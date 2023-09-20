Liberty Global slaagt in overname van Telenet en haalt provider van de beurs

De overname van Telenet door Liberty Global is volledig afgerond. Het bedrijf wordt volledig eigendom van Liberty. Dat betekent ook dat de telecominvesteerder Telenet volgende maand van de beurs haalt.

Telenet zegt dat de overname door Liberty Global inmiddels volledig is afgerond. Liberty heeft nog eens 3.164.944 aandelen van Telenet overgenomen, waarmee het moederbedrijf 96,26 procent van het totaal aantal aandelen in handen heeft gekregen.

Daarmee heeft Liberty Global een belangrijke stap gezet in haar overnameproces, dat inmiddels al meer dan tien jaar loopt. Liberty Global kan Telenet volledig overnemen als de aandeelhouders instemmen met een overname van meer dan 95 procent van de aandelen. In juli van dit jaar mislukte dat; toen wist Liberty maximaal 93,23 procent van de aandelen te kopen en bleef Telenet dus nog een publiek bedrijf. Liberty Global opende daarna een nieuwe aankoopronde. Daar hebben genoeg investeerders gebruik van gemaakt.

Omdat Liberty Global nu meer dan 95 procent van de aandelen bezit, kan het bedrijf Telenet van de Euronext-beurs halen. Wel krijgen investeerders nog de kans hun bestaande aandelen te verkopen. Vanaf vrijdag opent een 'vereenvoudigd uitkoopbod' waarin aandeelhouders hun resterende aandelen voor 21 euro per aandeel kunnen verkopen. Dat is dezelfde prijs als Liberty Global nu voor de laatste aandelenronde heeft uitgekeerd. Daarvan wordt wel een euro per aandeel aan dividend afgetrokken.

Het uitkoopbod geldt tot 13 oktober. Alle niet-verkochte aandelen gaan daarna automatisch naar Liberty Global. "Op 13 oktober 2023, aan het einde van de Vereenvoudigde Uitkoopperiode, zullen de Telenet-aandelen worden geschrapt van de notering op Euronext Brussel", schrijft Telenet.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 20-09-2023 11:40
72 • submitter: corpetter

20-09-2023 • 11:40

72

Submitter: corpetter

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Reacties (72)

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dolopfriet 20 september 2023 11:43
Kan het ook Vodafone uitkopen en Ziggo overnemen?
dirkv89 @dolopfriet20 september 2023 11:47
Liberty Global is in Nederland voor 50% eigenaar van VodafoneZiggo, in theorie zouden ze inderdaad Vodafone Group uit kunnen kopen en volledig eigenaar worden van VodafoneZiggo maar ik acht de kans klein dat ze dat zullen doen.
Rob Coops @dirkv8920 september 2023 14:46
Liberty Global en Vodafone hebben in veel europese landen een samenwerking. In sommige landen is het UPC (ook van Liberty Global) dat Vodafone klanten heeft overgenomen in andere landen is het Vodafone dat UPC klanten heeft overgenomen. En in andere landen zo als in Nederland is het een heuse samenwerking tussen de twee.

Ik kan me niet voorstellen dat Liberty Global al die deals op het spel zal willen zetten om Vodafone over te nemen nog kan ik me voorstellen dat toezichthouders daar blij van zouden worden. Maar ondanks dat kunnen de twee goed met elkaar overweg en kan ik me helemaal voorstellen dat ze bijvoorbeeld samen een joint venture opzetten om glasvezel bedrijfjes op te kopen. Ja beide leveren glasvezel voor nieuwbouw projecten maar bestaande bouw is iets waar geen van beide echt druk mee bezig is terwijl dit toch de toekomst zal zijn. Het kan natuurlijk zijn dat ze eerst willen wachten tot de markt wat meer geconsolideerd is voor men tot koop overgaat simpel weg omdat het makkelijker is om een aantal iets grotere bedrijven over te nemen dan veel meer kleine bedrijfjes.

