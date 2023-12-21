BIPT legt Telenet boete op van 1 miljoen euro voor het bemoeilijken van overstap

Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie heeft de provider Telenet een boete van 1 miljoen euro opgelegd. De toezichthouder stelt dat Telenet het klanten bewust moeilijk maakt om over te stappen naar een andere provider.

Telenet is de Easy Switch-wetgeving niet nagekomen, stelt BIPT. Die wettelijk vastgelegde procedure moet het voor abonnees makkelijker maken om te wisselen naar een nieuwe provider door een unieke identificatiecode te koppelen aan de diensten die de klant afneemt. Hierdoor hoeft de klant enkel deze code door te geven aan een nieuwe provider, waarna deze operator de diensten bij de oude provider kan opzeggen. BIPT stelt dat dit moet leiden tot minder administratie voor de consument en dat het risico op een dubbele facturering verminderd of zelfs uitgesloten wordt.

Volgens het Koninklijk Besluit uit 2022 moeten alle providers van België Easy Switch aanbieden als standaardprocedure aan abonnees die willen overstappen. BIPT heeft naar eigen zeggen geconstateerd dat dat bij de meerderheid van de bijna negentig Telenet-verkooppunten niet aan de orde was. Hiermee zou de provider de wet hebben overtreden en dus legt de toezichthouder een boete van één miljoen euro op. Telenet heeft nog niet gereageerd op dit besluit.

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 21-12-2023 13:40
50 • submitter: databoy

21-12-2023 • 13:40

50

Submitter: databoy

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Clemens123 21 december 2023 14:00
Snap dit wel niet goed...als je overstapt, ga je toch niet naar een Telenet verkoopspunt?
Dan ga je toch naar het verkoopspunt van je nieuwe provider? Deze regelt dan alles mt EasySwitch ID.
Tenzij bestaande klanten misschien slecht geinformeerd werden en zit met steekproeven vastgesteld hebben.
databoy @Clemens12321 december 2023 14:06
Ik denk dat het is dat ze Easyswitch niet voorstellen als klanten van een andere operator klant willen worden bij Telenet. Op die manier wordt hun oude provider niet automatisch stopgezet en is er een periode van dubbel betalen zowel bij de ouder provider als bij Telenet

Update:

De ombudsdienst heeft ook gereageerd:
“Van die klachten gaat een op de twee over Telenet. Als we verder inzoomen, zien we zelfs meer dan een verdubbeling bij de klachten over Telenet alleen. Het gaat dan over mensen die via Easy Switch veranderd zijn, maar nog steeds facturen blijven krijgen”, verduidelijkt Tuerlinckx.

“We zien ook dat het complexer wordt om bij Telenet te vertrekken”, gaat de ombudsman verder. “Vooral mensen met een totaalpakket, waarin vaste telefonie, internet en een gsm-abonnement zitten, zijn dan de dupe.”

“Wie bijvoorbeeld via Easy Switch enkel zijn internetabonnement wil opzeggen, maar de andere diensten wil behouden, komt vaak in een omslachtige procedure terecht. Als de omschakeling niet vlot verloopt, wordt dikwijls met de vinger naar elkaar gewezen. De operatoren - ook al zijn het concurrenten - moeten dan contact opnemen met elkaar, maar in de praktijk verloopt dat soms moeilijk”, zegt Tuerlinckx.

[Reactie gewijzigd door databoy op 23 juli 2024 01:23]

Clemens123 @databoy21 december 2023 15:08
Ah dat kan inderdaad wel een issue zijn, dat Telenet gemakshalve alles overzet ipv enkel dat wat de klant vraagt, in de hoop dat ze dan bij de nieuwe provider blijven ipv omslachtige procedures.
Daco @Clemens12321 december 2023 22:48
het probleem loopt soms verder/moeilijker. zelfs gewoon alles overzetten in 1x (bv alles van telenet naar orange) is soms dikke poep. mijn moeder hadden we paar jaar terug van telenet naar orange gebracht. Orange had de helft van de informatie van telenet niet gekregen via Easy Switch en ondertussen had ze nog 4 maand facturen gekregen van telenet.
Allemaal niet betaald uiteraard, maar in hun systeem was ze dus nog steeds klant, ondanks dat er in de logs stond dat een wissel uitgevoerd was.
het was een complexe shit, en in Orange waren ze aan het wachten op nog info, terwijl bij telenet het allemaal afgesloten was.

