Onderzoek: aantal Belgen met tv, smartphone, laptop, tablet en pc stijgt

Het aantal Belgen met een tv, smartphone, laptop, tablet en pc in huis is afgelopen jaar gestegen. Bij pc's was er een lichte stijging van 37,3 naar 37,5 procent, zo is op te maken uit cijfers van het CIM. Van veel andere apparaten is het bezit juist afgenomen.

Het apparaat dat de meeste Belgen in huis hebben staan, is de tv met 96,2 procent, meldt het Centrum voor Informatie over de Media. Het bezit daarvan nam bovendien verder toe. Veel daarvan zijn geen smart-tv's. Het gemelde bezit van smart-tv's onder ondervraagden lag onder de 60 procent, vermelden de resultaten.

De smartphone volgt daarna met 91,2 procent, een stijging ten opzichte van de 88,1 procent van de vorige meting. Volgende is de laptop met 81 procent en de tablet is in bezit van 54,7 procent van de ondervraagden. De vaste telefoon is in een vrije val en het bezit onder ondervraagden is gedaald van 48,7 naar 42 procent. De console bleef gelijk op 38,5 procent.

Vlamingen hebben relatief meer tablets, desktops en pc's; Franstaligen hebben juist meer handheld consoles. Ook de Chromecast en vaste telefoon zijn meer te vinden bij Vlamingen dan bij Walen, zegt het CIM.

De cijfers komen uit de Establishment Survey van het CIM. De vragen zijn uitgezet onder 6000 respondenten. De helft daarvan is van GfK België en betreft face-to-face interviews, de andere helft betreft online uitgevoerde vragenlijsten.