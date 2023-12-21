FTC wil verzamelen van gegevens van kinderen verder beperken met nieuwe regels

De Amerikaanse Federal Trade Commission heeft een aantal wijzigingen aan de kinderprivacywet Coppa voorgesteld. De toezichthouder wil onder meer dat techbedrijven gerichte advertenties voor kinderen jonger dan dertien jaar standaard moeten uitschakelen en dat ze hen niet mogen stimuleren om een app of dienst vaker te gebruiken.

Volgens de voorgestelde wijzigingen mogen techbedrijven niet langer persoonsinformatie van kinderen jonger dan dertien aan derden openbaren, tenzij ze daarvoor 'afzonderlijke, verifieerbare ouderlijke toestemming' krijgen. Een uitzondering geldt voor diensten waarbij die openbaring een 'integraal onderdeel' is. Als er hier geen toestemming voor wordt gegeven, mogen bedrijven de toegang tot de diensten ook niet belemmeren.

Verder wil de FTC dat techbedrijven zich moeten verantwoorden als ze persistent identifiers willen verzamelen van kinderen zonder ouderlijke toestemming. Die mochten al enkel gebruikt worden ter 'ondersteuning van de interne bedrijfsvoering', maar hiermee moeten de bedrijven bewijzen dat de identificatiegegevens niet gebruikt zullen worden om 'een specifiek individu' aan te spreken, bijvoorbeeld met gerichte advertenties. Ook is het onder de nieuwe regels niet langer toegestaan om kinderen met pushmeldingen te stimuleren om een app op te starten of meer te gebruiken.

Tot slot worden de Coppa-regels omtrent het bewaren van gegevens aangescherpt. De informatie mag onder geen enkele omstandigheid meer voor onbepaalde tijd worden bewaard, maar alleen net zolang als 'noodzakelijk is voor de specifieke doeleinden waarvoor deze is verzameld'. Volgens FTC-hoofd Lina Khan moeten de voorgestelde veranderingen ervoor zorgen dat techbedrijven 'hun verantwoordelijkheden niet langer uitbesteden aan ouders'.

De Amerikaanse burgers krijgen nu zestig dagen de tijd om hun reactie te geven op de voorgestelde wijzigingen. De laatste keer dat de Coppa-wetgeving werd aangepast, was in 2013. Toen werden persistent identifiers als cookies aan de definitie 'persoonlijke informatie' toegevoegd en kwamen er regels omtrent het verzamelen van de locatie, foto's, video's en audio-opnames van kinderen.