Simyo: melding prijsverhoging was niet te laat

Het bericht over de prijsverhoging was niet te laat, zegt de Nederlandse virtuele provider Simyo. Klanten kregen deze week bericht over de inflatiecorrectie die op 1 oktober ingaat.

Simyo-woordvoerder Gerd de Smyter zegt tegen Tweakers dat de virtuele provider niet te laat is met het melden van de prijsverhoging. "Simyo past de prijzen aan conform de algemene voorwaarden. Uiteraard vindt Simyo het netjes om hier iedereen een maand eerder over in te lichten, dat betekent dat je hier als klant een maand voor je volgende (aangepaste) factuur bericht over ontvangt." Veel klanten klagen dat de prijsverhoging te laat is doorgegeven. Dat gebeurde onder meer in de reacties op Tweakers en op het eigen forum van de provider.

In de algemene voorwaarden staat dat Simyo zichzelf de vrijheid geeft om elk jaar op 1 oktober een inflatiecorrectie door te voeren, op basis van de door CBS berekende prijsindex over de periode van 1 juli tot 30 juni. Simyo verhoogt de prijzen met 8,4 procent, de prijsindex was 8,9 procent. De prijsverhoging is maximaal 2,50 euro. De ACM zegt dat inflatiecorrectie altijd mag als dat in de algemene voorwaarden staat. De toezichthouder zegt daarbij niet hoelang van tevoren een provider dat moet zeggen; andere wijzigingen van voorwaarden moeten providers in elk geval een maand van tevoren melden.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 20-09-2023 12:57 164

20-09-2023 • 12:57

164

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Reacties (164)

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red_arrow 20 september 2023 13:03
Er was bij mij niet apart een mail over gestuurd, maar de boodschap over de verhoging lifte mee in de factuurmail. Die lees ik meestal niet eens...
guillaume @red_arrow20 september 2023 13:13
Niet helemaal correct. Het bericht begon wel hetzelfde als een normale e-mail over je factuur, maar de titel was wel significant anders:
Belangrijke informatie over je factuur
in plaats van
Je nieuwe Simyo factuur staat klaar
Edit: Dit is blijkbaar slechts bij een subset van alle mailtjes het geval geweest.

-knip-
Admin-edit:Opmerkingen over moderaties horen thuis in Frontpagemoderatie.

[Reactie gewijzigd door Bor op 22 juli 2024 15:31]

PepijnK @guillaume20 september 2023 17:02
Niet helemaal correct. Het bericht begon wel hetzelfde als een normale e-mail over je factuur, maar de titel was wel significant anders:
Hoe moeilijk kan het zijn om in plaats van "Belangrijke informatie over je factuur" die mail een titel te geven als "Aankondiging verhoging abonnementskosten"?

Wees gewoon duidelijk in je communicatie. Ik krijg de nodige phishing mails die een titel hebben als "Belangrijke informatie over je factuur", die net iets afwijkt van de normale titel van een factuurmail in de hoop dat je dan op de link klikt en je inloggegevens afstaat.
Met veel pijn en moeite hebben we dat geprobeerd af te leren bij de mensen en dan krijg je nu dus zo'n net-niet titel boven een mail die daadwerkelijk belangrijk is.

Mijn vriendin heeft de mails dat T-Mobile Odido werd ook genegeerd omdat ze ze niet vertrouwde. Tot er ineens Odido op haar telefoon stond en ze het aan mij ging vragen.
aikebah @PepijnK21 september 2023 20:50
Dat Odido stond er eerder dan dat T-Mobile vertelde dat ze nu Odido heetten.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @guillaume20 september 2023 13:28
Nee hoor. Ik heb daarwerkelijk een mail gekregen met de titel "Je nieuwe Simyo factuur staat klaar". Dat is dezelfde titel als altijd welke normaal dezelfde inhoud heeft als altijd en waarvan ik vermoed dat deze door erg veel mensen niet wordt gelezen. Simyo weet dat natuurlijk ook.
hoeksmarp @Bor20 september 2023 14:04
Waarom is het precies relevant of mensen het wel of niet lezen? Dat is toch je eigen verantwoordelijkheid? Daarbij kun je er toch niets aan doen. Als ik de ACM goed begrijp dan hoeft de aanbieder het niet eens te melden als het om inflatiecorrectie gaat (of zouden ze dit bijvoorbeeld kunnen doen op de eerste factuur waarop dit ingaat).

Edit ter verduidelijking: Ik bedoel dat ik niet inzie wat Simyo er mee wint door deze informatie (bewust) achterhouden. Als ze er niets mee te winnen hebben waarom denken we dan dat ze het bewust zouden hebben gedaan?

[Reactie gewijzigd door hoeksmarp op 22 juli 2024 15:31]

Tk55 @hoeksmarp20 september 2023 14:14
Je mag toch duidelijkere communicatie verwachten?

Als je 20 keer stuurt met:
Hier is je factuur!
Zie bijlage! (pdf)
En dan opeens:
Hier is je factuur!
Zie bijlage! (pdf)
Wist je dat we de prijzen verhogen? Ha!
Dan is dat toch geen redelijke communicatie?