Al lijken ze op dit moment meer naar het oosten te kijken en buiten Europa aankopen te doen het zou me niets verbazen als ze binnen niet al te lange tijd hun geld weer eens uitstrooien over de Europese markt en dan met name de glasvezel markt waar ze nog niet erg sterk in zijn ongeacht waar in Europa je kijkt.
djfox741 @Rob Coops20 september 2023 20:58
Over het glasvezel van Ziggo, heel het internet netwerk is glasvezel echter het verschil met andere aanbieders, zoals KPN is dat bij KPN het in de woning is aangelegd en bij Ziggo Tot! het huis [lees, verdeelkasten] het laatste stukje naar in het huis is coax wat ook super snel is en nog veel sneller kan wat nu aangeboden word door Ziggo.

Overigens zit UPC [ Liberty Global] in 13 Europese landen, dus moet het gek lopen als je ergens bent in de landen, je geen gratis WiFi heb :)
bnieho @djfox74120 september 2023 21:38
Over het glasvezel van Ziggo, heel het internet netwerk is glasvezel echter het verschil met andere aanbieders, zoals KPN is dat bij KPN het in de woning is aangelegd en bij Ziggo Tot! het huis [lees, verdeelkasten] het laatste stukje naar in het huis is coax
Dit klopt niet helemaal. Zie dit artikel: https://tweakers.net/nieu...elheid-blijft-gelijk.html
djfox741 @bnieho21 september 2023 04:13
Beste, dit is een nieuw project en staat los van het netwerk wat in het hele land ligt, dat is wel geheel glasvezel zoals ik het heb beschreven.

Waar jij de link voor heb gezet is dus nieuw en staat los van bijvoorbeeld 3hoog achter bij mij in de stad en buurt, dat is allemaal glasvezel tot aan de kasten die op straat staan.
xoniq @dolopfriet20 september 2023 11:45
Ziggo is al van Liberty Global...
ReVision. @dolopfriet20 september 2023 11:45
Zodat het allemaal nog duurder kan worden?
dutchnltweaker @dolopfriet20 september 2023 11:47
Ziggo was al van Liberty Global: https://en.wikipedia.org/wiki/Ziggo
On 15 February 2016, British telecommunications company Vodafone announced the merger of their Dutch operations Vodafone Netherlands with Liberty Global, the owner of Ziggo.The deal was closed on 31 December, creating a new parent company for both Ziggo and Vodafone, called VodafoneZiggo, with a 50/50 joint ownership by Ziggo and Vodafone.
Maar nu zijn het dus 50/50 partners in het bedrijf VodafoneZiggo, ik zelf ga er van uit dat dit uiteindelijk wel 1 bedrijf gaat worden. Dus @xoniq het klopte tot 2016, op dit moment zijn het 50/50 partners in het ''nieuwe'' bedrijf VodafoneZiggo.

[Reactie gewijzigd door dutchnltweaker op 22 juli 2024 23:53]

Dragonheart-03 @dolopfriet20 september 2023 12:10
UPC Libert globaal heeft Ziggo overgenomen.

De schuldenberg van de kabelaars is opgelost door Vodafone. De fusie Ziggo/Vodafone eet mogelijk telenet op.
Steenw @dolopfriet20 september 2023 12:03
Waarom zou je een bedrijf willen overnemen die gebaseerd is op oude technologie (kabel internet) volgens mij is ziggo het oude kodak die bleven ook maar filmrolletjes maken terwijl digitale fotografie in opkomst was
Dragonheart-03 @Steenw20 september 2023 12:11
Omdat Eurodocsis nog steeds mee evolueert en bij lange na nog niet heel nl of be in het ftth zit.