Telenet is, naar mijn mening, de comcast van belgie en het is echt vies. deze boete is naar mijn mening ook veel te weinig aangezien ze in 2022 997mil nettowinst hebben gehad...
mdma3012 @Clemens12321 december 2023 14:02
Je moet denk ik nog wel je digibox en modem gaan binnen brengen... .
Clemens123 @mdma301221 december 2023 14:03
Dat gebeurt normaal achteraf na het opzeggen als je nieuwe diensten al werken.
Commendatore @mdma301221 december 2023 15:43
Niet opsturen?
WhiteDog @Clemens12321 december 2023 16:01
"Bij een duidelijke meerderheid boden de verkopers Easy Switch niet als standaardprocedure aan, waardoor Telenet bijgevolg niet conform de regels werkt. We zagen dit zowel bij mensen die naar Telenet willen overschakelen, als bij klanten die er weg willen gaan”, aldus het BIPT.
faxityy @Clemens12321 december 2023 19:54
Ik heb 2 maanden geleden zelfs de Easyswitch van Telenet naar Telenet gebruikt. :D :D Hun website was ontzettend restrictief rondom abonnement aanpassingen, telefonisch ging vlot tot ze zeiden dat een installateur pas 3 maand later kon komen.

Verrassend genoeg had ik binnen de 2 dagen een pakketje met nieuwe modem/tv box enzo in huis na de easy switch. Maar in het systeem was helaas alles mis gelopen en moest ik alles laten annuleren. Maar na wat boos maken kon een installateur toch de dag later al komen.
Heb nu dus wel nog een extra modem en tvbox in doos liggen hier, die helemaal buiten het systeem is geraakt. Benieuwd of ik ooit bericht zal krijgen dat ze die terugwillen.
BlaDeKke @faxityy22 december 2023 01:37
Als je er nog niets van hebt gehoord dan zijn die vanaf nu van jou :). Door alle problemen die lopen bij tn vermoed ik dat de provisionering van je modem is vastgelopen. Er zijn admins die dat handmatig kunnen laten doorlopen. Maar daar geraak je als klant niet bij. Goed dat het bij jou zo snel opgelost is geraakt, sommigen zitten een maand zonder diensten. Als je een modem of tv box wil upgraden, zou ik wachten tot al de problemen bij tn zijn overgewaaid, of tot je het een maand kan missen ;)
Nexiam @Clemens12321 december 2023 21:06
Orange zelfde laken en pak.Ben twee jaar geleden verhuis van Blankenberge na Brugge.
Het easyswitch nummer stond nog steeds op het adres van Blankenberge, terwijl ik al nieuwe aansluiting had van Orange in Brugge,het heeft ongeveer een jaar geduurd voor dat orange mijn easyswitch nummer op mijn adres gezet heeft in Brugge,en dit dank zij de ombudsdienst..Als dit niet juist is krijg je veel problemen met aansluiting en betalingen want de nieuwe gekozen provider kan dit niet allemaal weten,Dus mensen opgelet zorg dat je easyswitch nummer op je adres van aansluiting staat.
uip 21 december 2023 13:46
Houdt dit verband met de aanhoudende technische facturatieproblemen bij Telenet, of staat dit er los van?
Verwijderd @uip21 december 2023 13:49
Heel hun achterliggende technisch systeem loopt al maanden brak...
Hansie9999 @Verwijderd21 december 2023 14:45
Zeg maar gerust 2 jaar,

dat is de reden dat ik na 6 maand en interventie van de ombudsdienst ze vaarwel gezegd heb,

Je kan tot op heden zelfs NOG STEEDS GEEN SUPPORT TICKET MAKEN, en dat voor een INTERNET PROVIDER !!! , je kan hun enkel bellen of een briefje schrijven met problemen ROFL :)
k995 @Verwijderd21 december 2023 13:52
meer dan een jaar, het is zo erg dat ze zelfs geen instelligen op hun routers kunnen aanpassen.
Powerblast @Verwijderd21 december 2023 17:28
Heb het na drie weken opgegeven om Streamz via hun website opgezegd te krijgen. Kwam er plots weer een nieuwe update, werkte het weer wel. Nu is er weer een update geweest van het klantenportaal, kun je weer niet meer van tariefplan wijzigen. Is elke keer wel wat daar heb ik het idee.
.MaT @uip21 december 2023 13:52
Neen, het gaat erom dat de Easy Switch niet als standaardprocedure aangeboden werd terwijl dat wel verplicht is.
Sanghelios @uip21 december 2023 13:56
Vermoedelijk ja.
Het grappige is dat dit het enige is wat wel goed is verlopen toen ik mijn diensten had opgezegd wegens aanhoudende problemen en de triestige helpdek.
Toen ik achteraf telefoon kreeg om eindelijk mijn problemen recht te zetten had de persoon aan de telefoon eerst nog niet eens door dat ik geen klant meer was.

