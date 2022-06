Dell wil privacydriver in Linux om laptopcamera hardwarematig uit te schakelen

Dell stelt voor om ondersteuning voor zijn privacydrivers te integreren in de Linux-kernel. Gebruikers van Dell-laptops die Linux draaien, kunnen zo via hotkeys de microfoon en webcam hardwarematig uitschakelen.

De door Dell voorgestelde integratie van privacydrivers in de kernel betreft de privacymodus, die er voor zorgt dat applicaties geen toegang meer kunnen verkrijgen tot audio van de microfoon en beelden van de webcam. De kernel kan door de wijziging de hardwarematige killswitch monitoren en de status door middel van leds weergeven. De microfoon uitschakelen kan door de toetscombinatie Ctrl + F4, en de camera is te deactiveren door Ctrl + F9 te gebruiken.

Het voorstel is gedaan door Perry Yuan van Dell. Het is niet bekend of en zo ja wanneer de drivers geïntegreerd worden in de kernel. Dell rust al jaren versies van laptops uit met Linux, voornamelijk Ubuntu.

Purism introduceerde al eerder een privacymodus voor zijn Librem-laptops met Linux, merkt ZDNet op. Die apparaten hebben een zogenoemde Hardware Kill Switch om niet alleen de webcam en microfoon, maar ook de wifi- en bluetoothmodules hardwarematig uit te schakelen.

Update maandag 15.30: Artikel is (vrijdagmiddag) aangepast op basis van opmerkingen van onder andere xfj dat het hardwarematig deactiveren van de microfoon en webcam gaat.