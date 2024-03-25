Zoom onthult vernieuwde Workplace- en Zoom Phone-app met nieuwe AI-functies

Zoom kondigt enkele nieuwe services aan voor de gelijknamige chatdienst. Onder de naam Workplace toont het bedrijf een vernieuwde 'door AI aangedreven digitale werkplek'. Verder komen er nieuwe functies uit voor Zoom Phone en de AI Companion.

Workplace bundelt de verschillende Zoom-diensten en krijgt een nieuw uiterlijk, zegt het bedrijf in een persbericht. Naast een vernieuwde gebruikersinterface introduceert Zoom een versimpelde taakbalk, een nieuw navigatiesysteem, een Zoom Meetings-tabblad en nieuwe opties voor personalisering. Tijdens virtuele meetings zegt het bedrijf door middel van AI-belichting voor slechte fysieke belichting te compenseren terwijl actieve deelnemers centraal gesteld worden.

Zoom stelt dat er nog meer AI-functionaliteit in de Workplace-app is verwerkt. De AI Companion kan onder meer informatie opdoen uit Zoom Meetings, Mail, Team Chat, Notes en Docs. Vervolgens kan de bot notulen, actiepunten en samenvattingen van chats, e-mails en documenten genereren. Volgens het bedrijf wordt het op een later moment mogelijk om 'selecte applicaties van derden' te integreren. Daarover zijn nog geen details bekend.

Tot slot kondigt het bedrijf AI-functies voor Zoom Phone aan. Zo kan de applicatie weer samenvattingen en actiepunten genereren, wat volgens het bedrijf gebruikers helpt zich op gesprekken te concentreren. Ook kan de bot voicemailberichten analyseren om automatisch taken aan te maken. Via Team SMS Thread worden samenvattingen van sms-berichten gegenereerd.