Apple komt met toegankelijkheidsfuncties voor deurherkenning en ondertiteling

Apple kondigt meerdere toegankelijkheidsfuncties aan voor zijn apparaten. Een van de functies is deurdetectie, waarmee een deur kan worden gezocht met de camera van een iPad of iPhone. Ook werkt Apple aan live ondertiteling in zijn besturingssystemen.

Het is nog niet bekend wanneer de toegankelijkheidsfuncties naar de verschillende apparaten van Apple komen. Apple schrijft dat het momenteel nog aan de verschillende functies werkt. De deurdetectie-functionaliteit moet naar de Vergrootglas-app op iPads en iPhones komen en maakt gebruik van de camera en LiDAR-scanner.

Met de tool moeten mensen die blind of slechtziend zijn straks in een nieuwe ruimte makkelijker een deur kunnen vinden. Het moet ook mogelijk worden om met deurdetectie kamernummers te herkennen of een entreebordje te signaleren. Vanwege het gebruik van de LiDAR-scanner kan de deurdetectie alleen gebruikt worden op iPhones en iPads die met LiDAR-technologie zijn uitgerust.

Ook gaat Apple live ondertiteling ondersteunen in zijn besturingssystemen. De ondertiteling moet geactiveerd kunnen worden met 'elke vorm van audiocontent', meldt Apple. Als voorbeelden noemt het techbedrijf ondertiteling bij het kijken van een video, een videogesprek of content op social media. Daarnaast moet de ondertiteling ook kunnen worden gebruikt tijdens een gesprek face-to-face.

Het is afwachten wanneer de ondertiteling ook beschikbaar komt in het Nederlands, want voorlopig kondigt Apple alleen een bètatest aan van de toegankelijkheidsfunctie in Canada en de Verenigde Staten. Apple is niet het eerste techbedrijf dat experimenteert met het automatisch genereren van ondertiteling.Twitter kondigde vorig jaar een test met live ondertiteling aan. YouTube heeft sinds een jaar ook ondertiteling en biedt ook de mogelijkheid om deze ondertiteling automatisch te laten vertalen naar onder andere het Nederlands.