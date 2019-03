Studio achter Yakuza-games brengt detectivespel Judgment op 25 juni uit voor PS4

Sega laat weten dat het detectivespel Judgment in het Westen wordt uitgebracht op 25 juni. Het gaat alleen om een release voor de PlayStation 4. Het spel wordt gemaakt door de studio achter de Yakuza-games en kwam eerder al uit in Japan.

Op Twitter meldt uitgever Sega dat Judgment op 25 juni uitkomt, maar degenen die een preorder plaatsen, krijgen vier dagen eerder al toegang tot het spel. Het is al sinds december vorig jaar duidelijk dat het detectivespel een westerse release krijgt, maar tot nu was er nog geen datum bekend.

Het Yakuza-team van Sega, de studio Ryu ga Gotoku, heeft het spel in december vorig jaar al in Japan uitgebracht onder de titel Judge Eyes. In het door een verhaal gedreven spel staat een advocaat centraal die op jacht is naar een seriemoordenaar en zich daarvoor een weg door de onderwereld moet banen.

Judgment speelt zich af in het fictieve district Kamurocho, dat oorspronkelijk voor de Yakuza-games is gemaakt. Naast het speurwerk zal er ook gevochten moeten worden; er zijn twee vechtstijlen aanwezig. Er zijn dus de nodige overeenkomsten met de Yakuza-games, maar Gamespot meldt dat Toshihiro Nagoshi, de directeur van de studio, heeft aangegeven dat Judgment 'geheel anders' is dan eerdere titels.

Het nieuwe spel van Ryu ga Gotoku is geheel in het Engels ingesproken, al kunnen spelers ook kiezen voor de originele versie met Japanse gesproken teksten en muziek. Daarbij kan een Engelse ondertiteling worden ingesteld.