Stuur dan een nieuwe mail:
Belangrijk nieuws over je factuur!
Wist je dat we de prijzen verhogen? Ha!
Dat is toch duidelijk? Mag je wel verwachten. Ik vind niet dat je je voorwaarden / prijswijzigingen kunt verstoppen in standaard mailtjes.
moonlander @Tk5520 september 2023 19:38
Nog duidelijker is: Let op: Wij verhogen onze prijzen!
Timmiejj @moonlander21 september 2023 10:54
Maar dat is niet hoe Simyo het ziet, ze verhogen niet de prijzen, ze corrigeren voor inflatie 8)7
hoeksmarp @Tk5520 september 2023 14:16
Daar ben ik het mee eens, maar zoals ik hierboven ook zeg suggereert het bericht van @Bor dat Simyo dit bewust doet en ik zie nul reden waarom ze dat zouden doen (onhandig geformuleerd in mijn eerdere reactie).
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @hoeksmarp20 september 2023 18:01
Mede omdat mensen gaan overstappen misschien, vertrekken naar de goedkopere concurrentie. De concurrentie is moordend in het gebied van de budget aanbieders. Niet iedereen zit aan een langdurende abonnement vast.
hoeksmarp @Bor20 september 2023 23:02
Maar dat doen ze dan toch alsnog als ze hun verhoogde factuur zien?
Homeland @hoeksmarp20 september 2023 15:06
Hoe zouden ze dit onbewust hebben gedaan? Reken er maar op dit is besproken hoe ze dit communiceren, en dit was daarvan de uitkomst.
hoeksmarp @Homeland 20 september 2023 16:07
Bewust met als doel dat zo min mogelijk mensen het lezen. Het zou fijn zijn als je een beetje tussen de regels door leest.
Homeland @hoeksmarp20 september 2023 16:43
Natuurlijk is het bewust, en natuurlijk met die reden. Minder mensen die het lezen/zien is minder mensen die klagen. Dat zal ongetwijfeld hun denkwijze zijn geweest.
hoeksmarp @Homeland 20 september 2023 23:03
Dan klagen er toch alleen maar meer mensen als ineens hun factuurbedrag hoger is volgende maand?
Homeland @hoeksmarp20 september 2023 23:50
Zat mensen met een automatische incasso die een iets hoger bedrag totaal niet op zullen merken.
hoeksmarp @Homeland 21 september 2023 11:43
Wat is dan het probleem?
Homeland @hoeksmarp21 september 2023 11:49
Dat het als bedrijf niet netjes is om een prijsverhoging bewust te verbergen. Dat hoor je gewoon duidelijk te communiceren naar je klanten. Stukje openheid, wederzijds vertrouwen opbouwen, klantbinding. Nu voelt het voor veel klanten achterbaks, komen ze slecht in de media, het helpt ze niet bepaald.
hoeksmarp @Homeland 21 september 2023 17:54
Dus het gaat niet om de klanten. Je bent bang dat Simyo slecht in de media komt?
Homeland @hoeksmarp21 september 2023 19:07
Ik heb echt geen idee waar je naar toe wilt, veel succes met deze hele situatie tot in den treure analyseren.
Marzman @hoeksmarp21 september 2023 10:08
Bij Simyo maakt dat misschien niet uit als budgetprovider.

Ryanair doet ook nogal arrogant als klanten klagen omdat ze weten dat klanten voor hun kiezen omdat ze goedkoop zijn.
Timmiejj @hoeksmarp21 september 2023 10:58
Het zal wel zoiets simpels zijn als dat ze in het project vergeten zijn degene die de communicatie verzorgt mee te nemen o.i.d. waardoor die er pas laat bij betrokken is en de communicatie ook rijkelijk laat is.

Vanaf de buitenkant denk je hoe moeilijk kant het zijn, 8.6% erbij en een mailtje sturen maar ik werk zelf bij een telco en inflatie correctie is elk jaar weer een heel project waar tientallen mensen bij betrokken zijn, en iedere stakeholder zit op zijn eigen eilandje met z'n eigen belangen :P
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @hoeksmarp20 september 2023 14:11
Waarom is het precies relevant of mensen het wel of niet lezen?
Er bestaat zoiets als fatsoen en normaal handelen. Je bericht verpakken in een boodschap waarvan je weet dat deze veelal niet wordt gelezen (want altijd dezelfde inhoud voor veel mensen) komt in mijn ogen niet overeen van wat je van een professionele provider als Simyo mag verwachten. Hier wordt in ieder geval de illusie gewekt dat men de boodschap zo onopvallend mogelijk heeft willen laten zijn.
hoeksmarp @Bor20 september 2023 14:14
Daar ben ik het mee eens, maar jouw bericht suggereert dat Simyo dit bewust doet en ik zie nul reden waarom ze dat zouden doen. Kun je me dat uitleggen?
jaenster @hoeksmarp20 september 2023 14:32
Afgelopen keer dat KPN het verhoogde heb ik ook geen los bericht gehad, niet eens bij de factuur. Niks. Ik heb wel een tweakers post gezien er over. Hoop gezeik over inflatie maar niks over dat ze de klanten niet informeren. Dit is gewoon een budget provider en dat trekt helaas ook mensen aan die daar erg happig op zijn.
DCB87 @jaenster20 september 2023 20:43
@hoeksmarp Check je factuur van augustus of september. Het staat aangegeven op je factuur zelf namelijk. 100%

[Reactie gewijzigd door DCB87 op 22 juli 2024 15:31]

hoeksmarp @jaenster20 september 2023 16:06
Ik heb er echt niet tegen dat mensen hier iets tegen te zeggen hebben, maar om nou te suggereren dat ze het bewust doen om...?

