Onderzoek: aantal Belgen met tv, smartphone, laptop, tablet en pc stijgt

Het aantal Belgen met een tv, smartphone, laptop, tablet en pc in huis is afgelopen jaar gestegen. Bij pc's was er een lichte stijging van 37,3 naar 37,5 procent, zo is op te maken uit cijfers van het CIM. Van veel andere apparaten is het bezit juist afgenomen.

Het apparaat dat de meeste Belgen in huis hebben staan, is de tv met 96,2 procent, meldt het Centrum voor Informatie over de Media. Het bezit daarvan nam bovendien verder toe. Veel daarvan zijn geen smart-tv's. Het gemelde bezit van smart-tv's onder ondervraagden lag onder de 60 procent, vermelden de resultaten.

De smartphone volgt daarna met 91,2 procent, een stijging ten opzichte van de 88,1 procent van de vorige meting. Volgende is de laptop met 81 procent en de tablet is in bezit van 54,7 procent van de ondervraagden. De vaste telefoon is in een vrije val en het bezit onder ondervraagden is gedaald van 48,7 naar 42 procent. De console bleef gelijk op 38,5 procent.

Vlamingen hebben relatief meer tablets, desktops en pc's; Franstaligen hebben juist meer handheld consoles. Ook de Chromecast en vaste telefoon zijn meer te vinden bij Vlamingen dan bij Walen, zegt het CIM.

De cijfers komen uit de Establishment Survey van het CIM. De vragen zijn uitgezet onder 6000 respondenten. De helft daarvan is van GfK België en betreft face-to-face interviews, de andere helft betreft online uitgevoerde vragenlijsten.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 26-09-2023 10:20 59

26-09-2023 • 10:20

59

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Reacties (59)

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Danoob 26 september 2023 10:31
Ik ben toch een beetje verbaast dat 8.8% van de gezinnen géén smartphone heeft. Dat lijkt me best veel aangezien je zo'n ding echt voor alles nodig hebt tegenwoordig
GWBoes @Danoob26 september 2023 10:38
Genoeg ouderen die echt niet met zo'n ding overweg kunnen. Dan gaan zulke zaken via zoon/dochter of een andere partij.
Mijn Oma van midden 80 heeft alleen een TV, vaste telefoon en senioren GSM die ze al niet snapt. :)

[Reactie gewijzigd door GWBoes op 22 juli 2024 23:44]

Marctraider @GWBoes26 september 2023 12:20
Vaak is het ook onwillendheid, niet zozeer dat ze het niet kunnen.

Mn ma was er als de kippen bij toen ze een iPad kreeg om kleding te zoeken, marktplaats, etc.

Maar betalen en dingen regelen is het vervolgens; Kan jij het ff doen?
realmadridsi @Marctraider26 september 2023 13:27
Mijn opa en oma van 80 en 85 waren er ook als de kippen bij, maar je merkt toch wel dat het lastig is op die leeftijd. Ondanks dat ze een EV, IPad, Mobiel etc. hebben merk je wel dat ze niet echt begrijpen hoe het werkt. Alles wat ze leren zijn 'trucjes' in plaats van echt begrijpen hoe het concept werkt. Druk een 8 jarige iets nieuws in de hand en ze begrijpen het concept eigenlijk gelijk, welke app het ook is, welke besturingssysteem het ook draait.

Voorbeeld:
Wanneer ze op de laptop een mail afsluiten dan doen ze dat met het kruisje in de rechterbovenhoek. Wanneer ze op hun smart tv iets willen afsluiten snappen ze niet dat ze op de 'exit' knop met het kruisje moeten klikken. Alle handelingen zijn trucjes en geen samenhangend geheel.
OsOItalO @realmadridsi26 september 2023 16:35
Mijn dochter op het VWO verward echter haar chromebook, chromeOS, chromebrowser, Google search engine, Gmail, Google docs en een website gemaakt in Google Project.
Is voor haar allemaal hetzelfde...

En voor een deel lijkt me dat ook ok. Bij de eerste autos moest je nog een halve mecanicien zijn, tegenwoordig is het gewoon starten en rijden.
CompFrans @GWBoes26 september 2023 12:35
Vergeet de babies niet!
OK, dat duurt niet lang: ik zie steeds kleinere peutertjes met smartphone.. :-)
ultimasnake @CompFrans26 september 2023 13:14
Ik heb zelf kinderen (2,5 jaar en 7 maanden) en verbaas me nog steeds hoe een smartphone de verkapte oppas is als je op pad gaat met je kinderen. Mijn jongste kijkt nog geen TV en m'n oudste alleen thuis en zelfs dan niet iedere dag. Gaan we op pad dan loopt de oudste zelf al (soms mag papa hem tillen maar goed korte beentjes, lange afstanden) en betrekken we hem bij het winkelen of als Mama kleren zoekt in een winkel waar wij niets te zoeken hebben gaan we even een rondje lopen. Ons zoontje kijkt niet om naar onze telefoontoestellen en op een filmpje die Opa/Oma stuurt houden we die ook niet voor z'n snoet...

