Zoom onthult vernieuwde Workplace- en Zoom Phone-app met nieuwe AI-functies

Zoom kondigt enkele nieuwe services aan voor de gelijknamige chatdienst. Onder de naam Workplace toont het bedrijf een vernieuwde 'door AI aangedreven digitale werkplek'. Verder komen er nieuwe functies uit voor Zoom Phone en de AI Companion.

Workplace bundelt de verschillende Zoom-diensten en krijgt een nieuw uiterlijk, zegt het bedrijf in een persbericht. Naast een vernieuwde gebruikersinterface introduceert Zoom een versimpelde taakbalk, een nieuw navigatiesysteem, een Zoom Meetings-tabblad en nieuwe opties voor personalisering. Tijdens virtuele meetings zegt het bedrijf door middel van AI-belichting voor slechte fysieke belichting te compenseren terwijl actieve deelnemers centraal gesteld worden.

Zoom stelt dat er nog meer AI-functionaliteit in de Workplace-app is verwerkt. De AI Companion kan onder meer informatie opdoen uit Zoom Meetings, Mail, Team Chat, Notes en Docs. Vervolgens kan de bot notulen, actiepunten en samenvattingen van chats, e-mails en documenten genereren. Volgens het bedrijf wordt het op een later moment mogelijk om 'selecte applicaties van derden' te integreren. Daarover zijn nog geen details bekend.

Tot slot kondigt het bedrijf AI-functies voor Zoom Phone aan. Zo kan de applicatie weer samenvattingen en actiepunten genereren, wat volgens het bedrijf gebruikers helpt zich op gesprekken te concentreren. Ook kan de bot voicemailberichten analyseren om automatisch taken aan te maken. Via Team SMS Thread worden samenvattingen van sms-berichten gegenereerd.

Zoom WorkplaceZoom WorkplaceZoom Workplace

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 25-03-2024 11:00 29

25-03-2024 • 11:00

29

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Reacties (29)

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Verwijderd 25 maart 2024 11:40
Waarom zou je Zoom gebruiken als je ook Teams hebt?
johnydoe @Verwijderd25 maart 2024 11:46
Er zijn gelukkig ook heel veel bedrijven die geen Teams gebruiken :+ , en dan is Zoom echt een van de betere.

