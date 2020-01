Modder maakt Vice City speelbaar als dlc in GTA V

Voor veel spelers is Vice City de GTA-game waar zij de warmste herinneringen aan hebben. Maar hoe leuk de game ook is, hij is wel wat gedateerd. Met een nieuwe mod is het nu echter mogelijk om Vice City in GTA V te spelen.

Wie graag met One Vision van Queen op de radio langs de boulevard van het virtuele Miami wil cruisen, kan dat voortaan doen in Vice Cry Remastered. Die mod laat gamers Vice City spelen binnen in GTA V, alsof het een dlc-pakket is. De mod is vier jaar in ontwikkeling geweest, maar is nu definitief als 1.0-versie uitgebracht. Vice Cry Remastered is gemaakt door een modder genaamd lunchxbles. In de game kunnen spelers niet alleen rijden, maar ook vliegen met helikopters en bepaalde gebouwen binnengaan. De game heeft volgens de makers 3D-neon-modellen, reflecterende ruiten in auto's en op gebouwen, werkende verkeerslichten en waterreflecties.

Overigens wel een waarschuwing, want het gaat niet om de volledige game. Het gaat slechts om de map en de auto's, maar de missies van het spel zijn niet speelbaar. De trailer is daarom niet helemaal eerlijk; hoewel je herkenbare personages als Lance Vance en de maffiabaas Diaz ziet, kun je niet in de witte Infernus rijden of de grote eilandvilla overnemen. En je kunt wel in een watervliegtuigje over de stad vliegen, maar als je voor de filmstudio duizenden pornoreclamefolders wil droppen moet je toch echt de oude game weer opstarten. Wel zitten er volgens de makers 'custom scenarios' in, maar wat dat in de praktijk betekent is niet helemaal duidelijk.