Ik heb zelf de laatste keer bij T-mobile de klantenservice gebeld of ze me konden uitleggen waarom "door inflatie" ze de prijs precies met het door het CBS berekende percentage "moesten" verhogen. Uiteraard heeft de klantenservice daar geen antwoord op.
ThePendulum @hoeksmarp20 september 2023 22:22
Daar zijn toch best een paar redenen voor te bedenken? Het is tegenwoordig een fluitje van paar cent (inflatie) om over te stappen met nummerbehoud, dus een deel van de gebruikers zal geheid op zoek gaan naar een beter aanbod, en tegenover Simyo is dat er zeker. Daarnaast zijn er altijd mensen die zich gaan beklagen bij de klantenservice, wat ook weer mankracht en dus geld kost.

Óf het daar om ging of dat het gewoon kortzichtigheid is valt niet te zeggen, maar het hoeven niet altijd snode plannen die uitgebreid tijdens de bestuursvergadering bekokstooft worden te zijn, soms wordt zo een idee er even snel door gedrukt door een of andere middenmanager die een wit voetje denkt te halen.

[Reactie gewijzigd door ThePendulum op 22 juli 2024 15:31]

batjes @hoeksmarp20 september 2023 14:16
Sorry maar praktisch niemand leest elke factuur of elke mail.

Kan maar zo dat je op de mail + titel een regel insteld, zoals zovelen doen, dat de mail gewoon naar je mapje "facturen" gaat. Waar je niet in kijkt, tenzij er wat mis gaat of je wat moet opzoeken.

Ja er is eigen verantwoordelijkheid, maar een dienstverlener heeft ook een verantwoordelijkheid om te zorgen dat zulke informatie op de juiste manier bij de klanten terecht komt.

Dit is een beetje Humancentipad

[Reactie gewijzigd door batjes op 22 juli 2024 15:31]

hoeksmarp @batjes20 september 2023 14:18
Sorry maar praktisch niemand leest elke factuur of elke mail.
Onderzoek naar gedaan? :+

Ik ontken ook niet dat bijna niemand dat doet. Ik zeg alleen dat ik niet inzie waarom dat hier relevant is. Wat heeft Simyo ermee te winnen dat niemand het leest?
nandervv @hoeksmarp20 september 2023 15:17
Dat mensen stilzwijgend akkoord gaan met voorwaarden, ipv verder te zoeken naar andere abonnementen?
hoeksmarp @nandervv20 september 2023 16:08
Je hoeft niet stilzwijgend akkoord te gaan. Inflatiecorrectie is toegestaan. Je kunt het niet aandragen als reden om je contract te beëindigen. Dat is het hele punt.
Wakoz @hoeksmarp20 september 2023 17:46
Vrij naïef vind ik. Simyo wil zoals elk bedrijf geld verdienen. Als klanten lezen dat er een prijsverhoging is (ook al gaat het om een inflatie correctie) dan zal een gedeelte daarvan zeker even kijken of er betere opties zijn en wellicht zelfs overstappen. Dat betekent onder de streep dat Simyo minder inkomsten heeft. Dat willen ze uiteraard niet dus zullen ze de boodschap op een manier communiceren die zo min mogelijk opvalt.

Ik herken de situatie wel. M'n contract bij m'n huidige provider is afgelopen, ik kan overstappen naar iedere willekeurige provider. Ik heb al een aantal inflatie correcties achter de rug maar uit gemak heb ik nog niet verder gekeken. Als ze nu een specifiek mailtje zouden sturen met een aankondiging van een prijsverhoging ga ik zeker kijken of ik ergens anders goedkoper een abonnement kan afsluiten (eerlijk gezegd heb ik dat naar aanleiding van dit nieuwsbericht al gedaan en ik heb al een abonnement gevonden dat goedkoper is met meer data ;)).
hoeksmarp @Wakoz20 september 2023 22:57
Maar dan doen die mensen dat toch zodra ze hun eerste factuur na de verhoging zien? Wat heeft simyo dan gewonnen? Nog geen euro per klant die opstapt?
moonlander @hoeksmarp20 september 2023 19:39
zieltjes die blijven als ze niks lezen
hoeksmarp @moonlander20 september 2023 22:58
Die zien dan toch hun factuur/afschrift?
Septimamus @hoeksmarp20 september 2023 14:57
Omdat het een heel ander onderwerp betreft, in de negatieve zin van het woord, ten opzichte van de normale maandelijkse factuurmail. Nu zit het er gewoon ingepropt zonder dat hier bij het onderwerp van de mail iets over vermeld word.

Ik weet na het zien van dit Tweakers artikel pas dat mijn abonnement word verhoogd. Dan kan je zeggen, je had het eerder kunnen weten. Maar je mailt bijvoorbeeld toch ook niet naar je werkgever dat je op vakantie gaat waarin je het onderwerp "vakantie aanvraag" intypt en je onderaan een ps. Zet met je ontslag?
2 compleet andere dingen net zoals bij de mail van Simyo.