Ik zal ongetwijfeld ook steken laten vallen, en ook ik laat hem wel eens in het weekend plots 3 uur achter de 'Tati' zoals hij het noemt omdat van ons 'volwassen zaken' moeten worden gedaan.... maar wat een zombies in die buggies zeg :-(
Andros
@CompFrans26 september 2023 14:21
Een baby is meestal geen huishouden, die wonen in bij ouders/verzorgers of in het slechtse geval een weeshuis ;) .
CompFrans @Andros26 september 2023 16:26
Tja, daar heb je een goed punt: een huishouden met alleen ouderen gaat nog wel lukken, met alleen peuters en babies toch niet zo snel... :)
X_pl0visi0n @Danoob26 september 2023 10:42
Tot nu toe kan je bijna alles zonder. Mogelijks is het makkelijker met zo'n telefoon, dat kan ik echter niet bevestigen want ik val in die 8.8%.
cadsite @X_pl0visi0n26 september 2023 13:19
Sinds kort beginnen de parkeer-betaalautomaten in Vlaamse steden uit roulatie te gaan.
Er kleeft een sticker op dat je moet surfen naar een site, bijvoorbeeld:
parko

Daar moet je dan je nummerplaat ingeven, je zone aanduiden en de sessie starten.
Een ticket zoals vroeger kan niet meer overal. Je kan dus niet meer parkeren zonder smartphone.

Nog even en je bent echt een sukkelaar als je geen smartphone hebt.
Andros
@cadsite26 september 2023 14:22
Dan parkeer je waar het wel kan en gebruik je fiets/bus/tram om het centrum in te gaan. In Antwerpen is de auto op straat al geen optie meer als je er niet woont. En anders kun je altijd nog een parkeergarage in gaan zonder apps etc. Mogelijkheden genoeg, het is niet zo omdat die 2 ton blik ergens niet kan komen dat de persoon het ook niet kan he :) .
cadsite @Andros26 september 2023 14:39
Zal 't gaan ja...
Als mijn ouders op bezoek komen kunnen ze perfect voor mijn deur staan, er is plaats genoeg.
Maar jij zegt dus dat 70-jarigen maar buiten Kortrijk moeten parkeren en de bus of tram nemen.
Prachtig staaltje "als ik er maar geen last van heb is 't ok".
d3x @Danoob26 september 2023 10:38
definitie van smartphone... aelk device dat je moet besturen met bewegingen op het scherm.
er zijn ook telefoons op de markt met dikke toetsen :)
87Dave @Danoob26 september 2023 10:51
Ouderen die met niets van technologie kunnen omgaan. Ik heb zo iemand in mijn gebouw die zelfs met zijn oude gewone gsm miserie heeft om hem al opgeladen te krijgen. En als zijn tv problemen geeft (Proximus boxen lopen vanzelf elke maand eens vast) heeft die iemand anders nodig om de stekker uit het stopcontact te komen halen en weer in te steken. Vanaf een bepaalde ouderdom en vastgeroestheid leert men niets meer.

In de praktijk gaan de cijfers alleen nog maar omhoog doordat de oudsten die het niet kunnen/willen overlijden.
Niclord395 @Danoob26 september 2023 11:08
Ik werk in ouderenzorg. Veel ouderen hebben geen smartphone omdat ze er niet mee weg kunnen.
Deels omdat het gebruik te complex is en soms ook omdat ze dit niet goed kunnen zien of te weinig motorische controle hebben om deze te bedienen.
Sommigen hebben wel nog een ouderen GSM met grote knoppen en simpele bediening zoals 1 knops bellen.
Andere ouderen hebben dan weer niets omdat ze alleen zijn en geen (dichte) familie hebben en/of omdat ze niet meer in staat zijn om te bellen zoals met dementie e.d. .
nightgold @Danoob26 september 2023 11:23
Dat hangt er van af wat jij "nodig" acht. Persoonlijk gebruik ik mijn PC voor bijna alles die digitaal moet gebeuren. Mijn telefoon is vooral een communicatiemiddel. Ik heb eerlijk gezegd niets op mijn telefoon die ik "nodig" acht (en ik ben er bewust naar op zoek gegaan ten gevolge van jou reactie). En ik ben nog niet oud :+
Hans1990
@Danoob26 september 2023 12:15
Je kan ook bewust kiezen voor een dumbphone om "niet gevolgd te worden".

