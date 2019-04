Yakuza Kiwami 2 komt op 9 mei uit voor de pc

Onlangs waren er tekenen dat Yakuza Kiwami 2 uit gaat komen op de pc en uitgever Sega heeft dit nu bevestigd op Twitter en door middel van een nieuwe trailer. Yakuza Kiwami 2 komt op 9 mei uit voor pc-gamers.

De pc-versie van Yakuza Kiwami 2 ondersteunt onder meer een 4k-resolutie, heeft geen limiet op de framerate, geeft spelers de mogelijkheid om de controls geheel naar wens in te stellen en bevat 'robuuste grafische opties'.

Het spel kwam eind augustus vorig jaar uit op de westerse markt voor de PlayStation 4, nadat de game in Japan al in december 2017 was verschenen. Begin deze maand maakte de Amerikaanse Entertainment Software Rating Board melding van een Windows-versie, een teken dat de pc-versie eraan zat te komen.

Sinds februari is het eerste deel beschikbaar op Steam en ook de prequel Yakuza 0 verscheen al voor Windows. De Kiwami-games zijn remasters van de oorspronkelijke Yakuza-games. Deel 2 verscheen voor het eerst eind 2006 voor de PlayStation 2. Net als de andere delen in de serie is het een actiegame met een derdepersoonsperspectief die zich afspeelt in een open wereld.