluit treedt op 1 november 2023 in werking, al krijgen operators vanaf dan nog twaalf maanden de tijd om de technische aanpassingen uit te voeren die het voor eindgebruikers mogelijk maken om hun eigen modems en routers aan te sluiten op hun netwerk. Eerder heeft het BIPT al een document gepubliceerd waarin wordt vermeld wat precies wordt gezien als het netwerkaansluitpunt, en welke technische specificaties van hun routers en modems providers moeten verstrekken.

Vrije modemkeuze is eerder al in andere Europese landen ingevoerd. Begin 2022 gebeurde dat ook in Nederland. Tweakers schreef toen een achtergrondartikel over wat dat precies inhoudt en wat eindgebruikers eraan hebben.