Muziek onderweg kan via radio, een klassieke iPod o.i.d.
Navigeren kan met los navigatie kastje of ingebouwd in de auto.
Sociaal overal aan "mee doen" is niet verplicht. Als mensen je nodig hebben kan bellen en SMS'en altijd nog.

De rest lijkt mij echt bijzaak. Onderweg gamen kan je ook op een Nintendo Switch. Echt fotograferen doet een los toestel beter. Etc. Smartphone is handig voor alles-in-1, maar niet een ramp als je het zou opsplitsten.

Dus ik verbaas mij er niet zo over. Veel mensen zullen het omwile gemak niet willen, en afgezien van ouderen die dat alles-in-1 moeilijk vinden, ken ik ook aardig wat leeftijdsgenoten (20'ers en 30'ers) die dermate veel bezwaren hebben met alles wat op een gemiddelde smartphone meegeleverd wordt (Facebook, Instagram, Twitter, Google/Apple services, etc.) dat ze liever het "simpel" houden.
GoBieN-Be @Danoob26 september 2023 12:28
Het zijn individuen.
Kan dus best zijn dat iemand anders in het gezin wel een smartphone heeft.

Zo heeft mijn schoonvader geen smartphone, mijn schoonmoeder wel.
SilkensJ @Danoob26 september 2023 12:59
Hangt ook van je definitie van "nodig" af. Voor veel mensen is zoiets gewoon handig om e-mails te lezen, social media te checken, tickets voor het OV te kopen, ...

In principe kan je nog altijd met een feature phone leven anno 2023. Mijn gepensioneerde vader heeft ook een smartphone en het enige app dat die daar echt op gebruikt is Whatsapp.
Verwijderd @Danoob26 september 2023 11:58
Ik gebruik het ding voor foto's, podcasts een keertje youtube en strava en dat is het wel zo'n beetje. Dat zou ik niet alles noemen.
lenwar @Danoob26 september 2023 12:54
Tja. Allicht heeft de oudste 10% van de bevolking hulp van anderen met een smartphone die de noodzakelijke dingen voor hen doen?

Mijn oma had toen ze er nog was ook geen smartphone. (Ze was toen op 97 jaar overleden)
tweaker29789 @lenwar26 september 2023 16:52
Welke noodzakelijke dingen kunnen alleen via de smartphone?
lenwar @tweaker2978926 september 2023 18:50
Apple Pay werkt alleen op m’n telefoon 😎

M’n ING-rekening kan ik alleen gebruiken met de app. (De app wordt gebruikt als verplichte authenticatie/2fa) - als dit anders mogelijk is, ben ik hier niet bekend mee.

Digid met ‘hoog’ vertrouwensniveau (dus dat je je ID-kaart in de app zet)
SirLenncelot @lenwar26 september 2023 21:03
https://www.ing.nl/partic...ankieren/mijn-ing/scanner

En het alternatief voor DigiD is telefonisch/schriftelijk of aan een loket. Het is niet verplicht om DigiD te gebruiken en er moeten alternatieven geboden worden aan burgers die dat niet willen of kunnen. https://www.rijksoverheid...-alleen-nog-maar-digitaal
Maar als je iets online wil regelen dan is DigiD vaak wel nog de enige optie. Bijvoorbeeld rijbewijs verlengen kan aan het loket bij je gemeente. Online verlengen moet het met DigiD.

[Reactie gewijzigd door SirLenncelot op 22 juli 2024 23:44]

Tommie12 @tweaker2978927 september 2023 09:19
Ik vind dat je toch behoorlijk gehandicapt bent als je niet met een smartphone kan werken.

Ik denk aan identificatie op een hoop websites (bank, overheid,...), en net daardoor wordt het veiliger.
Met een electrische auto rijden (en buitenshuis laden) is ook bijzonder moeilijk zonder smartphone.

Ik ben behoorlijk blij dat mijn 85-jarige vader goed mee is. Hij heeft af en toe wat hulp nodig, maar als zijn telefoon defect is, dan staat hij dezelfde dag nog in de winkel voor iets nieuw.