Waarom ze het zo wegmoffelen is dan weer de vraag. Alleen maar negativiteit krijg je ervan.
hoeksmarp @Septimamus20 september 2023 16:09
Waarom ze het zo wegmoffelen is dan weer de vraag. Alleen maar negativiteit krijg je ervan.
Precies mijn punt
logix147 @hoeksmarp20 september 2023 17:25
@Septimamus een automatische incasso ben je bij wet verplicht na te kijken of het bedrag juist is anders mag deze geïncasseerd worden.

Dat men dan ook van dezelfde gelegenheid “mis”/gebruik maakt om een inflatiecorrectie aan te kondigen is dubbel. Een prijsverhoging dient in een losse notificatie te komen in vorm van e-mail/brief. Dat is dit “niet” - wat weer wettelijk een groot verschil is.
Travelan @hoeksmarp20 september 2023 16:25
Dit is gewoon een dark pattern. Heb direct mijn contract opgezegd. Niet om de achterlijke verhoging van meer dan 8%, maar juist om het toepassen van dark patterns.
iew @Travelan21 september 2023 13:38
De kop van mijn laatste Simyo mail luidt: “ Bevestiging van je opzegging”.
Doornekamp33 @hoeksmarp20 september 2023 21:31
Als de ACM dit niet verlangt verlangt wel de Simyo voorwaarden dit want het staat er expleciet in dat men het een maand van tevoren meld.
xxs @Bor20 september 2023 15:25
Maakt ook niet uit, ze hebben het recht om te verhogen en je kan er toch niet meteen onderuit als je nog in je contract zit.
logix147 @Bor20 september 2023 17:21
Dat dit +2 gemod wordt doet mij toch enige zorgen aangezien je verplicht bent je factuur na te kijken anders ga je er in feite mee akkoord met hetgeen wat men afschrijft. Daarom staan dit soort prijsverhogingen vaak ook OP je maandelijkse factuur en voor zover mij bekend is dat ook rechtsgeldig. Tenminste dat was 7,5 jaar geleden nog zo toen ik nog veel met dit soort factuur landschap deed het geval.

Inflatiecorrectie hoeft men niet te melden, daar ging je al mee akkoord toen je het abonnement afsloot. Feit dat men dit doet is netjes maar zolang dat onder het vastgestelde percentage ligt kun je hooguit piepen dat je het oneerlijk vind maar toch braaf betalen gaat.
Doornekamp33 @logix14720 september 2023 21:40
Inderdaad Bor, je moet je factuur ook inderdaad nakijken en dat doe ik ook als ik een afwijking in de mail zie, in de mail staat alleen het bedrag wat ze gaan afschrijven en als je de specificatie wil zien moet je in de Mijn Simyo omgeving je factuur bekijken c.q. downloaden, in de mail heeft dat nooit gestaan.
Dat is ook de reden dat ik na 5 jaar alleen naar het totaalbedrag kijk, klopt weer geen extra hoef ik niet de specificatie te zien en kan de mail weg.

Daarbij toen ik 5 jaar geleden, ik ben nu ruim 4 jaar contractvrij er in de bijgevoegde voorwaarden geen inflatie correctie stond, ik heb ze gelezen omdat ik het wilde weten of ik na een jaar weer moest gaan overstappen of niet, en ik ben schijnbaar op dezelfde manier met de nieuwe voorwaarden akkoord gegaan, het heeft er een keer zomaar onder gehangen.
Heroic_Nonsense @guillaume20 september 2023 13:23
Bij mij was de titel wel gewoon "Je nieuwe Simyo factuur staat klaar", maar er stond wel een paragraafje in over de aanpassing per 1 oktober.
guillaume @Heroic_Nonsense20 september 2023 13:25
Ah, dat is wel erg smerig dan. Dat zullen ze dan wellicht voor een (latere) batch nog snel hebben aangepast.
Dream_ON @guillaume20 september 2023 13:23
niet bij mij, gewoon zelfde onderwerp en gewoon zelfde begin van de mail.
red_arrow @guillaume20 september 2023 13:28
In mijn geval niet. De onderwerpregel was "Je nieuwe Simyo factuur staat klaar"
https://photos.google.com...FQ2JvYWFVemVzNk5ENk1fQnB3
Morress @guillaume20 september 2023 21:23
Je nieuwe Simyo factuur staat klaar

Amsterdam, 18-9-2023

Beste supercooletweaker,

De factuur van de maand augustus voor mobiel nummer 06jemoeder staat voor je klaar op Mijn Simyo. Het factuurbedrag van € 8,00 wordt volgende week automatisch geïncasseerd van je rekeningnummer.

Log in op Mijn Simyo om je factuur te bekijken. Of nóg makkelijker: bekijk je factuur via de Mijn Simyo app.

Belangrijke informatie over je abonnementskosten vanaf 1 oktober
Vanaf 1 oktober 2023 worden jouw abonnementskosten voor telefoonnummer 06jemoeder met 8,4% inflatiecorrectie verhoogd.

