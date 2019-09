Asus kondigt 32"-monitor met 120Hz-scherm en piekhelderheid van 1600cd/m² aan

Asus heeft een nieuwe monitor met minileds voor professionele gebruikers in zijn ProArt-lijn aangekondigd: de PA32UCG. Dit is een 32"-monitor met een 4k-resolutie, een 120Hz-scherm en een backlight van minileds met een piekhelderheid van 1600cd/m².

De PA32UCG heeft een 32"-scherm met een backlight van 1152 individueel aangestuurde minileds. Dit maakt dynamische local dimming en een piekhelderheid van 1600cd/m² mogelijk, door Asus aangeduid met 'HDR1600'. De officiële VESA-aanduidingen voor hdr-ondersteuning gingen tot nu toe niet verder dan HDR1000, maar sinds woensdag is er ook HDR1400. Asus meldt dat de monitor nog in VESA's certificeringstraject zit om het nieuwe HDR1400-label te mogen dragen. De helderheid tijdens regulier gebruik, zonder hdr, ligt op 1000cd/m². Het scherm ondersteunt de hdr-formaten Dolby Vision, hlg en HDR10.

De monitor heeft een 10bit-paneel van het ips-type dat is voorzien van een laag quantumdots, waardoor het scherm een relatief accurate kleurweergave zou bieden, mede dankzij kalibratie door de fabrikant. De PA32UCG ondersteunt Adaptive Sync om tearing en stotteren van het beeld te voorkomen en wel met een bereik van 48 tot en met 120Hz. Op het gebied van connectiviteit zijn Thunderbolt 3, displayport 1.2 en drie hdmi-poorten aanwezig, samen met een usb-hub.

De PA32UCG is met zijn specificaties een variant van de begin dit jaar aangekondigde PA32UCX, maar dan met een hogere helderheid en verversingssnelheid. Het scherm verschijnt in het eerste kwartaal van 2020 voor een nog onbekende prijs. Het is aannemelijk dat het scherm duizenden euro's gaat kosten; voorganger PA32UCX staat bij webwinkels als B&H te koop voor 3999 dollar.

Asus maakt ook bekend dat de PA27UCX met miniledsbacklight en 27"-scherm in het vierde kwartaal uitkomt. Deze monitor werd al eerder dit jaar door het bedrijf aangekondigd. Dit model heeft een maximale helderheid van 1000cd/m² en 576 zones voor local dimming.