Dell brengt Developer Edition van XPS 13 9300 met Ubuntu 20.04 lts uit

Dell brengt een Developer Edition uit van de XPS 13 die draait op Ubuntu 20.04 lts. Het is de eerste laptop die uitkomt met die versie van het besturingssysteem. Het gaat om een Developer Edition van de recentste XPS 13, die eerder dit jaar werd aangekondigd.

Canonical zegt dat de Ubuntu-laptops vanaf dinsdag beschikbaar zijn met Ubuntu 20.04 long term support. Die versie van het besturingssysteem kwam in april uit. In het OS zitten onder andere de Gnome 3.36-desktopomgeving, nieuwe snap-packages en het Yaru-thema met donkere modus.

Volgens Canonical werken wifi, bluetooth en de vingerafdrukscanner direct bij het starten en krijgt de lts-release net als altijd langdurige beveiligingsondersteuning. Dell en Canonical werken al sinds 2012 samen aan Project Sputnik, waarbij Dell laptops met Ubuntu levert. De Developer Edition 2020 is de eerste laptop die standaard met Ubuntu 20.04 geleverd wordt.

De Developer Edition 2020 is een XPS 13 9300. Die werd eerder dit jaar aangekondigd tijdens de CES-beurs. Die laptop heeft een 13,4"-scherm met een 16:10-beeldverhouding. De laptop komt uit in varianten met een scherm met een full-hd+- of een uhd+-resolutie. De XPS 13 9300 bevat een Intel-cpu van de Ice Lake-generatie en heeft maximaal 32GB geheugen.

De laptop is vanaf dinsdag verkrijgbaar. Het apparaat kost in de VS 1099 dollar. Omgerekend en inclusief btw is dat 1329 euro.