Als ik geen tweakes las,had ik dit niet eens geweten.... echt niet netjes.
geertdo @guillaume20 september 2023 14:39
Bij mij ook inderdaad. Daardoor las ik de inhoud toevallig. Dat had wel netter / duidelijker gekund inderdaad.
jwvst @red_arrow20 september 2023 13:05
En dat weet men..
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @jwvst20 september 2023 13:32
Natuurlijk weet men dat. Het bericht hier lijkt mij vooral een poging tot damage control. Simyo vergeet dat ze een budget provider zijn in een markt waar de concurrentie groot is en overstappen eenvoudig. De hele gang van zaken rond het communiceren hiervan, nog los van alle andere kritiek, is op zijn minst gezegd absoluut niet netjes.
Aldy @Bor20 september 2023 13:57
Aangenomen dat je je abonnement op kan zeggen na een prijsverhoging wegens inflatie. Vaak valt dit buiten de regel dat je mag opzeggen na een prijsverhoging.
Ik ga er maar vanuit dat ze vergeten zijn om een beetje vroegtijdig de prijsverhoging door te geven.
Gunner @Aldy20 september 2023 14:39
En dat hebben ze dus afgedekt in hun AV. Je kan niet opzeggen na een aanpassing vanwege 'qinflatie'
jaenster @jwvst20 september 2023 13:24
Mijn abbo gaat van 11 euro naar 11,93 euro. Voor onbeperkt bellen, 12 gb data. 93 cent omhoog. Overigens de eerste keer in de jaren dat ik er zit, dat de prijs stijgt voor inflatie.

Ik vind het nog wel wat om aan te nemen dat simyo moedwillig probeert te verkomen dat mensen er achter komen dat ze paar cent meer gaan betalen. Wat ga je doen? Een goedkopere provider vinden? Lijkt me sterk :+

[Reactie gewijzigd door jaenster op 22 juli 2024 15:31]

Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod @jaenster20 september 2023 13:38
Dat abonnement voeren ze zo te zien niet meer. Een goedkopere provider vinden lukt denk ik wel, bijvoorbeeld bij 50plusmobiel: 6.000 MB, onbeperkt minuten, onbeperkt SMSjes voor 7 euro. Dat biedt Simyo aan voor 10 euro momenteel. Je punt is dus?
Pulletjen @Bor20 september 2023 14:16
Ik snap niet waarom jij -1 krijgt.

Simyo is allang niet meer zo leuk als eerst. Voorheen kon je nog wel eens een leuke bundelwijziging doen vaak voor wat meer MB of je huidige bundel werd goedkoper.

Dat is al minstens 2 jaar niet meer zo. Als ik nu wil wijzigen ga ik er in alle gevallen op achteruit.
Dream_ON @Pulletjen20 september 2023 15:21
dat kan nog wel als je kunt verlengen, dan zij er wel aardige opties, zoals 10GB voor 3 euro of 12 voor 4 nu. (Heb nu 6 voor 4)
Kijk in de app via instellingen/abonnement.
Via bundel wijzigen inderdaad geen leuke deals meer de laatste tijd.
Echter is de prijs van de belbundel hetgeen wat dat voordeel dan weer (beetje) teniet doet.
Morress @Bor20 september 2023 21:52
Wow die kende ik niet! Dat zijn mooie prijzen! Thx
jcbvm @jaenster20 september 2023 20:51
Zoiets heb ik ook, het grappige is dat ik voor 2 jaar kan verlengen voor minder nu en dan met 20gb ipv 12gb
RicoK @red_arrow20 september 2023 13:07
Klopt. Geen aparte e-mail. Maar de aankondiging van de verhoging per 01/10/23 zat in de laatste e-mail waarin melding werd gemaakt dat je factuur klaar staat.
Kevinp @red_arrow20 september 2023 13:15
Zo zijn ook de algemene voorwaarde aangepast na 2015. algemene e-mail met wat zijn we goed, we passen de algemene voorwaarde aan. En tada je zit hier aan vast.

Er zit ook een verschil tussen wat mag en wat goed fatsoen is. Maar (sorry dat ik het moet zeggen) het is blijkbaar zo zwart wit voor veel mensen (ook hier) dat wat mag ook direct goed fatsoen lijkt.

Hoe moeilijk is het om even netjes een e-mail te sturen.

Beste klant onze kosten zijn gestegen(ben dan wel eerlijk) en we mogen een inflatiecorrectie doorvoeren. De inflatie was 8.9%. Onze kosten zijn harder/minder hard gestegen dus we voeren deze 8.9% (of minder) door. Uw nieuwe maandbedrag wordt vanaf 1 oktober xxx.xx.

Moet het nee, maar is het netjes ja.Zeker omdat we allemaal weten dat als de prijzen ooit omlaag gaan of de abonnementen meer krijgen dit groots wordt aangekondigd.
Tintel @Kevinp20 september 2023 13:31
dat wat mag ook direct goed fatsoen lijkt.
Daar heb je een punt- alles is juridisch afgedekt maar het is natuurlijk onfatsoenlijk. Dat hele gedoe met prijs correcties is al een hellend vlak. Mag een werknemer dan ook een contract onderdeel verlangen wat stelt dat de uren die hij/zij 'verkoopt' onderhavig zijn aan automatisch prijscorrectie?

