ASUS ProArt PA32UCR-K

Net als de Dell UltraSharp UP2720Q en sommige monitors in ASUS' ProArt-serie, kan de PA32UCR-K ook worden gekalibreerd met Portrait Displays CalMAN. ASUS belooft ook ondersteuning vanuit Colour Space Light Illusion. Beide pakketten kosten honderden euro's en worden dus niet meegeleverd, maar voor wie al een licentie heeft, is het een fijne extra dat ze op de PA32UCR-K zijn voorbereid. Deze programma's hebben bredere ondersteuning voor meetapparatuur en geven meer opties tijdens de kalibratie.

Een kalibratie met ProArt Calibration duurt ongeveer een kwartier, waarbij er geen opties zijn om een aantal metingen te kiezen. Het wegschrijven van data naar het scherm na afloop van de meting duurt opvallend lang. Eigenaardig is ook dat tijdens dat proces periodiek een backlightledje op volle sterkte aanfloept.

Om de PA32UCR-K met de meegeleverde colorimeter te kalibreren, kun je ASUS' ProArt Calibration-software gebruiken, geschikt voor Windows en macOS. De interface bevat nogal veel loze ruimte, maar ook de noodzakelijke opties voor het kiezen van kleurruimte, witpunt, gamma en helderheid. Om de een of andere reden bieden alleen de twee 'User Modes' uitgebreide instellingsmogelijkheden; de standaard presets voor bepaalde kleurruimtes kunnen weliswaar opnieuw worden ingesteld, maar niet met een aangepast kalibratiedoel. Positief is wel dat ProArt Calibration de mogelijkheid heeft om ook de hdr-standen te kalibreren.

Vermeldenswaard zijn verder de cryptisch omschreven functies 'Motion Sync' en 'Ambient Effect'. Met die laatste wordt de lichtsensor ingeschakeld, zodat het scherm zijn helderheid kan aanpassen op het omgevingslicht. 'Motion Sync' laat het backlight meeknipperen met het beeld om beweging scherper te doen lijken. Sommige gamingmonitors hebben ook zo'n strobing backlight, maar beeldbewerkingsschermen vrijwel nooit. De meerwaarde van deze functie is bij de PA32UCR-K beperkt. Hoewel het beeld er niet onrustig uitziet door de hoge knipperfrequentie van 480Hz of 960Hz, verliest het beeld zeker bij de tweede optie veel aan helderheid en ziet bewegend beeld er naar mijn idee niet veel scherper uit dan op de standaardinstelling.

De osd van de PA32UCR-K bevat ongeveer dezelfde functionaliteit als op de eerder aangehaalde ProArt-schermen. Er zijn maar liefst dertien kleurpresets beschikbaar, met opvallend genoeg ook een Rec.2020-modus. De meeste schermen hebben niet zo'n stand omdat ze toch niet in de buurt komen van dat zeer brede kleurbereik, maar de PA32UCR-K wel, zoals verderop in het artikel blijkt. Net als de eerder geteste beeldbewerkingsschermen heeft de PA32UCR-K een optie voor uniformiteitscompensatie, wat bij dit scherm niet samengaat met local dimming en hdr. Local dimming kan eventueel ook in sdr gebruikt worden; het menu geeft opties voor de reactiesnelheid van het backlight, maar geen controle over het compromis tussen een hoger contrast en meer zichtbare overgangen tussen heldere en donkere zones.

De PA32UCR-K beschikt over maar liefst vijf beeldingangen: driemaal HDMI 2.0, een DisplayPort 1.2 en een USB-C-poort. De laatste is niet geschikt voor Thunderbolt, zoals de PA32UCX-PK en PA32UC-K, maar ondersteunt wel DisplayPort Alt Mode, met 80W Power Delivery voor je laptop. Via de USB-C-poort wordt ook de ingebouwde USB-hub actief, voorzien van twee 5Gbit/s-USB-A-poorten en een 5Gbit/s-USB-C-poort. Jammer genoeg zitten ze allemaal op een moeilijk bereikbare plek naast de beeldingangen. Het scherm heeft geen tweede USB-upstreampoort. Tot de audiovoorzieningen behoren een 3,5mm-koptelefoonpoort en ingebouwde stereospeakers.

