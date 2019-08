GTA IV-patch brengt muziek die werd verwijderd wegens aflopen licenties terug

Rockstar heeft een patch voor Grand Theft Auto IV uitgebracht die muzieknummers die ruim een jaar geleden werden verwijderd weer terugbrengt. Rockstar heeft daar zelf niets over bekendgemaakt, maar dat werd opgemerkt door gebruikers.

Op Gtaforums melden gebruikers dat ze een GTA IV-update binnen hebben gehaald en nu weer muziek horen die eerder was verwijderd. Het gaat met name om muziek op het radiostation Vladivostok FM, daarvan was alle muziek weggehaald en vervangen door andere nummers.

Het is niet duidelijk of Rockstar de licenties op de muziek verlengt heeft, omdat de ontwikkelaar daar zelf geen uitspraken over doet. Gebruikers speculeren dat het ook om een fout zou kunnen gaan. Het is opvallend dat de muziek terugkomt omdat Rockstar deze vorig jaar heeft vervangen door andere nummers.

GTA IV kwam voor het eerst uit op 29 april 2008. De game was bijna tien jaar oud toen de muziek uit het spel werd verwijderd. Daarmee leek het aannemelijk dat er een tienjarige licentie voor de muziek was en dat die was afgelopen. Gebruikers maakten vorig jaar een lijst van alle muziek die was verwijderd.