Het is een melkkoe. En levert gigantische winsten op.
TheVivaldi @Dragonheart-0320 september 2023 12:32
Dat ook, en ik vind die vergelĳking met Kodak sowieso erg vreemd. Blĳven hangen in het oude hoeft niet per se slecht te zĳn. Kĳk naar bĳvoorbeeld fabrikanten die door bleven gaan met cassettebandjes: ineens zĳn cassettebandjes nu weer in trek, dus het is geen slechte keus geweest om ermee door te gaan. En lp's idem dito: die zouden verdwĳnen door de cassettebandjes, cd's en later mp3-spelers en streamingdiensten, maar tóch is vinyl populair gebleven en de populariteit neemt de afgelopen jaren zelfs weer toe. Lp-fabrikanten die nooit zĳn gestopt plukken daar nu de vruchten van.
Zezura @TheVivaldi20 september 2023 13:14
Ik vind de vergelijking helemaal niet raar. Want er zijn toch helemaal niet veel bedrijven overgebleven die LP’s en cassettes maken. Dat er een Niche is wil niet zeggen dat het rendabel blijft. ISDN is ook uitgestorven, daarom kan Ziggo maar beter over naar Fiber to the home(Ftth). Wat ze ook op sommige plekken doen, maar veel te weinig. Absurd dat ze met nieuwbouw projecten nog steeds COAX leggen terwijl KPN glas legt. Hun decoders zijn zelfs over naar IP-TV. Dus ziggo ga a.u.b. mee met de tijd en stop met achterhaalde COAX en gebrekkige upload snelheden. Dat krijg je echt niet meer verkocht als dat consumenten amper upload gebruiken. Leuk smoesje voor, onze technologie kan moeilijk upload schalen.
JBVisual @Zezura20 september 2023 13:36
Het probleem is dat ze niet zomaar kunnen stoppen met COAX, het is natuurlijk een ontzettend dure operatie om overal glasvezel aan te leggen.

Op alle nieuwbouw legt ziggo wel glas aan tot in de meterkast.
Ik heb thuis 3 Fiber aansluitingen.
-T-Mobile (of Odido tegenwoordig)
-KPN
-Ziggo

Voor ziggo zal er net zoals KPN en T-Mobile een apparaat aangesloten worden om te zorgen dat ik een COAX modem kan aansluiten op hun netwerk.
Maar in theorie zouden ze dus gewoon volledige glasvezel kunnen aanbieden.
Zezura @JBVisual20 september 2023 17:21
Bij ons anders niet. Nieuwbouw net paar maanden opgeleverd. En jawel COAX.
xenn99 @JBVisual20 september 2023 20:54
Weet niet waar volgens jou Ziggo ftth aanlegt maar hier in Brabant gebeurt dat iig niet.
Recent nieuw huis opgeleverd in een splinternieuwe wijk, glasvezel van KPN.. en Coax van Ziggo.

En dat proberen ze dan te verkopen door het eerste jaar 50% korting te geven, en dan hopen dat mensen het vergeten.
Maar zelfs met 50% korting is het maar net goedkoper dan een glasvezel verbinding, en met natuurlijk een veel lagere snelheid.
Luno @Steenw20 september 2023 13:15
Verkeerd voorbeeld, Kodak maakte de eerste digitale camera.
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Digital cameras have been around a lot longer than you might think, however. Invented in 1975 at Eastman Kodak in Rochester, N.Y., the first digital camera displayed photos on its screen.

The Kodak digital camera has been commemorated as an IEEE Milestone. The dedication ceremony is scheduled for 26 April at the Kodak Center in Rochester. Registration is open; guests can attend in person or virtually.

“This was more than just a camera,” IEEE Member Steven J. Sasson, inventor of the device, told The New York Times in 2015. “It was a photographic system to demonstrate the idea of an all-electronic camera that didn’t use any consumables in the capturing and display of still photographic images.”
xenn99 @Luno20 september 2023 21:14
Heel goed voorbeeld juist..

Ziggo heeft ook de technologie om alles via de meest recente techniek aan te leggen, een heel groot deel van hun netwerk is namelijk al glas.
Maar het management kiest er bewust voor om door te gaan op de oude coax architectuur.

Op een gegeven moment gaat ze dat natuurlijk parten spelen, net als het destijds deed bij Kodak.

Of je dan degene bent die het heeft uitgevonden of niet doet verder weinig ter zake in mijn ogen.
Als Kodak vanaf 1975 al hun energie had gestoken in digitale camera's dan was het een stuk beter voor ze uitgepakt.

