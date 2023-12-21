Minister EZK: providers kunnen 3,5GHz-band vanaf augustus gebruiken voor 5G

De veiling van de 3,5GHz-band kan nog voor de zomer van 2024 plaatsvinden. Dat zegt minister Micky Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat in een brief aan de Tweede Kamer. Uiterlijk 1 februari 2024 worden de veilingregels gepubliceerd.

De minister schrijft in de beslisnota dat de veiling kan plaatsvinden voorafgaand aan de ingebruikname van de frequenties op 1 augustus 2024. Doordat de bezwaren tegen de wijziging van het frequentieplan zijn verworpen door de rechtbank in Rotterdam vorige maand, kan minister Adriaansens verder met het publiceren van de veilingsregels.

Na publicatie start de aanvraagprocedure en worden aanvragen beoordeeld. Pas daarna kan de veiling van start gaan, aldus minister Adriaansens. "Het model dat gebruikt wordt voor deze veiling bestaat uit twee fasen, waarbij in de primaire fase de beschikbare hoeveelheid spectrum verdeeld wordt, en in de

toewijzingsfase de plek in de spectrumband bepaald wordt", schrijft de minister in de tweede bijlage onder artikel 5.

Het primaire deel bestaat uit twee delen. Voor het eerste deel van de primaire fase van de veiling wordt op basis van het advies van onderzoeksinstituut SEO voor elke vergunning van 60MHz een reserveprijs gehanteerd van afgerond 39,22 miljoen euro. Het gaat in dit geval om drie vergunningen. Met deze reserveprijs blijft de kans op een toetreder in dit deel van de veiling zoveel mogelijk behouden, volgens de minister. Het tweede deel stelt twaalf kleine vergunningen beschikbaar die 4,36 miljoen euro kosten. In totaal kan de veiling 169,98 miljoen euro opleveren. De geschatte waarde op basis van de genoemde percentages ligt echter hoger, op 326,9 miljoen euro.