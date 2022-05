Iedereen in Nederland die het wil kan vanaf vrijdag zijn eigen modem of router kiezen bij een internetabonnement. Op 28 januari gaat een beleidsregel in waarin staat dat consumenten en bedrijven zelf een modem of router moeten mogen kiezen en dat de telecomaanbieder geen recht heeft om dat te verbieden. Met andere woorden: vrije modemkeuze is een feit. Maar wat houdt vrije modemkeuze eigenlijk in, hoe zijn we hier gekomen, wat doen providers en wat heb je eraan als eindgebruiker?

De beleidsregel Handhaving Besluit Eindapparaten werd afgelopen zomer gepubliceerd door de Autoriteit Consument en Markt. In de beleidsregel staat precies omschreven over welk deel van het netwerk de gebruiker vrije keuze heeft. Ook staat er in de regel welke informatie telecombeheerders moeten publiceren zodat consumenten weten welke routers en modems geschikt zijn voor het netwerk.