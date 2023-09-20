Liberty Global slaagt in overname van Telenet en haalt provider van de beurs

De overname van Telenet door Liberty Global is volledig afgerond. Het bedrijf wordt volledig eigendom van Liberty. Dat betekent ook dat de telecominvesteerder Telenet volgende maand van de beurs haalt.

Telenet zegt dat de overname door Liberty Global inmiddels volledig is afgerond. Liberty heeft nog eens 3.164.944 aandelen van Telenet overgenomen, waarmee het moederbedrijf 96,26 procent van het totaal aantal aandelen in handen heeft gekregen.

Daarmee heeft Liberty Global een belangrijke stap gezet in haar overnameproces, dat inmiddels al meer dan tien jaar loopt. Liberty Global kan Telenet volledig overnemen als de aandeelhouders instemmen met een overname van meer dan 95 procent van de aandelen. In juli van dit jaar mislukte dat; toen wist Liberty maximaal 93,23 procent van de aandelen te kopen en bleef Telenet dus nog een publiek bedrijf. Liberty Global opende daarna een nieuwe aankoopronde. Daar hebben genoeg investeerders gebruik van gemaakt.

Omdat Liberty Global nu meer dan 95 procent van de aandelen bezit, kan het bedrijf Telenet van de Euronext-beurs halen. Wel krijgen investeerders nog de kans hun bestaande aandelen te verkopen. Vanaf vrijdag opent een 'vereenvoudigd uitkoopbod' waarin aandeelhouders hun resterende aandelen voor 21 euro per aandeel kunnen verkopen. Dat is dezelfde prijs als Liberty Global nu voor de laatste aandelenronde heeft uitgekeerd. Daarvan wordt wel een euro per aandeel aan dividend afgetrokken.

Het uitkoopbod geldt tot 13 oktober. Alle niet-verkochte aandelen gaan daarna automatisch naar Liberty Global. "Op 13 oktober 2023, aan het einde van de Vereenvoudigde Uitkoopperiode, zullen de Telenet-aandelen worden geschrapt van de notering op Euronext Brussel", schrijft Telenet.