Ten opzichte van de beeldbewerkingsmonitors die we in onze eerdere round-up hebben bekeken, ziet de PA32UCR-K er modern uit. De bouwkwaliteit lijkt niet op alle punten even goed als de concurrentie. Vooral het plastic aan de achterkant voelt dunnetjes en klinkt hol als je erop tikt. In het ontwerp van de PA32UCR-K zitten nog wat praktische verbeterpunten. Zo heeft de kast geen uitsparing voor je vingers om het scherm makkelijk te verplaatsen en zit een plastic lipje in de weg voor de aansluitingen. De joystick en knoppen voor de bediening van het osd zitten onhandig achter op het paneel, met de aan-uitknop direct onder de bedieningsknoppen, zodat je snel de verkeerde optie selecteert of het scherm uitzet bij het bladeren door het menu.

Bij de PA32UCR-K heeft de achterkant dezelfde gebolde vorm met geborstelde afwerking als de eerdergenoemde ASUS-schermen, maar in lijn met de goedkopere positionering ziet hij er voor de rest ingetogener uit. Zo ontbreken de goudkleurige accenten zoals het uitbundig glimmende ASUS-logo achter op het scherm en heeft de PA32UCR-K een simpelere voet. Het is een slankere, matzwarte zuil zonder taps toelopend gedeelte aan de onderkant, die rust op een rechthoekige basis. Hoewel het scherm erop kan kantelen, roteren en in hoogte versteld kan worden, kun je de monitor niet van links naar rechts draaien. Een zonnekap die bij duurdere modellen werd meegeleverd, zit bij de PA32UCR-K niet in de doos.

Niet alleen de specificaties, maar ook de vormgeving van de ASUS ProArt PA32UCR-K vertoont veel overeenkomsten met de PA32UC-K uit 2018. Het paneel van de PA32UCR-K heeft dezelfde driezijdig randloze vormgeving, en de kast is ongeveer even dik. Dat wil zeggen: duidelijk dikker dan bij de meeste andere monitors, maar duidelijk dunner dan die van recente ProArt-topmodellen, bijvoorbeeld de PA32UCX-PK en PA32UCG-K.

Terwijl de PA32UCX-PK maar liefst drie keer zoveel kost als de PA32UCR-K, betaal je voor de PA32UCG-K zelfs meer dan het vierdubbele. Zowel in verhouding met ASUS' aanbod als ten opzichte van monitors van andere merken is de PA32UCR-K dus interessant geprijsd.

De specificaties van de PA32UCR-K lijken op die van de PA32UC-K , vijf jaar geleden ASUS' topmodel in de ProArt-serie. Dat was toen een van de eerste monitors met full array local dimming en echte hdr, al was er toen nog geen sprake van een matrix van kleine minileds. Die werden door ASUS pas in latere ProArt-monitors geïntroduceerd, waaronder de PA32UCX-PK uit 2020. Dat scherm heeft ten opzichte van de PA32UCR-K een nog hogere piekhelderheid, veel meer dimmingzones (1152), Thunderbolt-ondersteuning en Dolby Vision HDR. Het huidige topmodel, de PA32UCG-K , biedt daarbovenop een 120Hz-refreshrate, FreeSync en HDMI 2.1.

ASUS stuurde ons al bij de eerdere publicatie zijn ProArt PA32UCR-K , een monitor die ongeveer evenveel kost, maar wel hdr-geschikt is. Het ongeveer 1300 euro kostende 32"-scherm heeft een miniledbacklight met 576 zones en een beloofde piekhelderheid van 1000cd/m². Evenals de eerder geteste monitors heeft het bovendien een 4k-resolutie, omvat het kleurbereik zowel AdobeRGB als Display P3 en sRGB, en is het ips-scherm geschikt voor hardwarekalibratie. Daartoe zit in de doos een X-Rite i1 Display Pro -colorimeter, zodat je het scherm zonder extra investering optimaal kunt afstellen.