[Reactie gewijzigd door Sanghelios op 23 juli 2024 01:23]

mbbs1024 @uip22 december 2023 17:44
Ik vraag me af of ze SAP aan het invoeren zijn.
Als mijn werkgever dat ingevoerd heeft, heeft het ook verschillende jaren geduurd eer dat deftig werkte.
Ik ben na anderhalf jaar intern van job veranderd, omdat ik het kotsbeu was om steeds maar tegen het systeem te vechten om iets deftig gedaan te krijgen, en vele klanten zijn om die reden ook opgestapt.
Jim80 21 december 2023 14:47
Volgend jaar prijsverhoging gegarandeerd. Jammer dat dat boetegeld steeds verdwijnt in onduidelijke zakken in plaats van dat het wordt terugbetaald aan de gedupeerden: de telenet klanten
Groningerkoek @Jim8021 december 2023 15:12
De staatskas is toch een zeer duidelijk zak?

Hoe de overheid dat weer uitgeeft is aan de overheid, maar waar het boetegeld heen gaat daar is niets onduidelijk aan. Het komt op de grote hoop in de staatskas.
Powerblast @Groningerkoek21 december 2023 17:28
Zover ik weet is Telenet toch niet in handen van de overheid? Amerikaanse eigenaar volgens mij.
Groningerkoek @Powerblast21 december 2023 19:39
O.k. twee opties. Maar lees eerst het bericht nog een keer.

1: Er wordt een boete betaald aan Telenet.
2. Telenet moet een boete betalen.

Welke denk jij dat goed is?
Powerblast @Groningerkoek21 december 2023 20:22
My bad :p, had het bericht hierboven niet goed gelezen.
BjornR1989 @Powerblast21 december 2023 20:12
Dat klopt, maar Groningerkoek sprak over de boete, niet over de inkomsten van Telenet (en dus klopt zijn/haar stelling).
brammieman @Jim8021 december 2023 17:23
Boetes worden opgelegd door een instantie en die incasseren omdat de provider in dit geval zich niet aan de regels houdt. Dat heeft niets met de eventuele genoegdoening van klanten te maken. Daar zul je zelf (of samen) de betreffende partij voor moeten aanspreken.
Powerblast @Jim8021 december 2023 17:26
Niet dat die prijsverhoging er anders niet kwam... ze doen al jaren prijzen elke jaar of twee keer per jaar omhoog en de kwaliteit gaat er in ieder geval niet op vooruit.
Tapijtmepper 21 december 2023 14:31
Onlangs een verhuis aangegeven.
Had de nieuwste modem in mijn appartement.
Ik regel via de klantenservice (Whatsapp) dat ik die modem meeneem naar mijn nieuwe woonst.

Ik moest het gewoon insteken, uurtje wachten en het zou vlekkeloos werken.
Werkte niet en de dag er na stond een nieuwe modem in mijn portaal. |:(
De oude moet ik dan terugbrengen 10km verderop.
Pakketjesdienst en ik hebben praktisch voor niks gereden.

Telenet zal eerder deze boete betalen door incompetentie dan door slechte bedoelingen.

[Reactie gewijzigd door Tapijtmepper op 23 juli 2024 01:23]

Pepsichoco 21 december 2023 21:14
Allemaal leuk, bedrijven boetes opleggen.
Maar wie denk je dat die boete gaat betalen ? Niet het bedrijf.
Verwijderd 21 december 2023 13:51
Dat zou me bij Ziggo net als Telenet onderdeel van Liberty Global ook niks verbazen dat zij zich daar ook schuldig aan maken.
CH4OS @Verwijderd21 december 2023 14:48
Wat heeft de Belgische Wet van doen binnen Nederland? :) Of Ziggo binnen België?
Daco @CH4OS21 december 2023 22:53
ik denk dat hun commentaar te maken heeft met het feit dat beide dochterbedrijven van Libery Global zijn. een US bedrijf dat eigenaar is van de grootste providers in europa en america en euh... vreemde maar gelijkaardige praktijken hebben in meerdere landen. eens je hun policy en trukken kent zie je ze overal in elk land.
Mr. Freeze @Verwijderd21 december 2023 15:25
Nee hoor, Ziggo doet het prima, zelf gedaan van KPN<>Ziggo en vriend van me andersom, allebei gebruik gemaakt van overstapservice.
SadisticPanda 21 december 2023 14:34
Ah wat maken die boeten nu uit, worden toch naar de klant doorgerekend onder het mom "investeringen in het netwerk"
Jefke 21 december 2023 14:46
De EasySwitch ID staat nochtans elke maand netjes op mijn factuur?
PVTD @Jefke21 december 2023 17:03
Mensen kregen steeds facturen na het overschakelen naar een andere provider, zelf met de easy-switch ID te gebruiken bleven ze gefactureerd worden.
Powerblast @PVTD21 december 2023 17:30
Eerste wat ik gebruikelijk doe bij een switch van leverancier is alle automatische opdrachten naar de oude blokkeren. Laat ze dan maar een factuur sturen, automatisch betalen zal niet meer gebeuren.
databoy @Powerblast21 december 2023 18:01
hoe blokkeer je die automatische opdracht? Want in het geval van een Europese (SEPA) domiciliëring zijn het de leveranciers die je domiciliëringsmandaten beheren en niet je bank.

