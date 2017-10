Ubuntu 17.10 Artful Aardvark

De gemiddelde Ubuntu-gebruiker, die halfjaarlijks wisselt van versie, komt voor het eerst in lange tijd voor een echte verrassing te staan: Unity is niet meer. In Ubuntu 17.10 met codenaam Artful Aardvark wordt Canonicals eigen desktopmanager Unity 7 volledig vervangen door Gnome 3.26, met enkele eigen tweaks voor de Ubuntu-feel. Ook moet de oude, vertrouwde Xorg-displayserver eraan geloven, al is het nog mogelijk om in te loggen met een Xorg-sessie, ook nodig voor sommige programmatuur.

In april van dit jaar kondigde Mark Shuttleworth, oprichter van Ubuntu en Canonical, aan dat Canonical niet verder zou gaan op de weg naar Unity 8 en convergence. De standaarddesktopomgeving moest met Ubuntu 18.04 terug naar Gnome. Daarmee zou het onderhoud aan de Ubuntu Desktop goedkoper worden en moesten de andere ambities een stuk meer aandacht krijgen, namelijk geld verdienen aan iot- en clouddiensten. Denk daarbij aan Ubuntu Server, containers zoals LXD en Kubernetes, Cloud met OpenStack, Juju en wat al niet meer, en Core voor IoT.

De visuele wijzigingen zijn een stuk kleiner dan toen Ubuntu in 2011 van Gnome 2.x overging naar Unity in versie 11.04 van het besturingssysteem, niet in de laatste plaats omdat Gnome zelf natuurlijk een volwassen desktopmanager is. Daarnaast waren veel coreonderdelen in Unity al lang op de leest van Gnome 3.x geschoeid, zoals bestandsverkenner Nautilus en de softwarewinkel. De argeloze gebruiker zal misschien even raar opkijken en enkele zaken niet direct kunnen vinden, maar een grote schok zal het niet zijn.

Andere opvallende wijzigingen zijn de overstap naar Linux-kernel 4.13 en, voor de desktopversie van het besturingssysteem, het niet meer uitgeven van een 32bit-variant. Verder wordt de aangepaste printerconfiguratie niet meer door system-config-printer afgehandeld, maar door Gnomes eigen tool. De settingsapp is geheel aangepast, System Log is vervangen door Logs, ext4-encryptie wordt uitgevoerd door fscrypt, er is betere ondersteuning voor gpu's en betere Cuda-ondersteuning, LibreOffice is geüpdatet naar 5.4 en de Ubuntu Gnome-variant wordt ook niet meer uitgegeven. Voor liefhebbers van een volledig standaard Gnome 3.x-desktop bestaat de optie Gnome-session te installeren en vervolgens Gnome bij het loginscherm te kiezen.

Met het verlaagde ambitieniveau voor Desktop is er paradoxaal genoeg wel voor het eerst in jaren weer een uitgave waarmee daadwerkelijk iets zichtbaars gebeurt en waarvoor de argeloze gebruiker een nieuwe desktopomgeving moet leren kennen. Dat is dan ook de insteek van deze review: wat brengt de overstap de Ubuntu-gebruiker die de halfjaarlijkse cyclus volgt en nu met lichte dwang over moet naar Gnome, al is Unity uiteraard nog steeds te installeren? Gebruikers van long-term-supportversies moeten nog een halfjaartje wachten op versie 18.04 voor hun aha-ervaring.