Vorige maand keken we op Tweakers naar drie schermen voor beeldbewerking : luxe 27"-monitors met een prijs tussen de 1200 en 1500 euro, voorzien van ondersteuning voor hardwarekalibratie en een AdobeRGB-kleurbereik. Dat drietal was daarmee breed geschikt, met één belangrijke omissie: de mogelijkheid om hdr-beeldmateriaal goed te kunnen weergeven.

De ASUS ProArt PA32UCR-K heeft gelet op de prijs interessante eigenschappen. De 32"-ips-4k-monitor voor beeldbewerking beschikt over ondersteuning voor zowel AdobeRGB als Display P3 en sRGB, hardwarekalibratie en een meegeleverde colorimeter, en de mogelijkheid om hdr-materiaal goed weer te geven dankzij het fullarraylocaldimmingbacklight. Het is vooral die laatste functie die de PA32UCR-K onderscheidt van concurrerende high-end ips-monitoren voor beeldbewerking, die vaak niet over (goede) hdr-ondersteuning beschikken. De kleurnauwkeurigheid voor sdr-weergave is uitstekend, al voegt een kalibratie alleen voor Display P3 echt wat toe, omdat het scherm daarvoor fabrieksaf niet goed is afgesteld. Een belangrijk pijnpunt is de hoge kleurafwijking onder een hoek. Dat is voor kleurkritisch werk verre van ideaal.

Portrait Displays SpectraCal C6-colorimeter

Deze review heeft een iets korter formaat dan je van ons gewend bent, maar uiteraard hebben we alle gebruikelijke tests uitgevoerd. We meten helderheid, contrast en kleurweergave met behulp van een Spectracal C6-colorimeter, die we profileren met behulp van een JETI Spectraval 1501 Hires-spectroradiometer. De metingen worden uitgevoerd met behulp van Portrait Displays Calman Color Calibration-software. Over de testprocedure lees je meer in deze .plan.

We meten het scherm door zoals het uit de doos komt, waarbij we de helderheid voor kleurmetingen afstellen op een waarde die de 150cd/m² zo dicht mogelijk benadert. Daarnaast stellen we het scherm in voor kleurruimten als sRGB, Display P3 en AdobeRGB. Daarbij doen we indien nodig aanpassingen aan het gamma en de kleurtemperatuur. Om de kijkhoeken te bepalen, meten we onder een hoek van 45 graden de resterende helderheid en de kleurverandering ten opzichte van een loodrechte meting. Voor de uniformiteitsmeting kijken we naar de verhouding tussen de helderheid op vijftien meetpunten, gemeten op een volledig wit en een volledig zwart scherm. Ook bepalen we de relatieve kleurverschillen langs de randen ten opzichte van het midden.

We hebben de ASUS ProArt PA32UCR-K bovendien in hardware gekalibreerd voor de bovenstaande kleurruimtes. Net als bij de eerder geteste monitoren gebruikten we de meegeleverde software en i1 Display Pro-colorimeter, en hebben we één set metingen met CalMAN en de JETI-meter uitgevoerd.

Om de pagina niet te lang te maken, verwijzen we voor sommige minder relevante gegevens naar de productpagina van de PA32UCR-K op Tweakers waar je alle scores terugvindt. Zo vermoeden we dat kopers het scherm niet zullen laten staan in de standaardmodus, maar direct overschakelen naar een modus die past bij een bepaalde kleurruimte, vandaar dat die grafieken niet in het artikel staan. Evenmin tonen we hieronder de reactietijden en inputlag van dit scherm.