Ook gewoon contact houden met kinderen en kleinkinderen en af en toe een foto delen is gewoon een pak makkelijker met whatsapp bv. En dat bestrijdt weer eens de isolatie.
WillySis @Danoob26 september 2023 14:29
Er zijn nog steeds mensen die geen behoefte hebben aan een smartphone en de oude vertrouwde landlijn nog steeds prima vinden. Dat zijn vooral ouderen (70+), maar er zijn ook jongere mensen die er bewust voor kiezen om geen smartphone te gebruiken. De jongeren hebben dan meestal wel een eenvoudige mobile telefoon (waarmee je alleen kunt bellen en sms-en) dan een vaste lijn.
In Nederland zullen de cijfers niet heel veel verschillen van de Belgische.
jaenster @Danoob26 september 2023 15:13
Ik ben eerder verbaasd dat meer mensen een tv hebben dan een smartphone. Ik ken best veel mensen die geen tv hebben, en via een tablet of laptop dingen bekijken. Niet iedereen heeft de ruimte en/of geld voor een tv.
ElConejito 26 september 2023 11:11
Ik moet zeggen dat ik verbaast ben dat zo weinig mensen eigenlijk een pc hebben tegenwoordig, 33%.. Daar had ik helemaal nooit bij stil gestaan aangezien ik gewoon mijn pc heb staan en elke dag gebruik.
Blaze85 @ElConejito26 september 2023 11:37
81% heeft een laptop, wat een veredelde mobiele pc is.
af_bert @ElConejito26 september 2023 11:43
Even een persoonlijk onderzoekje: Ik woon in een appartement met 6 woningen.
Ik ben met mijn 58 jaar de oudste inwoner.
Ik ben de enigste met een pc, laptop en smartphone
3 hebben laptop + smartphone
1 enkel smartphone
1 enkel een dumbphone.
lenwar @ElConejito26 september 2023 12:57
Ik snap het wel. Een desktop (wat tegenwoordig een pc genoemd wordt, wat vreemd is, want een laptop is eigenlijk om een pc :) ) neemt toch meer ruimte in en kan je niet (zo) makkelijk er even bij pakken.

Veel van de dagelijkse dingen doen mensen toch op hun telefoon/tablet. Voor die laatste dingetjes voldoet een laptop prima, of is misschien zelfs handiger dan.
Marzman @ElConejito26 september 2023 13:13
Ik zou ook niet zonder kunnen, maar als ik rond kijk zjin er zeer veel mensen die alles op de telefoon of een tablet doen. Ik moet zeggen dat ik ook wel een aantal taken van de laptop naar mijn mobiel heb verplaatst omdat dit tegenwoordig sneller gaat (betalingen doen bijvoorbeeld, alleen als ik dingen wil controleren of het niet al betaald is dan kijk ik nog wel liever op de laptop).
ultimasnake @ElConejito26 september 2023 13:18
Ik verbaas me eigenlijk dat ze PC en Laptop onderscheiden van elkaar (want dan zijn die cijfers weer heel anders)... een PC en Laptop kunnen doorgaans dezelfde taken, draaien hetzelfde OS (OSX of Windows) etc...

Het onderzoek is hoe dan ook erg raag aangezien het soms 'merken' zijn (Apple TV, Chromecast), soms heel erg samengevoegd (TV = Smart-TV + Dumb TV?) of op een hoop gegooid (Slimme speaker)
PageFault @ElConejito26 september 2023 11:31
Ik ben ook een beetje zo, maar er zijn heel veel mensen die (vrijwel) alles op de telefoon doen.
Biermeester 26 september 2023 11:40
Bij pc's was er een lichte stijging van 37,3 naar 37,5 procent
Is dit een daadwerkelijke (kleine) stijging, of gewoon 'ruis' in je meeting? Ik neig naar het laatste.
lenwar @Biermeester26 september 2023 12:47
Op miljoenen inwoners, zijn dit wel echte getallen natuurlijk :)
Bawske @lenwar26 september 2023 13:54
Uit het verslag:
De ES is gebaseerd op een steekproef van 6.000 enquêtes, waarvan 50% face-to-face
gerekruteerd wordt (door onderzoeksbureau GfK België) en 50% via het eigen CIM
MediaWatch panel.
Het veldwerk voor deze editie begon op 1 september 2022 en eindigde op 31 maart 2023, met
6.325 ondervraagden
Lijkt mij dus ook gewoon ruis te zijn.
lenwar @Bawske26 september 2023 18:37
Ik ben geen statisticus, maar het feit dat het CIM (tegenhanger van het Nederlandse CBS) deze methode gebruikt, zou toch enig vertrouwen moeten geven?