Hetzelfde geld eigenlijk ook weer voor Ziggo.
Als die 10 jaar geleden waren begonnen met de uitrol van FTTH, dan hadden ze nu ook een veel sterkere positie gehad.
En hoe langer ze wachten hoe slechter die positie wordt.

Ik ben in ieder geval na 15 jaar Ziggo overgestapt naar glasvezel,
en ben pas weer bereid om klant te worden bij Ziggo als de prijs en snelheid op hetzelfde niveau zijn.
die4ever @Steenw20 september 2023 22:19
Telenet is naast Proximus ook bezig/van plan om glasvezel overal aan te leggen.
Daarvoor is een joint venture met Fluvius opgericht Wyre
jaapzb @dolopfriet20 september 2023 11:46
.

[Reactie gewijzigd door jaapzb op 22 juli 2024 23:53]

AEIOU 20 september 2023 11:51
gaat dit iets betekenen voor huidige Telenet klanten buiten het verdwijnen van de aandelen?
Dragonheart-03 @AEIOU20 september 2023 12:08
Een Benelux player is in de maak zoals meer dan 10 jaar geleden voorgenomen.
old_spice @Dragonheart-0320 september 2023 12:33
Mooi, dan kan er eindelijk geïnvesteerd worden in glasvezel en snel internet zonder datalimieten in achtergesteld gebied België.
Primuszoon @old_spice20 september 2023 14:48
Zolang we die verplichte x jaar contracten uit NL maar niet krijgen en we elke maand zorgeloos kunnen opzeggen.
old_spice @Primuszoon21 september 2023 20:22
Voor de consument is dat gewoon een jaarcontract. Heb nog nooit gehoord dat een consument hier meer dan 1 jaar vast zit aan een contract.
Primuszoon @old_spice22 september 2023 09:51
Dat is 12 keer langer dan de contracten in België :)
old_spice @Primuszoon22 september 2023 09:59
Blijkbaar geven die jaar contracten genoeg liquiditeit aan de providers in Nederland om goede infrastructuur aan te leggen. Bovendien is 9 van de 10 keer zo'n jaarcontract in een aanbieding en betaal je relatief weinig voor goede stabiele verbindingen met hoge snelheden. Zowel op kabel als op glas.
dinoballz @old_spice20 september 2023 22:17
Die limieten zijn er inmiddels ook nagenoeg niet meer hoor. Ik zit al tussen de 5 en 10j op een “fair use policy” en ik game en stream me er op los zonder dat ik er ook ooit maar iets van heb gehoord.
old_spice @dinoballz21 september 2023 20:23
Dat is mooi. Echter, flink downloaden (meer dan 1 tb per maand) zal dus nog wel korte metten mee gemaakt worden?
dinoballz @old_spice21 september 2023 23:07
3TB, schijnbaar.

nieuws: Belgische autoriteit stelt eisen aan 'onbeperkt' internet

Maar daar moet je ook wel echt je best voor doen denk ik.
xoniq @AEIOU20 september 2023 11:55
Ja, ongetwijfeld duurder voor de klant. De aanschaf moet toch ergens gecompenseerd worden.
SirMemeAlot @xoniq20 september 2023 12:05
Kan je dit onderbouwen? Of ga je bij de 1st volgende inflatie verhoging zeggen - kijk, zie je wel! Ik wist het. Winst kan ook gehaald worden uit divident wat uitgekeerd wordt aan aandeelhouders en gezien ze nu volledig eigenaar zijn zal dit toenemen.