En net dit is ook een van de vele problemen die Telenet in dit geval mee te kampen heeft.
Powerblast @databoy21 december 2023 20:30
Hmm, nu je het zegt, vreemd, ik vind deze optie idd ook niet meer. Ben er zeker van dat ik dit in het verleden al gedaan heb. Wel al even geleden, maar er was vroeger volgens mij wel degelijk een optie om betalingsopdracht te blokkeren. Vind ik wel een hele vreemde, nu mag je dus blijkbaar gaan hengelen om je geld terug te krijgen, ipv het op voorhand te weigeren.
databoy @Powerblast21 december 2023 21:17
Klopt ! Vroeger kon je dit allemaal mooi regelen in de bank-app van de meeste banken maar sinds de SEPA-mandaten kan dit niet meer. Er zijn wel nog altijd enkele mogelijkheden om een bedrag te betwisten en terug te vorderen, maar het schrappen zelf kan je niet meer> Ter info: uitleg op de Febelfin-pagina
XIU @databoy21 december 2023 21:30
ik kan bij mij bank (Belfius) zo'n domiciliëringen zelf annuleren, al meermaals gedaan, bij de eerste poging krijg je dan meestal een mailtje dat de automatische betaling niet gelukt was en dat je dat terug moet activeren of manueel moet betalen
mbbs1024 @databoy22 december 2023 17:49
Ik kan nog steeds aan mijn bank opdracht geven om de domiciliëring te blokkeren hoor, gewoon een vinkje zetten op PC banking.
Geen idee of dit bij andere banken nog mogelijk is of niet, maar bij mijn bank in ieder geval wel.
minimensje 21 december 2023 15:30
Betwijfel of ze daar wakker van liggen, wordt gewoon als "onkosten" ingeboekt
sammyke007 21 december 2023 19:28
Ik vrees er voor dat Telenet dit niet opzettelijk doet...
Let op: ik ben de laatste om Telenet te verdedigen, want ik heb vorige maand eindelijk een lopende case van 10 (!) maanden kunnen afsluiten, maar hun migratie van C@fé naar het nieuwe systeem (ik dacht Origin) blijft echt voor problemen zorgen.
Ik heb het altijd gezegd: de producten zijn top, maar de administratie en facturatie zijn een ramp.
nhanssen @sammyke00721 december 2023 21:18
Origin klopt, het is een rampsysteem. Is gemaakt door een stelletje suffe Indiërs dus problemen kon TN wel verwachten. Ik werk er helaas dagelijks mee.
rafbelg @sammyke00722 december 2023 07:58
Customer lock-in is sinds jaar en dag de strategie van Telenet.

Telenet is bovendien de enige Belgische operator die wetgeving om concurrentie te bevorderen op het laatste nippertje en halfslachtig toepast.

Natuurlijk is zo'n strategie opzettelijk, iets halfslachtig doen is veel goedkoper dan de kwaliteit van dienstverlening en medewerkers naar een hoger niveau tillen.

De producten zijn ook niet top. De netwerkkwaliteit is om te huilen. Maar als je niet beter weet...
Telenet buit dat ook extreem uit, het absolute gebrek aan technologische kennis van de Belgische consumenten.

Het is niet toevallig dat Nederlanders zeggen: "domme Belg", daar zit veel waarheid in.
corpetter @rafbelg22 december 2023 08:35
Domme belg zal wel bedoeld zijn op proximus.
Internet snelheden om van te huilen
100Mbps aanbieden en de meerderheid haalt amper 30Mbps.
Terwijl amper 23% na 7 jaren over FTTH kan beschikken.
Nog 'n lange weg te gaan.
Telenet bied al 3 jaar 1Gbps aan voor 98% van hun klanten.

Informatie al jaren op je Telenet aanrekening.


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