Gerucht: Google werkt aan vouwbare telefoon onder naam Comet

Er zijn aanwijzingen gevonden dat Google werkt aan een tweede vouwbare smartphone. Die zou de codenaam Comet hebben.

De codenaam staat vermeld in de Pixel Buds-app, meldt 9to5Google. Hij staat samen met de Pixel Fold, waardoor het aannemelijk is dat het gaat om een vouwbare smartphone. Bovendien staat de codenaam los van de thema’s voor de Pixel 8- en Pixel 9-generaties, waardoor het voor de hand ligt dat het gaat om een losse release. Google zei al eerder dat het meer vouwbare telefoons wil maken. Uit de informatie is niet te halen of de Comet een Fold 2 zou worden of dat het gaat om bijvoorbeeld een Pixel-klaptelefoon.