Helderheid en contrast

De ASUS PA32UCR-K biedt ten opzichte van de eerder geteste monitoren voor beeldbewerking een bijna twee keer hogere helderheid bij sdr-weergave. Opvallend is dat de minimale helderheid ook nog lager ligt dan de meeste andere schermen. Het brede helderheidsbereik leidt ertoe dat de monitor in veel omstandigheden prettig kan worden gebruikt, hoewel iedere stap van de helderheidsregelaar daardoor wat groter is. Je ziet dat hieronder ook doordat de, door ons gewenste, helderheid van 150cd/m² minder precies wordt bereikt bij het ASUS-scherm, dan bij de concurrentie. Tenzij je de helderheid van de PA32UCR-K heel precies wilt afstemmen op die van een andere monitor, is dat niet problematisch.

Het contrast van 1083:1 is net wat lager dan dat van concurrerende modellen. We hebben dit getest met uitgeschakelde local dimming. Ook de uniformiteitscompensatie staat standaard niet aan; met uniformiteitscompensatie ingeschakeld daalt het contrast in het midden van het scherm tot 791:1.

Weergave sRGB, Display P3 en AdobeRGB

In de standaardweergave toont de PA32UCR-K zijn volledige, zeer brede kleurbereik, dat ongeveer 87 procent van Rec.2020 omvat. Dat vormt geen goede match met een van de kleurruimtes waarvoor we standaard testen, en in de praktijk zul je het scherm instellen in een kleurmodus die geschikt is voor een bepaalde kleurruimte of het scherm daarvoor kalibreren.

sRGB

ASUS heeft bij de PA32UCR-K gewerkt aan de afstelling af fabriek, want die is een stuk beter dan bij de PA32UCX-PK die we een paar jaar geleden bekeken. Waar het duurdere model soms bijna onderaan eindigt, staat de PA32UCR-K in de bovenste regionen van de grafieken. Vooral de afwijking in de primaire en secundaire kleuren is erg laag. De grijsweergave is wat minder strak afgesteld, waarbij detail in de donkerste schaduwen wegvalt. Gemiddeld over de kleuren die we in de colorcheckertestkaart doormeten, kan de PA32UCR-K evengoed wedijveren met de Dell- en Eizo-schermen uit onze eerdere round-up.

Net als in de eerdere review zien we ook hier dat een kalibratie de kleurnauwkeurigheid niet noodzakelijk verbetert. Wanneer we de PA32UCR-K kalibreren met behulp van de meegeleverde colorimeter en software gaat de grijsweergave er weliswaar op vooruit, maar de kleurweergave niet. Het gemiddelde van alle kleuren op de colorcheckertestkaart ligt nu hoger dan het was voor kalibratie. Wel heeft de kalibratie een uitschieter verholpen in de weergave van bordeauxrood, die af fabriek een zichtbare afwijking vertoont.

Waar de kalibratie met onze JETI-spectroradiometer en Calman-software bij de schermen van Dell en Eizo betere resultaten opleverde, geldt dat niet voor de PA32UCR-K over de hele linie. De gemiddelde colorcheckerafwijking is wel lager dan na de eerste kalibratie, maar de gamutdekking is aan de lage kant doordat de kleur rood te ver wordt teruggeregeld, en in de donkerste grijstinten vertoont de gammacurve een vreemde zwieper.

Display P3

Af fabriek gaan de Display P3-tests de PA32UCR-K duidelijk minder goed af. Het scherm kan deze kleurruimte voor ongeveer 95 procent weergeven, wat op zich prima is, maar wel iets minder dan sommige alternatieven. De PA32UCR-K heeft geen Display P3-modus, alleen een stand voor DCI-P3. Display P3 schrijft een 2,2-gammawaarde en 6500K-witpunt voor, maar in de DCI-P3-stand van de PA32UCR-K kun je dat in theorie instellen. Hoewel de kleurtemperatuur 6500K dan inderdaad benadert, blijft het gamma met 2,48 veel hoger dan gewenst. Daarmee is de gemiddelde grijsafwijking veel hoger dan op andere schermen, ook al worden de meeste kleuren wel goed weergegeven, te oordelen aan de colorcheckertest.

