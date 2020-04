Een online leven leiden voor werk, opleiding en vertier vraagt van alles van de apparatuur waarmee je de online omgeving virtueel binnenwandelt. Een uurtje op de bank hangen met een mobiele telefoon, oortjes in en babbelen maar of een paar dagen op een ongemakkelijke werkplek zitten is nog tot daaraan toe. Nu dit echter al weken duurt door de coronacrisis, die nog lang niet ten einde is, wordt het een ander verhaal. Dan wil je niet alleen een prettige stoel en een goed bureau, maar ook apparatuur die prettig werkt, waarmee je bijvoorbeeld comfortabel kunt wisselen tussen webcams, en tussen audio in- en uitvoerapparaten. Lukt dat out-of-the-box met Ubuntu? Het korte antwoord is: ja, uitstekend zelfs, tenzij je verplicht bent Skype-for-business te gebruiken: dan heb je pech. Overigens werkt het normale Skype al jaren uitstekend binnen vrijwel alle Linux-omgevingen.

Voordat we dieper ingaan op de multimediakant van de nieuwste LTS- of Long Term Support-loot aan de *buntu-boom, volgt een korte eerste indruk, waarna we het besturingssysteem verder onder de loep nemen. Vervolgens bekijken we hoe op een prettige manier gebruik te maken van multimediale in- en uitvoerapparaten onder een standaard Ubuntu-installatie, en scheren we in vogelvlucht over verschillende bekende en minder bekende (video)chatapplicaties. Dat alles hebben we uitgebreid getest op een Asus Z170 Gaming-moederbord, een Intel i5-6600k-cpu, 16GB intern geheugen, een 500GB-ssd en een AMD Radeon RX560-gpu met 4GB geheugen en een 2560x1440-pixeldisplay.

Eerste indruk

Tussen de vorige LTS-versie 18.04 en 20.04 met de bijnaam Focal Fossa ligt een wereld van verschil in gevoel van snelheid. Ook de oubollige icoonset is vervangen. Het geheel heeft veel meer 'pit'. Daarom, en om het strakke uiterlijk en alle verbouwingen onder de motorkap, zouden we dit de beste Ubuntu-LTS-versie ooit willen noemen. Logisch, het is al jaren een volwassen besturingssysteem en dat verslechteren is lastig. Er zit wel een smetje op het geheel. Dat heeft vooral te maken met Canonicals manier van snaps doordrukken voor de eindgebruiker en het niet meer gemakkelijk kunnen installeren van een deb-bestand via het Software Center. Dat laatste is al aangemerkt als bug, maar is een dag voor de eigenlijke release nog niet opgelost. Je krijgt bij het dubbelklikken op een deb-bestand nog steeds de mededeling dat het niet kan worden geïnstalleerd. Uiteraard kun je dat alsnog probleemloos via de terminal, maar dan moet je om te beginnen weten wat je moet doen, zoals dpkg of gdebi gebruiken.

We begrijpen waarom Canonical wil dat mensen snaps gebruiken. Ze zijn in essentie veiliger, doordat ze in hun eigen container draaien. Toch vinden we nog steeds dat het niet altijd ideaal is, zeker bij applicaties die als snap enorm groot zijn doordat ze veel afhankelijkheden met zich moeten meenemen. Vooral op computers met kleine hdd's of ssd's is dat niet handig. In de review van 19.04 gaan we uitgebreid in op de achtergrond van snaps en de verpakkingssystemen flatpak en AppImage. Als je het snapgedoe buiten beschouwing laat, en dat zullen veel doorgewinterde gebruikers doen omdat het technisch niet veel uitmaakt, is het voor de LTS-volgers een verademing. Voor de volgers van de halfjaarlijkse cyclus is het een fijne en 'verplichte' upgrade.

Update, 12:25 uur: inmiddels zijn de problemen met het installeren van .deb-bestanden via het Software Center opgelost.