Het zal waarschijnlijk niks betekenen voor huidige Telenet klanten - dat er weer eens een verhoging gaat komen is een gegeven, of we moeten jaren van deflatie hebben maar m'n glazen bol zegt dat die kans heel klein is.
xoniq @SirMemeAlot20 september 2023 12:14
Denk je dat Liberty Global een weldoener is? Tuurlijk gaan de prijzen omhoog om de omzet te laten groeien. Waarom zouden ze het anders opkopen, ze zien er potentie in.
SirMemeAlot @xoniq20 september 2023 13:07
Het is een commercieel bedrijf die net zoals elk ander bedrijf in de wereld last heeft van inflatie / winst wil maken. Dus dat prijzen omhoog gaan is een gegeven, net zoals ik nu alvast het gerucht kan verklappen dat Apple in September 2024 z'n Iphone 16 gaat lanceren. De vraag is dan; gaan ze nu meer verhogen dan dat ze zouden doen als ze deze laatste x% aan aandelen niet hadden gehad en wordt het daarom defacto duurder voor klanten.
telenut @xoniq20 september 2023 13:19
En als het niet verkocht zou zijn zouden de prijzen zakken ofzo?
fpepping @xoniq20 september 2023 16:41
Liberty Global is al sinds oktober 2004 aandeelhouder in Telenet. De eerste poging om Telenet van de beurs te halen strandde in 2013. Ik meen me te herinneren dat de prijs per aandeel toen een stuk hoger was dan dat de aandeelhouders nu krijgen. Dus je kan niet zomaar stellen dat dit direct gevolg heeft voor de prijs. Nu staat het op de beurs en hebben aandeelhouders ook het belang om een zo hoog mogelijk dividend uitgekeerd te krijgen. Daar brengt Liberty Global met die laatste paar procent die ze nu binnen harken ook niet uit lijkt mij.
Zezura @SirMemeAlot20 september 2023 13:16
Geloof je het zelf?
SirMemeAlot @Zezura20 september 2023 13:23
Zoals ik zeg, een prijsverhoging is een gegeven, het is een commercieel bedrijf en wil winst maken en is net zoals ieder ander bedrijf onderhevig aan inflatie, net zoals jij en ik. Ik zie enkel geen reden om te denken dat de prijsverhoging nu hoger gaat worden omdat Liberty Global de laatste 7% in handen gaat krijgen. Ze hadden al 93% van de aandelen in handen en volledig autonoom in het maken van beslissingen.

Verder zal het mij niet veel uitmaken, ik weet nu al dat de Nederlandse providers waar ik gebruik van maak ook volgend jaar de prijzen weer verhogen, of ze nou wel of geen overname hebben dit jaar :+
fliepeltje @SirMemeAlot20 september 2023 13:35
Waar denk je dat het geld om dividend uit te keren vandaan komt?
SirMemeAlot @fliepeltje20 september 2023 13:44
Wat wil je hiermee zeggen? Die dividend keren ze nu ook al uit, en wordt ook elk jaar hoger naarmate de winst meer wordt/inflatie tooeneemt. Dat is niet iets nieuws nu Liberty global 100% van de aandelen heeft i.p.v. 93% enkel krijgen ze nu ook 100% van de divident/winst uitkering etc..
fliepeltje @SirMemeAlot21 september 2023 14:57
Allereerst wordt het dividend niet automatisch hoger naarmate inflatie hoger wordt, die relatie is er niet, en als die er wel was zou de inflatie deze ook teniet doen (dat is het idee van inflatie).

Het dividend moet inderdaad komen uit de winst. De winst verhogen kan door de prijzen te verhogen, of te besparen of meer klanten te werven; het eerste is natuurlijk (altijd) veel makkelijker. Iedereen heeft al een abonnement, dus groeimogelijkheden zijn beperkt, terwijl het netwerk wel steeds verbeterd moet worden. Bedenk ook dat Liberty Global niet één of ander uniek inzicht heeft, waardoor Telenet opeens veel efficiënter kan opereren. Dan rest dus de klant, die zal meer gaan betalen om hogere winst te behalen.