Een kalibratie doet niks voor de ietwat lage kleurdekking, maar verhelpt wel de te hoge gammawaarde. De grijsweergave is nu erg netjes, in lijn met de concurrentie van Dell en Eizo. Ook in de colorcheckertest behaalt de PA32UCR-K nu het zilver, na de monitor van Dell die een volledige P3-dekking biedt, en heel verzadigde kleuren daarmee beter kan weergeven.

AdobeRGB

De PA32UCR-K dekt AdobeRGB voor 99 procent af en dat is uitstekend. De ingebouwde stand in het menu voor deze kleurruimte blijkt bovendien erg goed afgesteld. De ASUS-monitor is een van de best afgestelde schermen, in lijn met de concurrent van Eizo en stukken beter dan de Dell UP2720Q vóór kalibratie. Bij de PA32UCR-K heeft een kalibratie niet veel nut. In zowel de kleur-, grijs- als colorcheckertests noteren we na kalibratie iets hogere gemiddelde afwijkingen dan out-of-the-box.

Hdr-weergave

ASUS belooft dat de PA32UCR-K een piekhelderheid van 1000cd/m² kan bereiken, maar in de praktijk gaat het scherm nog feller, met een gemeten piek van 1353cd/m² op een 5 procent wit vlak. De duurdere ProArt PA32UCX-PK en PA32UCG-K zijn nog feller, vooral op een volledig wit beeld, en bereiken ook een hoger contrast op de 4x4-checkerboardmeting dankzij het fijnmazigere miniledbacklight. Op de productpagina van de PA32UCR-K vermeldt ASUS niets over off-axis contrast optimization, een techniek die de PA32UCX-PK heeft. Toch zien we dat de zwartwaarde ook bij de PA32UCR-K niet te ver oploopt onder een hoek.

Mede door de relatief goede contrastwaarde onder een hoek viel de zichtbaarheid van halo-effecten mij alleszins mee op de PA32UCR-K, hoewel hij niet zoveel zones heeft voor een miniledmonitor. Uiteraard zijn schaduwen niet zo pikzwart als op een oledscherm, en als je het de monitor echt moeilijk maakt, kun je een patroon van oplichtende backlightledjes zien, bijvoorbeeld bij weergave van een sterrenpatroon. Kleine felle gebiedjes zijn niet zo fel als ze zouden moeten zijn, omdat de monitor een middenweg moet vinden in de helderheid van iedere zone. Bij een oledscherm worden kleine schitteringen over het algemeen veel feller weergegeven. Daarentegen geeft de PA32UCR-K scènes waarin het scherm als geheel helder moet zijn, beter weer, bijvoorbeeld een zonovergoten dag op het strand. Tevens is de gradatie in donkere tinten beter op het lcd-scherm dan bij veel oledschermen.

De kleurnauwkeurigheid in hdr is bij de PA32UCR-K een stuk beter dan bij de PA32UCX-PK. Het helderheidsverloop is goed, met een klein beetje roll-off rondom het knikpunt waar het scherm niet meer feller kan. Eventueel kun je dat nog uitschakelen via de opties in het osd, waarbij het scherm de helderheid simpelweg afkapt als hij tegen zijn maximum aanloopt. Veel kleuren worden met een wat te hoge verzadiging weergegeven. Dat zou eventueel nog kunnen worden verbeterd met een kalibratie.

Kijkhoeken, uniformiteit en energiegebruik

Monitoren voor beeldbewerking hebben over het algemeen ips-panelen die een betere kijkhoek kunnen bieden dan alternatieve lcd-varianten. De PA32UCR-K heeft net als de eerdere ProArt-monitoren een ips-paneel dat niet zoveel contrast verliest onder een hoek, maar op gebied van helderheid en kleurweergave zijn de resultaten niet best. Onder een 45-gradenhoek verliest het scherm bijna dubbel zoveel helderheid als overige ips-opties, terwijl de kleurafwijking bijna dubbel zo hoog oploopt. In vergelijking met oledschermen als de LG 32EP950 doet de PA32UCR-K het helemaal beroerd.