"U sluit een contract af wat onder meer (maar wel hoofdzakelijk) op basis van prijs gebeurt maar die prijs is variabel omdat we anders ter weinig verdienen... en die variabele gebruikt daarbij de prijs voor allerlei produkten...misschien wel het produkt wat nu juist duurder wordt....?"
FastFred @red_arrow20 september 2023 13:57
Gek dat dit bij iedereen anders is. Ik heb 5-9 een mail van Simyo gekregen "Belangrijke informatie over je abonnementskosten" met daarin hoeveel procent en hoeveel euro duurder mijn abbonnement zou worden. Geheel los van de standaard factuur mail.
Polderviking @red_arrow20 september 2023 13:43
Die lees ik meestal niet eens...
Allicht is dat precies de bedoeling.
Blokker_1999
20 september 2023 13:01
En zo helpt het bedrijf de inflatie mee hoog te houden door ipv de prijzen aan te passen aan de werkelijk gestegen kosten gewoon de algemene inflatie te nemen die voor vele bedrijven hoger is dan de werkelijk gestegen kosten.
SinergyX @Blokker_199920 september 2023 13:05
Jouw salaris is toch ook omhoog gegaan met inflatiecorrectie, en niet bijgesteld op je werkelijke kosten?
GraFX @SinergyX20 september 2023 13:14
Ja, er zijn CAO's waar ruim 10% verhoging kwam voor medewerkers, maar niet overal. Ik heb er zelf per 1 jan 2023 slechts 3,5% bijgekregen en per 1 jan 2024 komt er 4,25% bij.
watercoolertje @GraFX20 september 2023 13:17
En hoeveel kreeg je op 1 jan 2023 netto meer dan de maand er voor?

Lijkt wel of mensen heel selectief zaken vergeten maar volgens mij heeft iedereen een netto loonsverhoging gekregen van rond de 100 euro door het aanpassen van de belastingen op arbeid. Bij een salaris van 2500 netto heb je dan 4% erbij gekregen :)

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 22 juli 2024 15:31]

Señor Sjon @watercoolertje20 september 2023 13:29
Die kan je wegstrepen door energie die weer 21% BTW heeft, verlaging teruggaaf energiebelasting en verhoging energiebelastingen. Brandstofaccijns weer omhoog op brandstof, verhoging zorgpremie, verhoging gemeentelijke lasten, etc, etc. Het geld wat je op die manier krijgt wordt aan de achterkant lang en breed teruggevorderd.
noway @watercoolertje20 september 2023 13:28
100 euro extra echt?
dit gaat al jaren zo...voor de werkende motor van nederland { mensen die met hun handen werken } gaan er altijd op achteruit.
je krijgt 100 extra als zoethoudertje maar intussen stijgt alles harder met ALLE rekeningen!
Dus die 100 compenseert NIKS { jouw voorbeeld als 100 euro } terwijl je 100/200 euro extra moet betalen.
zacht @SinergyX20 september 2023 13:08
Grapjas, mijn salaris niet. De op 1 april ingegane CAO dekt bii lange na de inflatie niet.
joost00719 @zacht20 september 2023 13:11
Inderdaad... 3% in januari, en dan nog eens 1% in oktober.
Vervolgens noemen ze het "de grootste loonstijging ooit". Grapjassen...
Tadango @SinergyX20 september 2023 13:09
Mijn salaris gaat lang niet 9% omhoog, een hoop kosten wel. De werkelijke kosten voor levensonderhoud zijn minder gestegen dan de inflatie cijfers.
!GN!T!ON @SinergyX20 september 2023 13:16
Was dat maar zo.... ik heb 3% 'inflatie correctie' gehad in de tijd van de gierende inflatie van 10%+, en die 3% werd dan ook nog eens gebruikt om de 'prestatie'verhoging ook flink te minderen 'want je heb immers al die 3% gehad, dus he...'

Ik lees en zie om mij heen sowieso bijna 0 mensen die een inflatiecorrectie hebben gehad die ook nog maar in de buurt komt van de berekende inflatie de laatste jaar(en). Met uitzondering een enkeling.
Verwijderd @!GN!T!ON20 september 2023 23:21
Nou gelukkig was het in België wel over de hele lijn 12% voor alle werknemers.
Kevinp @SinergyX20 september 2023 13:16
Ik heb de cijfers gezien van "Nederland" en kan je vertellen dat die CAO verhogingen lang niet voor iedereen van toepassing zijn. Dat waren wel wat oudere cijfers, maar de meeste Nederlanders zitten qua verhogingen ruim onder de inflatie.
Marrtijn @SinergyX20 september 2023 13:49
Haha, was het maar zo'n feest.
Spykie @Blokker_199920 september 2023 13:03
Klopt. Doen de meeste bedrijven. Tel uit je winst !

/s
lenwar
@Blokker_199920 september 2023 13:20
https://opendata.cbs.nl/s...nl/dataset/83131NED/table
Dat valt in de praktijk mee.
mobieletelefoondiensten wegen slechts 750 / 100.000 * 100% = 0,75% mee voor de consumentenprijsindex.

