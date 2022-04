Call of Duty Black Ops: Cold War krijgt van 17 tot 19 oktober open bètaperiode

De bèta van Call of Duty: Black Ops - Cold War is gedurende het weekend van 17 tot 19 oktober voor iedereen te spelen op alle platforms. Daarnaast is er in het weekend daarvoor al een bèta die exclusief voor PS4-spelers bedoeld is.

Activision laat weten dat er naast de open bèta van 17 tot 19 oktober voor alle platforms, van 8 tot 9 oktober al exclusief toegang is voor PS4-spelers die de game hebben vooruitbesteld. Vervolgens is er een open bèta van 10 tot 12 oktober voor alle geïnteresseerde PS4-spelers. Bij eerdere Call of Duty-titels waren ook al dergelijke, vroegtijdige bètaperiodes voor PS4-spelers.

Daarna is er van 15 tot 16 oktober toegang voor Xbox- en pc-spelers die Call of Duty Black Ops: Cold War vooruit hebben besteld. Alle PS4-spelers hebben dan ook weer toegang. En dan volgt van 17 tot 19 oktober de open bèta voor iedereen op alle platforms.

Ontwikkelaar Treyarch noch uitgever Activision hebben laten weten welke modi tijdens de bètaperiodes speelbaar zullen zijn. Volgens de website Charlie Intel zal de bèta in ieder geval meer modi bevatten dan de onlangs afgelopen alfa voor de PS4 en zullen in ieder geval de VIP Escort-modus en Fireteam beschikbaar zijn.

Call of Duty Black Ops: Cold War verschijnt op 13 november. Het is een rechtstreeks vervolg op de eerste Black Ops-game uit 2010, waarbij het verhaal zich ook al afspeelde tijdens de Koude Oorlog. Tweakers schreef eerder een preview van de singleplayer en multiplayer van de aankomende Call of Duty-titel.