Liberty Global zal geen overname doen en zich vervolgens tevreden stellen met het huidige dividend. Met een dividend van een paar procent per jaar duurt het decennia voordat de kosten voor de overname eruit zijn gehaald. Een overname doe je zodat je de koers van het bedrijf kunt bepalen, niet om te wachten tot het geld vanzelf naar je toekomt.
Vulcanic @AEIOU20 september 2023 11:56
Liberty global zal dingen duurder maken. Kijk maar naar Ziggo in NL, of hoe deze groep zich gedraagd in de VS.
SuperDre @Vulcanic20 september 2023 18:56
Gedraagt zich niet anders dan bv KPN.
cc12 @SuperDre21 september 2023 17:15
Gedraagt zich niet anders dan bv KPN.
Dat is het probleem met een oligopolie.

[Reactie gewijzigd door cc12 op 22 juli 2024 23:53]

mtak @AEIOU20 september 2023 12:00
Waarschijnlijk niets. Liberty Global is al sinds 2013 de grootste aandeelhouder (>50%), dus alle beleid wat ze zouden willen doorvoeren hebben ze waarschijnlijk al wel gedaan. Ook technisch gezien gebruikt Telenet al jaren de verschillende versies van het Horizon platform van Liberty Global.

Liberty Global gedraagt zich vooral als investeringsmaatschappij voor kabelbedrijven. Als ex-medewerker zoek ik er niet meer achter dan dat dit een financiele move is om hun investeringspositie te verbeteren.

[Reactie gewijzigd door mtak op 22 juli 2024 23:53]

rafbelg @AEIOU20 september 2023 13:06
Nog agressievere upselling dan vroeger. Jaarlijks duurdere tarieven.

Liberty Global ziet alles.

Als je bijvoorbeeld met drie smartphones bent verbonden op je Liberty Global Wifi-modem en je hebt maar twee mobiele abonnementen, zal je zeker een aanbieding krijgen om voor die derde smartphone ook een mobiel abonnement aan je bundel toe te voegen.
benji83 @rafbelg20 september 2023 14:00
Ik heb geloof ik 1 keer een aanbieding gehad voor mobiele telefonie via Vodafone/Ziggo, en we hebben meerdere telefoons in huis en geen enkele is een Vodafone abonnement.
rafbelg @benji8320 september 2023 14:06
Dat komt er dan in de toekomst nog wel aan.
Telenet is proefregio voor deze nieuwe verkoopstechnieken gebaseerd op data uit de Wifi-modem.
corpetter @rafbelg20 september 2023 20:44
That's business.
Sjr03p @AEIOU20 september 2023 13:58
Waarschijnlijk gaan die Telenet klanten daar in eerste instantie weinig van merken.
De vraag hoe groot het marktaandeel van Liberty Global in Europa is, is veel interessanter! Het bedrijf wordt door elke overname immers aantrekkelijker voor adverteerders omdat ze een groter bereik hebben. Dat marktaandeel bepaalt ook de afzet van allerlei nieuwe streamings- en entertainmentdiensten.
Het grootste effect valt wellicht te bespeuren bij het tv-aanbod. Immers, we zien nu al dat die - bij dit van oorsprong Amerikaanse (!) bedrijf - al voor de helft bestaat uit engelstalige/Amerikaanse shit! Als daar ook nog eens allerlei (wellicht angelsaksische) streaming content bijkomt dan betekent dat een serieuze bedreiging voor het aanbod van Europese films en producties!
SBAB 20 september 2023 12:13
Nog duurder? Ze zijn al kampioen met hun (te) hoge prijzen, voor inderdaad verouderde techniek. Proximus is tegen een rotvaart overal glasvezel aan het leggen. Ik weet zeker dat Telenet op dat moment een groot deel van hun klanten zien vertrekken, mij alleszins zeker. Want zelfs met een bedrijfsaccount blijven haperingen toch schering en inslag. Wat onwenselijk is als je veel audio streamt.
flossed @SBAB20 september 2023 16:37
Ja proxiumus, in tegenstelling tot telenet is spotgoedkoop.
karakan1453 20 september 2023 12:24
Ze gaan meer vragen maar de kwaliteit zal zelfde blijven. Al van 2017 hadden ze belooft voor glazvezel maar amper 20% heeft het. De rest gewoon coax en 1800 technologie telefoon kabel. Kikk naar oost europa ze hebben gewoon glasvezel.
kodak
@karakan145320 september 2023 13:37
De merken van LibertyGlobal staan er in Nederland niet om bekend dat ze graag investeren in glasvezel naar consumenten. Het lijkt meer op zo lang mogelijk het bestaande koperen netwerk blijven gebruiken tot limieten zijn bereikt dat te veel klanten vertrekken naar een concurrent en de nieuwe klanten daar ook voor kiezen. Het zal mij verbazen als dat na deze aankoop in Belgie opeens anders gaat zijn. Tenzij ze kans zien om de concurrentie voor te zijn met een eigen netwerk en om zo ook aan de concurrentie te verdienen.
cc12 @kodak21 september 2023 17:29
Inderdaad, Belgen zullen alleen maar gaan merken dat Liberty Global de prijzen flink gaat opschroeven met af en toe een snelheidsverhoging voor het internet terwijl de service op andere gebieden steeds minder wordt.
specialkdk 20 september 2023 12:28
Eén van de voordelen van niet beursgenoteerd zijn is dat er een stuk minder op je vingers gekeken wordt. Je moet niet meer elk kwartaal met cijfers naar buiten komen met het risico dat de aandeelkoers zakt omdat "de analysten meer verwacht hadden". Het laat maw juist toe om wat meer beslissingen op lange termijn te nemen. Liberty Global zelf zit natuurlijk wel nog op de beurs maar de kwartaalcijfers van Telenet hebben maar een beperkte impact op hun totale cijfers (die ze wel nog steeds naar buiten moeten brengen).
cc12 @specialkdk21 september 2023 17:37
Reken maar dat de tarieven die de Belgische consument moet gaan betalen flink zal gaan stijgen. Aandeelhouders zijn eigendom van het bedrijf en zij willen wel een verbetering zien op hun rendement.

