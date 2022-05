EU-rechter handhaaft boete van 2,4 miljard euro in Google Shopping-zaak

Het Europees Gerecht, onderdeel van het Hof van Justitie, heeft geoordeeld dat de in 2017 opgelegde boete in het kader van de Google Shopping-zaak terecht is opgelegd. De Commissie legde Google een boete op omdat het bedrijf zijn eigen prijsvergelijker zou bevoordelen.

Het Gerecht wijst het beroep van Google en moederbedrijf Alphabet tegen de boete grotendeels af. Daarmee handhaaft het de eerder door de Commissie opgelegde boete. Die bestaat uit ruim 2,4 miljard euro voor Google, waarvan ruim 523 miljoen euro voor rekening van Alphabet komt. In zijn uitspraak oordeelt het Gerecht dat Google zijn eigen prijsvergelijkingsdienst voortrekt boven die van concurrenten. Dat doet het bedrijf door gunstigere plaatsingen. Daarbij kiest Google ervoor om een beter resultaat niet boven dat van een minder resultaat te plaatsen. Kortom, als een resultaat van een concurrent relevanter was, kreeg dit resultaat nooit dezelfde behandeling als de resultaten van Googles eigen vergelijker. Het gaat dan om de manier waarop de resultaten getoond worden of hoe hoog ze worden getoond in de zoekresultaten. Daarmee heeft Google ervoor gekozen om concurrentie op basis van de merites te verlaten.

De rechters stellen verder dat er sprake is van misbruik van een machtspositie en dat de concurrentie daadwerkelijk is geschaad. Verder gaat het Gerecht niet mee in de stelling van Google dat er eigenlijk werd geconcurreerd met merchant platforms als die van Amazon en eBay. Daarmee betoogde Google dat de concurrentie op de markt voor vergelijkingsdiensten sterk blijft. De rechters zeggen echter dat dat twee verschillende markten zijn en dat er daardoor vanuit die platforms weinig concurrentiedruk op Google ligt.

Zelfs al zou er wel sprake zijn van dezelfde markt, dan zou het negatieve effect op de mededinging al genoeg zijn geweest om Googles gedrag aan te merken als misbruik. Voor de specifieke markt voor gespecialiseerde zoekdiensten voor het vergelijken van winkels sluit het Gerecht zich dus aan bij de Commissie. Op één punt zijn de rechters het wel eens met Google; op de markt voor algemene zoekdiensten heeft de Commissie volgens het Gerecht niet aangetoond dat er potentiële schadelijke effecten waren. Daardoor schrappen de rechters de bevinding dat er in strijd met de wet is gehandeld voor wat deze bredere markt betreft.

Verder oordeelt het Gerecht dat er geen objectieve rechtvaardigingen zijn voor het gedrag van Google. Het bedrijf stelde bijvoorbeeld dat het de kwaliteit van zijn zoekdienst heeft verbeterd, wat dan het uitsluitende effect voor concurrenten zou repareren. Bovendien vindt Google dat er technische beperkingen waren waardoor het geen gelijke behandeling kon betrachten, zoals de Commissie wilde. Het Gerecht gaat hier niet in mee. De rechters stellen dat als het algoritme voor het rangschikken van de algemene resultaten voordelen zou hebben voor de concurrentie, dan rechtvaardigt dat nog niet de ongelijke behandeling.

De rechters oordelen dat de boete kan blijven staan. Het punt waarop de Commissie terecht wordt gewezen, kan volgens hen geen invloed hebben op de hoogte van de boete. Daarnaast onderstreept het Gerecht de ernst van de overtreding en het feit dat het gedrag niet het gevolg is van onvoorzichtigheid, maar het resultaat was van bewust handelen.

Google zou tegen de uitspraak beroep in kunnen stellen, al zou dat dan beperkt zijn tot de strikt juridische elementen. Die zaak zou dan bij het Hof van Justitie in behandeling worden genomen; dat is de hoogste EU-rechter. Google moet in dat geval binnen twee maanden en tien dagen beroep aantekenen.

Of het bedrijf dat doet, is nog onbekend. Onder meer Politico citeert een eerste reactie van het bedrijf, waarin het aangeeft de uitspraak nauwgezet te gaan bestuderen en dat het over een heel specifiek aantal feiten gaat. Daarnaast zei een woordvoerder dat Google in 2017 al aanpassingen heeft doorgevoerd om te voldoen aan de beslissing van de Commissie. Ook benadrukt de woordvoerder dat de aanpak van Google gedurende drie jaar succesvol is geweest, in de zin dat er miljarden clicks zijn gegenereerd voor meer dan 700 winkeldiensten.