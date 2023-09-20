Simyo: melding prijsverhoging was niet te laat

Het bericht over de prijsverhoging was niet te laat, zegt de Nederlandse virtuele provider Simyo. Klanten kregen deze week bericht over de inflatiecorrectie die op 1 oktober ingaat.

Simyo-woordvoerder Gerd de Smyter zegt tegen Tweakers dat de virtuele provider niet te laat is met het melden van de prijsverhoging. "Simyo past de prijzen aan conform de algemene voorwaarden. Uiteraard vindt Simyo het netjes om hier iedereen een maand eerder over in te lichten, dat betekent dat je hier als klant een maand voor je volgende (aangepaste) factuur bericht over ontvangt." Veel klanten klagen dat de prijsverhoging te laat is doorgegeven. Dat gebeurde onder meer in de reacties op Tweakers en op het eigen forum van de provider.

In de algemene voorwaarden staat dat Simyo zichzelf de vrijheid geeft om elk jaar op 1 oktober een inflatiecorrectie door te voeren, op basis van de door CBS berekende prijsindex over de periode van 1 juli tot 30 juni. Simyo verhoogt de prijzen met 8,4 procent, de prijsindex was 8,9 procent. De prijsverhoging is maximaal 2,50 euro. De ACM zegt dat inflatiecorrectie altijd mag als dat in de algemene voorwaarden staat. De toezichthouder zegt daarbij niet hoelang van tevoren een provider dat moet zeggen; andere wijzigingen van voorwaarden moeten providers in elk geval een maand van tevoren melden.