(Kort door de bocht vertaald: De hoge inflatie van de afgelopen periode is voor 0,75% het gevolg van de mobieletelefoniediensten)
dutchnltweaker
20 september 2023 13:09
In de algemene voorwaarden staat dat Simyo zichzelf de vrijheid geeft om elk jaar op 1 oktober een inflatiecorrectie door te voeren, op basis van de door CBS berekende prijsindex over de periode van 1 juli tot 30 juni. Simyo verhoogt de prijzen met 8,4 procent, de prijsindex was 8,9 procent.
Zo jammer dat je algemene voorwaarden nooit kan weigeren, ja kan wel maar dan kan je nergens een sim only afsluiten. Het is gewoon een nieuwe melkoe geworden van providers, paar jaar terug werd dit niet gedaan en nu opeens de laatste jaren komen er providers bij.

Gisteren was hier ook een discussie over, maar ben het nog steeds niet eens. Stel je sluit op juni een sim only af. Krijg je de inflatie correctie op 1 oktober, maar de sim only is bijvoorbeeld net zo duur nu dan als je hem afsloot in juni of zelfs goedkoper...
Ik kan dan niet rijmen dat de verhoging nodig is om alles te kunnen betalen wegens inflatie.
Kevinp @dutchnltweaker20 september 2023 13:21
Het zou goed zijn als deze "inflatiecorrectie" per bedrijf is.

Verhoogt een bedrijf dus de CAO lonen met 10% en is dat 100% van de kosten dan snap ik een 10% verhoging.

Maar als een bedrijf 100% zijn eigen stroom op wekt (ideaal beeld) en daarmee dus de data centers geen kosten qua stroom hebben.

Als je dan je loon met 10% verhoogt en dat 50% van de kosten zijn. Zou je als bedrijf maar een inflatie van 5% hebben.

Nu is lijkt het allemaal een beetje koffiedik. En eignelijk is het dat ook want het is gewoon verschrikkelijk lastig. Want je mag jezelf natuurlijk niet meenemen in de cijfers.
Tintel @Kevinp20 september 2023 13:37
Inflatiecorrectie is eigenlijk gekkigheid. We verhogen de prijs van ons produkt omdat andere produkten duurder zijn geworden. Inflatie treedt op omdat meer geld nodig is om hetzelfde produkt te kopen en als de lonen ook meestijgen dan loopt de inflatie verder op - omdat dan produkten dan ook duurder zullen worden.

De reden dat ze dit "vaststellen" is om 'run-away' te voorkomen.

Maar in werkelijkheid is het gewoon: ergens is meer geld nodig (omdat de winstmarge onder druk staat, grote verliezen zijn geleden) plus er is meer meer geld in omloop gebracht dus dit kan worden 'gerouteerd' naar de machthebbenden [op financieel gebied]. Als dat voor meerdere produkten geldt dan ontstaat er een sneeuwbal aan prijsverhogingen.
mphilipp @Kevinp20 september 2023 13:26
Maar als een bedrijf 100% zijn eigen stroom op wekt (ideaal beeld) en daarmee dus de data centers geen kosten qua stroom hebben.
Je eigen stroom opwekken is natuurlijk nooit gratis. De stroom op zich wel, maar de apparatuur die ervoor nodig is moet aangeschaft, onderhouden en beheerd worden. Het gaat allemaal niet vanzelf. Zeker niet op die schaal. Dus ook die kosten groeien mee.
Kevinp @mphilipp20 september 2023 13:41
en 100% loonkosten heb je ook nooit dus maar maakt het plaatje wel wat simpeler.
jaenster @dutchnltweaker20 september 2023 13:35
Je kan prima de algemene voorwaarden weigeren. Echter kan je dan geen klant worden.
Sjaakys 20 september 2023 13:19
Ik vind algemene voorwaarden via een website sowieso een shady business. Ze kunnen te pas en te onpas gewijzigd worden en er is vaak geen traceerbaarheid. Wanneer ik een product koop gelden de algemene voorwaarden van dat moment.
pascallj @Sjaakys20 september 2023 13:40
Dat is niet helemaal juist. Als het een abonnementsvorm betreft en de wijziging van de algemene voorwaarden is in het nadeel van de klant, heb je gewoon het recht om op te zeggen. In dit geval betreft het dus ook geen wijziging van de voorwaarden, aangezien deze mogelijkheid om de prijzen verhogen gewoon in de voorwaarden is vermeld en je daarmee (bewust of onbewust) akkoord bent gegaan bij het afsluiten van het abonnement.

Traceerbaarheid voor welke voorwaarden gelden voor welke data zou inderdaad soms wel wat duidelijker mogen.
zhoreb 20 september 2023 13:39
Waar haalt simyo die 8,9% CPI vandaan trouwens?
Volgens het CBS is de jaarmutatie voor juni 2023 5,7%

Ik kom alleen op 8,9% uit als ik de jaarmutatie CPI afgeleid pak voor de genoemde begin en einddatum, en daar het gemiddelde van neem. (12,4 + 5,4) / 2
Game-Over @zhoreb20 september 2023 14:45
Het CBS percentage is een gemiddelde samengesteld uit verschillende productgroepen.
In dat gemiddelde zit bv ook de prijs van fruit. Omdat Simyo niet met fruithandel doet zit dat percentage niet in hun inflatiepercentage.