Maar goed. Het verschil is in elk geval marginaal (procentueel)
PageFault 26 september 2023 10:30
Jezus wat een titel, net of alle Belgen tot gisteren nog geen TV, smartphone etc in huis hadden.....
Ascathon @PageFault26 september 2023 10:32
Onderzoek: Mensen worden elk jaar een jaar ouder.
(sorry moest even :))
Dorank @Ascathon26 september 2023 11:12
Geen idee wat je wil/moest zeggen met deze fictieve onderzoekstitel met betrekking tot dit artikel. Is dit artikel niet waar?
Dark Angel 58 @Ascathon26 september 2023 12:05
Dat klopt niet, want ik zeg iedere jaar dat ik 25 jaar oud ben.
Maar het aantal leugenaars groeit, klopt wel, nietwaar vrouwen? :P :')
Faloude 26 september 2023 11:24
Sorry, komt misschien negatief over, maar ik ben oprecht geinteresseerd, waarom dit nieuwswaardig is. Is de stijging relatief groot voor een west-europees land? Of is het meer van "oh deze statistieken zijn bekend gemaakt door een onderzoekbureau -> laten we het publiceren"?
lenwar @Faloude26 september 2023 13:18
Normaal reageer ik niet op dit soort reacties, maar ik zie in het gelinkte rapport echt veel interessantere data dan waar dit artikel over gaat.

(Gebruik van sociaal media gebruik op leeftijd/gender onder andere)

En inderdaad. Hoe verhoudt dit zich tot andere landen? Nu zegt het eigenlijk vrij weinig
Aaargh! 26 september 2023 12:02
Het apparaat dat de meeste Belgen in huis hebben staan, is de tv met 96,2 procent (...) Veel daarvan zijn geen smart-tv's.
Dat zijn dan waarschijnlijk mensen met een hele oude TV want v.z.i.w. kan je al jaren geen 'domme' TV meer kopen.
imqqmi @Aaargh!26 september 2023 13:27
Als ik bij bol.com zoek op tv's en filter met 'geen smart-tv' krijg ik wel resultaten, o.a. camping tv's en tv's met hotel modus. Dit zijn tevens de goedkoopste tv's dus voor de mensen met een kleine beurs zou dat wel een optie kunnen zijn, en tweede hands natuurlijk.
Ik weet niet of een monitor met een externe set top box ook als tv wordt gezien in het onderzoek. Je kunt er natuurlijk een satelliet ontvanger of streamer op aansluiten en monitors zijn doorgaans goedkoper dan tv's.
Seth_Chaos 26 september 2023 10:27
Goed nieuws! Het gebruik van die apparaten is inmiddels zo laagdrempelig dat ze zelfs hun weg naar de Belgen vinden! ;)
Steenw @Seth_Chaos26 september 2023 11:08
En ik maar denken dat de Belgen alles nog deden met rooksignalen en postduiven kun je zien hoe verkeerd een mens het kan hebben
Moet toch eens opbezoek daar in belgie rijden er inmiddels ook al treinen of moet je bij rozendaal overstappen op paard en wagen?
Andros
@Steenw26 september 2023 14:31
Als je vanuit de meeste plaatsen in Nederland richting Rozendaal gaat zit je doorgaans op de weg naar Duitsland, niet naar België. Rozendaal heeft niet eens een station overigens ;) .
Arch-IT-ect 26 september 2023 11:58
Ik denk dat we de titel best herschrijven naar aantal Belgen zonder smartshizzle neemt af.

Degene die zulke toestellen niet hebben zijn m.i. meestal ouderen en aangezien het menselijk lichaam een houdbaarheidsdatum heeft, neemt dit publiek nu simpelweg af.
Marzman @Arch-IT-ect26 september 2023 13:07
En dvd'spelers nemen af.
koekiemonster 26 september 2023 13:18
Wat maakt het zo dat Apple een eigen categorie heeft gekregen met de Apple TV Box?
itsalex 26 september 2023 15:11
Dat is echt boeiend want vraag twee is of ze er wat mee doen. Gestel dat er nog een oude smartphone is, telt dat dan voor twee want dan is het wél logisch dat het dan stijgt.
Voor oudere mensen is dat helemaal niet gemaakt, dat is echt fantastisch zo'n onderzoek maar beter was geweest om deze mensen te helpen in deze digitalisering van de maatschappij. Daarmee bedoel ik banken, betalingen etc.. Daar help je mensen veel meer mee.
Wat moet een ouder persoon van zeg maar 80 met een smartphone en tablet, laatste kan als snijplank worden gebruikt en smartphone zijn de toetsen/scherm te klein vaak van. Dan heb ik nog niet over de irritante reclames/popup waardoor "het nut" vaak niet meer wordt gezien van gebruik van bepaalde apps.

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