FTC wil verzamelen van gegevens van kinderen verder beperken met nieuwe regels

De Amerikaanse Federal Trade Commission heeft een aantal wijzigingen aan de kinderprivacywet Coppa voorgesteld. De toezichthouder wil onder meer dat techbedrijven gerichte advertenties voor kinderen jonger dan dertien jaar standaard moeten uitschakelen en dat ze hen niet mogen stimuleren om een app of dienst vaker te gebruiken.

Volgens de voorgestelde wijzigingen mogen techbedrijven niet langer persoonsinformatie van kinderen jonger dan dertien aan derden openbaren, tenzij ze daarvoor 'afzonderlijke, verifieerbare ouderlijke toestemming' krijgen. Een uitzondering geldt voor diensten waarbij die openbaring een 'integraal onderdeel' is. Als er hier geen toestemming voor wordt gegeven, mogen bedrijven de toegang tot de diensten ook niet belemmeren.

Verder wil de FTC dat techbedrijven zich moeten verantwoorden als ze persistent identifiers willen verzamelen van kinderen zonder ouderlijke toestemming. Die mochten al enkel gebruikt worden ter 'ondersteuning van de interne bedrijfsvoering', maar hiermee moeten de bedrijven bewijzen dat de identificatiegegevens niet gebruikt zullen worden om 'een specifiek individu' aan te spreken, bijvoorbeeld met gerichte advertenties. Ook is het onder de nieuwe regels niet langer toegestaan om kinderen met pushmeldingen te stimuleren om een app op te starten of meer te gebruiken.

Tot slot worden de Coppa-regels omtrent het bewaren van gegevens aangescherpt. De informatie mag onder geen enkele omstandigheid meer voor onbepaalde tijd worden bewaard, maar alleen net zolang als 'noodzakelijk is voor de specifieke doeleinden waarvoor deze is verzameld'. Volgens FTC-hoofd Lina Khan moeten de voorgestelde veranderingen ervoor zorgen dat techbedrijven 'hun verantwoordelijkheden niet langer uitbesteden aan ouders'.

De Amerikaanse burgers krijgen nu zestig dagen de tijd om hun reactie te geven op de voorgestelde wijzigingen. De laatste keer dat de Coppa-wetgeving werd aangepast, was in 2013. Toen werden persistent identifiers als cookies aan de definitie 'persoonlijke informatie' toegevoegd en kwamen er regels omtrent het verzamelen van de locatie, foto's, video's en audio-opnames van kinderen.

Door Kevin Krikhaar

Redacteur

Feedback • 21-12-2023 13:19
18 • submitter: wildhagen

21-12-2023 • 13:19

18

Submitter: wildhagen

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Reacties (18)

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The Zep Man
21 december 2023 13:34
Volgens mogen techbedrijven niet langer persoonsinformatie van kinderen jonger dan dertien aan derden openbaren, tenzij ze daarvoor 'afzonderlijke, verifieerbare ouderlijke toestemming' krijgen. Een uitzondering geldt voor diensten waarbij die openbaring een 'integraal onderdeel' is. Als er hier geen toestemming voor wordt gegeven, mogen bedrijven de toegang tot de diensten ook niet belemmeren.
"Je moet 13 jaar of ouder zijn om gebruik te mogen maken van onze diensten."
dutchnltweaker @The Zep Man21 december 2023 13:39
[...]


"Je moet 13 jaar of ouder zijn om gebruik te mogen maken van onze diensten."
Zet een random geboorte datum bij registratie om het te omzeilen.. Nee dit gaat niet werken denk ik.
The Zep Man
@dutchnltweaker21 december 2023 13:43
[...]

Zet een random geboorte datum bij registratie om het te omzeilen.. Nee dit gaat niet werken denk ik.
Dat is precies mijn punt. Zolang er niet gecontroleerd wordt op leeftijd is dit voor de bühne.
arbraxas @The Zep Man21 december 2023 14:57
Wat wil je dan? Inloggen en registratie op BSN oid?
Daar ben ik sowieso tegen en bij kinderen al helemaal. Vooral omdat je dan precies het tegenovergestelde doet als wat je beweerd te doen.
The Zep Man
@arbraxas21 december 2023 15:08
Wat wil je dan?
Attribute-based authentication. De overheid ondertekent een verzoek over attributen waar die niet weet wanneer en waarvoor die gebruikt worden, en de ontvangende partij krijgt enkel een antwoord op de vraag "is deze persoon, wie het ook is, ouder dan 12 jaar jaar?" zonder verdere informatie.

Een voorbeeld van zoiets wat vandaag al gebruikt kan worden is IRMA.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 24 juli 2024 19:21]

Olaf van der Spek @The Zep Man21 december 2023 15:51
De overheid ondertekent een verzoek over attributen waar die niet weet wanneer en waarvoor die gebruikt worden,
Welke overheid? Een overheid? Of 'de' overheid waar jouw IP adres onder valt?
Frame164 @The Zep Man21 december 2023 21:44
En zoiets wil jij wereldwijd uitrollen?
phoenix2149 @Frame16422 december 2023 14:53
Je moet het probleem van een bedrijf niet het probleem van het volk/de individu maken.