Maar om je vraag te beantwoorden: Ik merk zelf dat de video kwaliteit veel beter is in Zoom. Ook kun je zowel de interface als de hardware die je gebruikt veel fijner instellen. Ten slotte vind ik zelf de indeling van de mensen in de call in Teams super onduidelijk en warrig, met ieder een eigen grootte, en vind ik Zoom daarin consistenter, maar dat zal heel persoonlijk zijn.
Of dat voor een bedrijf opgeweegt tegen de extra kosten, tja, dat is natuurlijk lastig, omdat er vaak niet holistisch wordt gekeken, maar slechts vanuit besparings oogpunt.
telenut @Verwijderd25 maart 2024 11:44
Omdat zoom veel gebruiksvriendelijker is en er veel meer opties zijn.
De enige reden dat we Teams veel gebruiken is omdat we het "gratis" krijgen bij Office.
Als men ondersteuning vraagt bij een meeting zal het bij mij altijd één zijn via Zoom.
TWyk @telenut25 maart 2024 12:03
Nu wij werken met Office 365 en de intergratie met Teams daarin van Outlook en Onedrive is wel steeds beter.
Dat vind ik juist gebruiksvriendelijker dan bij Zoom.
telenut @TWyk25 maart 2024 16:41
euh... als je outlook en onedrive gebruik dus :-)
Voor meetings met externen ( niet professioneel) is Teams nog steeds een draak van een programma.
Niet iedereen heeft een bureaujob waar Office standaard op de pc staat ;-)
TWyk @telenut27 maart 2024 09:29
Teams werkt ook op telefoons en tablets en kun je gebruiken via een webapp in browsers
telenut @TWyk27 maart 2024 09:32
idem met Zoom...
Bij Zoom kan je ook nog remote de camera bedienen, geluid in of uit schakelen, doventolken toevoegen, alle streams gescheiden opnemen, broadcasten naar YouTube of andere kanalen etc... kan zo wel nog tijdje verder gaan.
TWyk @telenut28 maart 2024 11:33
Team kent ook gebarentaal weergave en remote PZT camera controls.en ook live streaming
Ze bijvoorbeeld: https://office365itpros.com/2022/04/19/teams-live-streaming/
ATS @Verwijderd25 maart 2024 12:33
Omdat Zoom ook daadwerkelijk werkt, ook op niet-MS systemen.
stappel_ @Verwijderd25 maart 2024 13:00
Omdat bijvoorbeeld allow Remote Control in Teams een Global (Organization wide) setting is. Veel bedrijven hebben dit uit staan voor iedereen.
Verwijderd @Verwijderd25 maart 2024 14:56
Omdat Zoom automatisch het eigen window en de videofeed niet meestuurt bij het delen van een scherm, het werkt beter, vooral met veel deelnemers en Teams heeft naar mijn mening echt een ongelooflijk rukinterface, al is dit subjectief uiteraard. Bovendien is het opzetten van een presentatie met veel mensen altijd drama met Teams. Begin dit jaar was het een verademing dat 2 presentaties waren opgeknipt tussen Teams en Google Meet (al ben ik ook daar geen liefhebber van, maar wel > Teams).
NLxAROSA @Verwijderd25 maart 2024 20:58
Dit kun je overigens instellen. Als je juist wel je Zoom scherm wil delen kun je dat aanvinken in de settings. Maar staat standaard uit.
Verwijderd @NLxAROSA26 maart 2024 08:58
Kun je dit in Teams instellen?
NLxAROSA @Verwijderd26 maart 2024 19:29
Ben geem Teams expert, sorry.
Verwijderd @NLxAROSA27 maart 2024 11:35
Dit kun je overigens instellen.
Ik dacht dat je bedoelde dat dit in Teams ingesteld kon worden, maar je bedoelde Zoom.
eymey @Verwijderd25 maart 2024 16:54
Omdat Teams (de weinige keren dat ik het moet gebruiken, vaak in prive omstandigheden) echt ruk werkt, met slechte videokwaliteit, veel resources van m'n laptop gebruikt, hogere latency heeft en de interface erg rommelig oogt (al is dat subjectief).

Zoom werkt zelfs met tientallen of honderden deelnemers nog steeds soepel, met relatief weinig resource gebruik. Ook screen sharing en whiteboard functionaliteit zijn veel beter.
Jazco2nd 25 maart 2024 13:47
Het is met Zoom (desktop en Android app) niet eens mogelijk om te achterhalen of je een gemiste oproep hebt.
Dat dit gedrocht zoveel gebruikt wordt is mij een raadsel. Gebrek aan alternatieven? Omdat je Office 365 entreprise/Google Workspace subscription anders duurder wordt?

[Reactie gewijzigd door Jazco2nd op 24 juli 2024 20:11]

eymey @Jazco2nd25 maart 2024 16:50
Oproepen doen wij hier bij mijn werkgever nooit via Zoom, 80% van de Zoom meetings starten we n.a.v. eerst een geschreven conversatie op Slack (en dat kan dan met 1 commando ). De overige 20% zijn meetings (prima geïntegreerd in Outlook).

Zoom werkt naar mijn ervaring super stabiel, vreet relatief weinig system resources, zelfs met screen sharing en viideo aan. Latency is ook nihil. De ervaring is gewoon top notch. En Zoom ondersteunt ook met gemak 'webinars' met honderden deelnemers, op dezelfde betrouwbare en soepele manier.

