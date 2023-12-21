BIPT legt Telenet boete op van 1 miljoen euro voor het bemoeilijken van overstap

Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie heeft de provider Telenet een boete van 1 miljoen euro opgelegd. De toezichthouder stelt dat Telenet het klanten bewust moeilijk maakt om over te stappen naar een andere provider.

Telenet is de Easy Switch-wetgeving niet nagekomen, stelt BIPT. Die wettelijk vastgelegde procedure moet het voor abonnees makkelijker maken om te wisselen naar een nieuwe provider door een unieke identificatiecode te koppelen aan de diensten die de klant afneemt. Hierdoor hoeft de klant enkel deze code door te geven aan een nieuwe provider, waarna deze operator de diensten bij de oude provider kan opzeggen. BIPT stelt dat dit moet leiden tot minder administratie voor de consument en dat het risico op een dubbele facturering verminderd of zelfs uitgesloten wordt.

Volgens het Koninklijk Besluit uit 2022 moeten alle providers van België Easy Switch aanbieden als standaardprocedure aan abonnees die willen overstappen. BIPT heeft naar eigen zeggen geconstateerd dat dat bij de meerderheid van de bijna negentig Telenet-verkooppunten niet aan de orde was. Hiermee zou de provider de wet hebben overtreden en dus legt de toezichthouder een boete van één miljoen euro op. Telenet heeft nog niet gereageerd op dit besluit.