Gerucht: Apple rust iPad Pro en MacBook Pro in 2021 uit met 10.000 minileds

Apple zou zijn iPad Pro en MacBook Pro vanaf 2021 willen uitrusten met een paneel op basis van minileds, zo luidt informatie afkomstig van de analist Ming-Chi Kuo. Dit moet leiden tot lcd's met een hoger contrast.

De iPad Pro met minileds moet begin 2021 uitkomen, met enkele maanden daarna een model van de MacBook Pro met een dergelijk scherm, meldt 9to5Mac op basis van informatie van analist Ming-Chi Kuo. Die analist staat bekend om zijn informatie rond onaangekondigde Apple-producten. De iPad en MacBook zouden zo'n 10.000 minileds krijgen.

Apple kondigde eerder dit jaar het Pro Display XDR aan. Dit 5000 of 6000 dollar kostende scherm heeft 576 leds om delen van het scherm te kunnen dimmen. Het gaat hier om een fald -backlight, waarbij 576 zones individueel zijn te dimmen. Enkele huidige high-end fald-monitoren gaan nog tot 384 zones, al kondigde Asus in september een monitor met 1152 individueel aangestuurde minileds aan.

Het gebruik van een backlight dat bestaat uit minileds moet resulteren in een hoog contrast, goede hdr-weergave en uniforme weergave. Als Apple dit daadwerkelijk toepast in de iPad Pro en MacBook Pro van 2021, zal moeten blijken of alle 10.000 minileds individueel zijn uit te schakelen of dat het nog om een relatief groot aantal dimbare zones gaat. Bij de nog kleinere microleds of oleds kunnen de leds wel individueel worden in- of uitgeschakeld.