Ik weet niet wat de marktaandeel is van Telenet. Maar als ze groot genoeg zijn en er amper keus is dan weet je zeker dat de consument de aandeelhouders gaat spekken. Ook in landen met relatief weinig inwoners gaat het nog altijd om het rendement.
specialkdk @cc1221 september 2023 19:08
Liberty Global had al 60% in handen dus ze hadden er sowieso al een meerderheid in de raad van bestuur. Ik blijf erbij dat dit wel eens voor meer stabiliteit en minder steekvlampolitiek zou kunnen zorgen.
FONfanatic 20 september 2023 12:06
Zoals ik al meerdere keren gepost heb downloadt je als je het certificaat enz. voor de Ziggo WiFi hotspots gaat instellen de certificaten voor soortgelijke hotspotnetwerken van alle takken van het Liberty Global concern, maar kun je er niet - of nog niet - mee roamen. Wie weet dat ze dat binnrnkort mogelijk maken?
bugcyber @FONfanatic20 september 2023 12:22
In België ga je er voorlopig dan niet veel meer mee zijn.
Telenet stopt met hotspotdienst Wi-Free
WhiteDog 20 september 2023 13:31
Dus als je ooit aandelen gekocht hebt voor bv. 40€ wordt je er nu gewoon uitgewerkt en krijg je er maar 21€ meer voor?
benji83 @WhiteDog20 september 2023 14:02
Zo werkt aandelenhandel, winst is niet gegarandeerd. Wanneer een bedrijf minder waard is, krijg je er minder voor. Liberty speelt hier gewoon het spel zoals dat is afgesproken. De andere aandelen zijn ook voor die prijs door hen aangekocht.
corpetter @WhiteDog20 september 2023 20:46
Dat risico zit er in.
TheDragonNL 20 september 2023 15:49
Vraag:
"Alle niet-verkochte aandelen gaan daarna automatisch naar Liberty Global"

Ik snap niets van aandelen, maar dit klinkt als diefstal.
Aandelen die nog bij enkele aandeelhouders zijn en niet willen verkopen, kunnen toch niet zomaar afgepakt worden? Ik zou verwachten dat de overgebleven aandelen omgezet zouden worden naar LibertyGlobal aandelen
HierarchyHero @TheDragonNL20 september 2023 20:41
Vanaf dat er 95% in handen is (limiet is afhankelijk van het land) wordt het bod als geslaagd aanzien en volgt er een "squeeze out" of uitrookbod waarbij je alsnog kan verkopen aan de voorwaarden van het bod (ook al is de geldigheidstermijn verstreken). Aanvaard je dit niet, dan blijf je achter met een illiquide aandeel dat nagenoeg niet verhandelbaar is (aangezien er geen beursnotering of andere veiling is).