ASUS ProArt PA32UCR-K: backlightfoto in een donkere ruimte,

overbelicht om de helderheidsverschillen goed weer te geven

Voor de uniformiteitsmeting is het zoals gebruikelijk van belang om op te merken dat die specifiek is voor ieder scherm. Beginnend met de meetresultaten zonder uniformiteitscompensatie, heeft ons testsample een bovengemiddeld goede zwartuniformiteit, maar de uniformiteit van wit is niet beter dan gemiddeld. Terwijl de wituniformiteit bij de concurrentie verbetert bij het inschakelen van uniformiteitscompensatie, geldt dat niet voor ons testsample van de PA32UCR-K. Aan de rechterkant is het scherm nu helderder dan in het midden, en in de linkeronderhoek neemt de zwartwaarde om de een of andere reden sterk toe. Wit- en zwartuniformiteit zijn daarmee slechter dan wanneer de functie uitgeschakeld blijft.

Het energiegebruik van 36,1W bij een ingestelde helderheid van 150cd/m² ligt hoger dan bij de zuinigste 32"-monitoren die we hebben getest, bijvoorbeeld de Dell UltraSharp U3223QE, die ongeveer 27W nodig heeft. Beeldbewerkingsmonitoren zijn over het algemeen niet zo efficiënt als gewone kantoorschermen, zo zagen we in de eerdere round-up, en de PA32UCR-K blijkt zelfs zuiniger dan twee van de eerder geteste 27"-monitoren. De PA32UCR-K is ook een stuk efficiënter dan de PA32UCG-K en PA32UCX-PK, zeker op hogere helderheden.

Conclusie

De ASUS ProArt PA32UCR-K is geprijsd rond de 1300 euro en daardoor een interessante monitor: een 32"-ips-scherm met ondersteuning voor zowel AdobeRGB als Display P3 en sRGB, hardwarekalibratie en een meegeleverde colorimeter, en de mogelijkheid om hdr-materiaal goed weer te geven dankzij een fullarraylocaldimmingbacklight. Het is vooral de laatste functie die de PA32UCR-K onderscheidt van concurrerende high-end ips-monitoren voor beeldbewerking, die vaak niet over (goede) hdr-ondersteuning beschikken.

De PA32UCR-K heeft minder dimmingzones dan ASUS' luxere ProArt-monitoren en veel andere miniledschermen. Toch ziet hdr er op dit scherm overtuigend uit. De combinatie van de manier waarop het backlight wordt aangestuurd en een relatief goed contrast onder een hoek, maken dat halo-effecten niet al te sterk zichtbaar zijn. De helderheid is zelfs nog een stuk hoger dan beloofd en het kleurbereik van de PA32UCR-K is even breed als duurdere ProArt-schermen. Daarmee is de PA32UCR-K een goede optie voor hdr-beeldbewerking, hoewel je voor ongeveer hetzelfde bedrag ook zou kunnen kiezen voor een oledtelevisie. Die zal een nog beter contrast, maar beduidend lagere helderheid bieden, en 4k-woledpanelen kleiner dan 42 inch maakt LG momenteel niet.

Kijkend naar de verdere uitvoering van de PA32UCR-K waarderen we de vele beeldingangen, USB-C-connectiviteit en Calman-integratie, maar in het ontwerp zitten nog wat praktische verbeterpunten, bijvoorbeeld de onhandige menubediening. Voor sdr-beeldbewerking biedt de PA32UCR-K een lekker groot helderheidsbereik plus een goede kleurweergave voor sRGB en AdobeRGB. De Display P3-weergave is niet zo goed, omdat de osd-instelling niet doet wat hij belooft. Dat wordt opgelost door een kalibratie, maar tegelijkertijd verbetert de weergave voor de andere twee kleurruimtes na kalibratie niet. Een belangrijk pijnpunt bij de PA32UCR-K is bovendien de pijlsnel oplopende kleurafwijking onder een hoek. Die slechte kijkhoek is voor kleurkritisch werk verre van ideaal.