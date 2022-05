Delta verdubbelt snelheid Flexpakket Basis voor bestaande klanten - update

Delta heeft nieuwe prijzen aangekondigd voor zijn kabelnetwerk in Zeeland. Het Flexpakket Basis kost straks 47,50 euro per maand voor nieuwe klanten en bestaande klanten krijgen een verdubbelde downloadsnelheid. Een abonnement met tv-en-bellen wordt enkele euro's per maand duurder.

De nieuwe tarieven gaan op 1 juli in. Dan wordt Delta's goedkoopste coax-internetabonnement, het Flexpakket Basis 150Mbit/s, 2,50 euro per maand goedkoper. De downloadsnelheid wordt dan ook verdubbeld tot 300Mbit/s. Upload stijgt nog meer en wordt 50Mbit/s, tegenover 15Mbit/s nu.

Bovenop dit Basis-abonnement kunnen klanten twee 'Extra snelheid'-pakketten nemen. Het goedkoopste pakket geeft klanten straks 400Mbit/s download en 100Mbit/s upload. Dit abonnement gaat wel 10 euro per maand kosten, een halve euro meer dan nu. De 1000Mbit/s-aanvuller blijft 12,50 euro kosten.

Hoewel internet voor klanten goedkoper wordt, gaan alle tv-pakketten vanaf 1 juli juist extra geld kosten. Het gaat om een toename van 1 tot 3 euro, afhankelijk van het pakket. Ook vast bellen wordt een euro duurder, evenals ESPN Compleet.

Update, woensdag 18 mei, 07.40: In het oorspronkelijke bericht stond dat Delta de snelheid van Flexpakket Basis verdubbelt en de prijs verlaagt. Dit klopte niet en was onvolledig. Nieuwe klanten voor Flexpakket Basis krijgen nog steeds de downloadsnelheid van 150Mbit/s down en 15Mbit/s up, voor de lagere prijs van 47,50 euro per maand. Bestaande klanten blijven 50 euro per maand betalen, maar krijgen de snelheidsverdubbeling naar 300Mbit/s down en 50Mbit/s up.

Product of dienst Prijs en snelheid tot 1 juli 2022 Prijs en snelheid na 1 juli 2022 Flexpakket Basis, nieuwe klanten 50,00 euro (150 Mbit/s down, 15Mbit/s up) 47,50 euro (150 Mbit/s down, 15Mbit/s up) Flexpakket Basis, bestaande klanten 50,00 euro (150 Mbit/s down, 15Mbit/s up) 50,00 euro (300 Mbit/s down, 50Mbit/s up) Extra snelheid 400 Mbit/s* 9,50 euro 10,00 euro Extra snelheid 1000 Mbit/s* 12,50 euro 12,50 euro 50+ zenders 6,00 euro 8,00 euro Interactief 90+ zenders 10,00 euro 13,00 euro Interactief 120+ zenders 21,00 euro 23,00 euro TV Basis (standaardpakket televisie) 25,00 euro 26,00 euro TV & Internet Instap 56,00 euro 58,00 euro TV & Internet Premium 67,50 euro 70,50 euro ESPN Compleet 11,00 euro 12,00 euro Bellen basis 1,00 euro 2,00 euro Onbeperkt onderling 4,00 euro 5,00 euro

*De prijzen van de Extra snelheid-pakketten zijn aanvullend op het Flexpakket Basis.