Principieel kan je van mening zijn dat je niet wil verkopen en dit bijhouden maar in de praktijk heb je eigenlijk geen andere keuze dan het bod te aanvaarden.
evandj 20 september 2023 21:37
Die overname van de aandelen gaat moeten terugbetaald worden door de klanten, jammer genoeg is er geen waardig alternatief in België. Slechte ervaringen met Proximus behalve voor mobiele telefonie. Het grootste probleem in België is dat de staat en de gewesten nog overal tussen zitten, we hebben wel controle organen wat betreft telecom en ook energie, de zogenaamde waakhonden, maar het enige wat ze doen is bedrijven die willen verhogen gelijk geven.

Telenet is nu een samenwerking aangegaan met Fluvius (netbeheerder) om glasvezel te leggen maar gaat nog enkele jaren duren, bovendien is het in België niet zo simpel om overal vergunningen voor te krijgen. Proximus heeft het iets gemakkelijker omdat de staat aandeelhouder is en dus mee profiteert als Proximus goede resultaten kan voorleggen.

Als ze niet verhogen wegens de inflatie zal het zijn omdat ze investeringen hebben gedaan die ze moeten doorrekenen aan hun klanten, jammer genoeg hebben ze geen andere keuze. Beweren ze toch. Men kan ook kiezen om de aandeelhouders minder uit te keren en dat geld gebruiken om te investeren.
master-magic @evandj21 september 2023 11:59
Probleem is, ze hebben geïnvesteerd in Telenet maar Telenet blijft zijn tv aanbod klein houden (lees veel zenders proppen op de muxen waardoor kwaliteit laag wordt) ze gebruiken nog niet de hogere bandbreedte dat ze normaal hebben door hun aanpassingen.
Er zijn 5 muxen vrijgekomen doordat terug kijk tv op de digibox en digicorder niet meer via tijdelijke dvb-c kanalen gebruikt worden maar nu via cloud, maar wat doen ze, ze gebruiken die freq voor internet, als je de bandbreedte vergelijkt en gebruik met de bandbreedte bij ziggo zie je bij Telenet veel minder gebruikte muxen voor tv zenders dan bij ziggo, en de snelheid bij ziggo is ook hoger dan bij Telenet, dus dan weet je het wel zeker 😉
Moest Telenet hun bandbreedte eens herverdelen zou dit veel doen, heb dit voorgesteld aan Telenet maar ze zijn zeer gematigd bij voorstellen aangaande deze dingen, ook het tv probleem van VRT zenders blijft duren, er is slecht beeld op vrt doordat de VRT tussen de het van VRT en Telenet een nieuw stuk heeft gestoken waardoor de beeld kwaliteit soms snel zakt en je slecht beeld krijgt, Telenet weet dit al 2 weken bijna maar er veranderd niet veel, dit probleem is er bijna 2 maanden al, allemaal zaken dat toch de wenkbrauwen laten fronsen….
Roel1966 20 september 2023 21:52
Zo langzaam maar zeker krijgen we hier in NL nog maar 1 internetprovider want het zal niet lang duren dat Liberty alles opgekocht heeft. Persoonlijk ben ik hier zeker niet kapot van want daardoor word concurrentie bijna onmogelijk met zo'n grote tegenstander.

Ik zou er veel meer voorstander van zijn dat dit soort diensten weer in handen van de staat komt want het is maar 1 groot zooitje geworden met al die particuliere bedrijven.

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