Het bedrijf dient aan te kunnen tonen dat ze gecontroleerd hebben dat de persoon our genoeg is om de content te bekijken/gebruiken. Als dit middels een portal moet gebeuren dat voor elk land anders is betekend niet dat ze dan maar de privacy kunnen misbruiken want het is zo lastig voor ons.

We leven in een geglobaliseerde markt. Bedrijven willen global opereren dan dienen ze ook aan alle regels te voldoen.
Tintel @The Zep Man21 december 2023 14:11
Juist en weer een grenswaarde die discutabel is. Waarom is privacy voor kinderen belangrijker dan voor oudere mensen? Omdat ze kwestbaarder zijn zegt men dan vaak....maar er zijn zoveel redenen om te stellen dat de ene mens kwestbaarder is dan de ander.
Maar zegt men dan: als je ouder bent weet je beter door schade en schande... :/

Privacy is voor iedereen een groot goed...groot en klein, jong en oud.

Dus dit is inderdaad voor de bühne.
Frame164 @Tintel21 december 2023 21:47
Volwassenen weten als het goed is beter wat ze doen. Kinderhersenen zijn nog niet vee genoeg ontwikkeld. Daarom mogen heel veel dingen pas vanaf 16 of 18 jaar. En ja, er zijn ook volwassenen die geen goed ontwikkelde hersens hebben en daar zijn ook beschermingsmaatregelen voor beschikbaar. Een volwassene die niet in staat is om zelfstandig te handelen kan onder curatele worden gesteld.
Tintel @Frame16422 december 2023 10:24
Volgens mij is het niet alleen een probleem van 'ontwikkelde hersenen' - het is voor steeds minder mensen mogelijk om alles te overzien en de juridische kant van het verhaal lijkt ook bewust praktisch onleesbaar.

En volwassenen die om die reden onder curatele staan (zoals mijn dochter) worden hierdoor dus helemaal niet beschermd.

Mijn stelling is en blijft:
Privacybescherming kent geen leeftijdgrenzen.
GameNympho @The Zep Man21 december 2023 13:49
Men vergeet dat ik als ouder, wel verantwoordelijk ben tot mijn kinderen 18jaar zijn, dus 13jaar?
Tintel @GameNympho21 december 2023 14:15
Dat is weer wat anders toch? Eigenlijk zeg je als ouder toch altijd: "het zijn mijn kinderen - dus ik wil niet dat andere mensen (bedrijven) hun kwaad berokkenen". Onafhankelijk van leeftijd.
Die 18 jaar grens is de overheid die stelt dat jij als ouder opdraait voor de lasten (dus eten geven en zo) en als een kind jonger dan 18 jaar ellende veroorzaakt, kloppen ze bij de ouders/voogden aan.
Misschien ook de bescherming van je kinderen tegen ellende van buitenaf. Maar dat betekent dat jij als ouder moet zorgen dat de kinderen niet inloggen bij verkeerde diensten.
The Zep Man
@GameNympho21 december 2023 15:11
Men vergeet dat ik als ouder, wel verantwoordelijk ben tot mijn kinderen 18jaar zijn,
Ouders vergeten dat zij plichten hebben totdat hun jongste kind 21 jaar oud is.
Ouders zijn verplicht te voorzien in de kosten van levensonderhoud en studie van hun meerderjarige kinderen die de leeftijd van een en twintig jaren niet hebben bereikt.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 24 juli 2024 19:21]

jsier 21 december 2023 14:26
Het verbaast me dat het artikel spreekt over het openbaren van persoonsgegevens van kinderen aan adverteerders. Het lijkt me dat de techbedrijven waar het hier over gaat, deze gegevens nooit zullen openbaren. Wat deze bedrijven aan adverteerders verkopen is ‘exposure’ aan kinderen (en volwassenen) die precies tot de doelgroep van de adverteerder behoren. Dat is hun primaire business.
Het verkopen van de persoonsgegevens kunnen ze in principe slechts 1 keer doen, maar het verkopen van exposure kunnen ze blijven doen.
arbraxas @jsier21 december 2023 14:59
Wat mij betreft valt een ieder zijn browsegeschiedenis gewoon onder persoonsgegevens.
Je kunt er heel wat meer uit afleiden als uit NAW gegevens.
kdekker 21 december 2023 16:43
Eenzelfde PC kan prima door meerdere personen gebruikt worden, een mix van meerder- en minderjarig. Hoe gaan ze dat controleren? Of is het niet meer dan symptoombestrijding van iets wat al veel te ver uitgewassen is?

Als de keerzijde is: informatie niet meer toegankelijk (wat voor iets als Tweakers een rol zal spelen) of garantie van niet volgen, dan is er wat te kiezen. Maar koppel dat aub niet aan een arbitraire leeftijd.

Bedrijven die iets willen verkopen, zullen als ze kiezen moeten, liever zonder traceer cookies een potentiële klant binnenhalen dan blokkade van de site

Overigens: voor praktische/functionele cookies (niet tracing) lijkt me niet dat hier grote bezwaren voor zijn.
Honytawk 21 december 2023 14:59
Kunnen ze die leeftijd van de beperking niet opkrikken naar 250 jaar?
Maakt het allemaal velen malen makkelijker.

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