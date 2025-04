Zoom kondigt werksoftware Zoom Docs met AI-toepassingen aan

Videobeldienst Zoom heeft werksoftware onder de naam Docs aangekondigd tijdens een eigen evenement. Zoom Docs combineert een tekstverwerker met een chatdienst en AI-toepassingen. De 'modulaire workspace' moet ergens in 2024 beschikbaar komen.

Met de vernieuwde kantoorsoftware van Zoom is het volgens het bedrijf mogelijk om teksten en data te verwerken, tabellen te creëren en uiteraard online te vergaderen. In veel gevallen zijn er functies mogelijk waarbij kunstmatige intelligentie input levert. Zo moet het in Zoom Docs mogelijk zijn om de inhoud van een Zoom Meeting in een document te verwerken en kan de onlangs aangekondigde AI Companion documenten samenvatten en doorzoeken. Ook is de bot in staat om lange chatgesprekken samen te vatten, een e-mail op te stellen en werknemers bij te praten over lopende vergaderingen.

Over de AI-assistent gesproken: deze dienst is nu beschikbaar in de aantekeningenfunctie Zoom Whiteboard. Betalende klanten uit het hoger onderwijs en de gezondheidszorg kunnen de AI Companion vanaf het moment van schrijven in Whiteboard gebruiken.

Over de beschikbaarheid van de nieuwe AI-functies en Zoom Docs geeft het bedrijf vooralsnog niet alles prijs. De vermelde functies komen in elk geval in de Benelux uit, maar een woordvoerder van het bedrijf laat aan Tweakers weten dat nog niet duidelijk is of de Nederlandse taal ook ondersteund wordt. Voor zover bekend wordt vooralsnog alleen Engels ondersteund.

Zoom is uiteraard niet de enige aanbieder van productiviteitssoftware die inzet op AI. Eerder dit jaar bracht Google zijn Duet AI-functies voor Workspace uit, terwijl Microsoft met ChatGPT-integratie in Bing en de Copilot-AI in Microsoft 365 kwam. Volgens The Verge wordt Zooms AI-functionaliteit wel de goedkoopste met een jaarabonnement van zo'n 150 dollar per werknemer, minder dan de helft van wat Microsoft vraagt. Google gaat naar verluidt dezelfde prijs als Microsoft vragen.