Daarmee wil ik niet zeggen dat Simyo eerlijk bezig is. Veel bedrijven zien deze inflatieverhoging als een manier om wat winst te pakken.
RobbyTown
@Game-Over20 september 2023 14:53
Op bestaande klanten, want een nieuwe klant is goedkoper uit dan ooit.
Juni 2022 voor 12 euro voor 10GB en onbeperkt bellen na inflatie 13 euro.
Nu op de simyo website hetzelfde voor 10 euro (normaal 11 euro).
cruncher @zhoreb20 september 2023 14:18
Ik ben ook benieuwd hoe ze daar aan gekomen zijn. CBS presenteert ieder maand nieuwe cijfers, die 8,9% kan ik nergens ontdekken.
jongetje
20 september 2023 13:20
Dat is natuurlijk wel vreemd van Simyo. Ze kondigen de prijsverhoging nog geen twee weken voor de volgende maand aan en nemen dan opeens de factuurdatum als ijkpunt. Terwijl je op die factuur vanaf 1 oktober betaald dus ontneem je de klanten de kans om over te stappen omdat die tijd er niet is (de klanten die contractvrij zijn).
Met deze strategie kun je dus pas na 2 maanden incasseren en de prijsverhoging dan al met terugwerkende kracht doorvoeren. Moet toch niet gekker worden. Maar blijkbaar is dat een marketing strategie om je klanten zo lang mogelijk niets te laten horen en ze zo laat mogelijk te informeren. Zeker als het om een "inflactiecorrectie" van afgelopen jaar gaat...

Voor de rest blijf ik achter mijn post in het andere nieuwsbericht staan en ga die discussie hier niet opnieuw voeren.
Mattie112 20 september 2023 13:24
Als de CBS Consumentenprijsindex negatief is zullen de prijzen niet worden aangepast.
Dat is dan toch ook wel weer jammer.... (bron: A/V)
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod 20 september 2023 13:24
En hiermee laat Simyo in mijn ogen zien dat men blijkbaar vind dat transparante en nette communicatie naar diegenen die uiteindelijk de rekening betalen (de klanten) geen prio heeft. De slogan "Vriendelijk, nuchter en geen poespas" past al lang niet meer.

Dat geldt ook voor "Bij Simyo weet je precies waar je aan toe bent." gezien de aankondiging heel sneaky is verwerkt is een mail met de titel: "Je nieuwe Simyo factuur staat klaar" wat normaal alleen een aankondiging is dat er (zoals de titel al zegt) een nieuwe factuur klaarstaat die veelal automatisch wordt betaald, welke bij veel mensen altijd hetzelfde is en dus vaak niet zal zijn gelezen.

Dit is in ieder geval voor mij weer een reden om geen abonnement voor langere tijd bij een club als deze af te sluiten.

[Reactie gewijzigd door Bor op 22 juli 2024 15:31]

Groentjuh
20 september 2023 13:24
Er zijn diverse vragen, die in dit geval spelen.

De vraag is of deze inflatiecorrectie gezien moet worden als "wijziging van de overeenkomst". In dat geval staat er in de voorwaarden (artikel 12.1):
We kunnen de overeenkomst, waaronder de voorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomst, en de afgesproken tarieven wijzigen. Als we een wijziging doorvoeren, laten we u dat minimaal 1 maand van tevoren weten. We vertellen u ook welke redenen we voor de wijziging hebben.
Qua tijdlijn kregen klanten tussen 15 september en 20 september via de "Uw maandelijkse factuur staat klaar"-email informatie over deze inflatiecorrectie. Het betalen van deze nieuwe prijzen zal inderdaad pas een maand later op de volgende factuur gaan gebeuren. Het lastige is dat de abonnementskosten van oktober gecorrigeerd zijn. Deze wijziging gaat voor de abonnementskosten vanaf 1 oktober in. Heeft Simyo het daadwerkelijk een maand van te voren laten weten?

Als op de dag dat ik het te horen had gekregen was overgestapt met een maand opzegtermijn, dan nog zou ik die correctie voor een gedeelte moeten betalen. Ik zou daarom neigen dat het er te laat geïnformeerd is. Tegelijkertijd is het nog geen euro, dus daar kan je moeilijk veel tijd in stoppen.

Daarnaast als ik mijn contract zou verlengen, kan ik per minuut en per MB gezien op een lager tarief uit kunnen komen. Andere bestaande klanten met oude bundels kunnen zelfs mogelijk dat verlengen en dan goedkoper uit komen bij Simyo. Ook dat maakt een inflatiecorrectie wel raar voor die klanten.

[Reactie gewijzigd door Groentjuh op 22 juli 2024 15:31]

RobbyTown
20 september 2023 13:24
Wat ik altijd meest rare vind aan die inflatie je sluit 1 jaar terug voor 2 jaar af. Denk mooi 24x 12 euro kwijt te zijn. Maar ondertussen na 12 maand x % erbij. Kunnen doen wat ze willen want je kan helaas niet weg.

Als je termijn van 2 jaar om is en dan de inflatie krijgt dat is prima dan kan ik een maand later zeggen doei doei ik ben naar een andere die het toch wel voor minder kan.

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