De weinige keren dat ik eens met iemand meet via Teams erger ik me echt groen en geel aan de rommelige 'ruk interface' (al is dat subjectief) en het werkt gewoon niet zo soepel.
Froos @eymey26 maart 2024 00:23
Om nog maar te zwijgen van dat je apparatuur ervan over de zeik raakt als je veel wisselt tussen Zoom en Teams. Ik ben telkens camera en mic instellingen kwijt na een wissel. Heel irritant.
izzy67 25 maart 2024 11:24
hele fijne functie die wij al een tijdje gebruiken, als je later in een meeting komt kan je eenvoudig in een samenvatting zien wat er al besproken is. Na de meeting eenvoudig een samenvatting om rond te mailen.
Krystman 25 maart 2024 11:01
Is er nou nooit een product owner die denkt. "willen mijn klanten dit wel?"
BugBoy @Krystman25 maart 2024 11:09
Ik zou het best wel prettig vinden als van een Zoom call automatisch een document zou komen met daarin de belangrijke punten die zijn besproken. Het komt voor dat er een meeting is geweest en achteraf heeft iedereen een andere interpretatie van wat er is afgesproken (of je bent het vergeten). Dat er dan "notulen" automatisch gemaakt worden lijkt mij bijzonder handig.

Voorheen zag je vaak dat er notulen gemaakt werden tijdens een meeting, maar dat zie je minder en minder gebeuren. Maar voor de vastlegging zou het echt wel handig zijn.

Het valt en staat natuurlijk met hoe accuraat de notulen zijn en dat de chit-chat er op de juiste manier uitgefiltert wordt. Een goede samenvatting en actiepuntenlijst lijkt mij echt wat toevoegen en ik denk dat menig bedrijf hiervoor wel geld over heeft.
NLxAROSA @BugBoy25 maart 2024 20:55
Als je al een betaalde Zoom account hebt dan kan je admin de AI companion gewoon al aanzetten, kost niks extra's. Je kan dan zelf per meeting kiezen of je het wel/niet wil en wat je wel/niet kan met de AI companion.

Mijn ervaring is dat het in het Engels meestal prima werkt en in minder voorkomende talen wat minder. Je kan bij de summary ook feedback geven als je wil.
TheVivaldi @Krystman25 maart 2024 11:36
En als ze dit hebben uitgezocht en hun klanten gaven aan het te willen, wat dan?
ATS @Krystman25 maart 2024 12:37
Wij gebruiken veel Zoom, maar juist die AI functies (en de daaraan gerelateerde wijzigingen die er zijn gemaakt in de voorwaarden) zorgen dat wij er steeds ongemakkelijker bij worden. Het lijkt dat Zoom niet voldoet aan de GDPR, en dat is een probleem voor ons. Dit soort AI integratie en de onmogelijkheid om zelf Zoom te hosten zorgt dat er steeds meer twijfels zijn wat er gebeurt met de data van de meetings.
NLxAROSA @ATS25 maart 2024 20:54
Zoom heeft een 'responsible AI' visie: https://www.zoom.com/en/blog/zooms-term-service-ai/

"Zoom does not use any customer audio, video, chat, screen sharing, attachments, or other communications like customer content (such as poll results, whiteboard, and reactions) to train Zoom’s or its third-party artificial intelligence models."
Bonthouse @Krystman25 maart 2024 11:11
Eerste Tweakers reactie is weer een zure hoor..
Lijkt me heerlijk om gewoon snel te kunnen vragen wie er allemaal aanwezig was in een meeting van vier weken geleden, en daar even de actiepunten van inzien.
Managers houden dat lang niet altijd even goed bij, en schrijven ook lang niet alles op.
NLxAROSA @Bonthouse25 maart 2024 21:28
Dit is typisch een use case waar AI wél nut heeft. Iedereen wil notulen en actiepunten, niemand wil notuleren.
proatjeboksem 25 maart 2024 15:52
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De AI Companion kan onder meer informatie opdoen uit Zoom Meetings, Mail, Team Chat, Notes en Docs
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Dat zou je als bedrijf mss wel eens helemaal niet moeten willen, denk ik.
Een fijn werkende videovergadering met makkelijk delen van content (met elkaar) lijkt me meer dan voldoende.

Al moet ik de goeie nog tegenkomen, er is overal wel iets op aan te merken. Mss moeten de makers
wat beter luisteren naar hun klanten.

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