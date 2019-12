GTA: Online krijgt nieuwe heist met The Diamond Casino

Rockstar gaat een nieuwe heist toevoegen aan de onlineversie van Grand Theft Auto V. Deze heist draait om de Diamond Casino & Resort, een locatie die in een vorige update aan de game is toegevoegd. Op 12 december is de release.

Op zijn website heeft Rockstar meer details gegeven over de nieuwe heist. Volgens de uitgever is de zogenaamde Diamond Casino Heist de meest complexe en uitgebreide tot nu toe. Spelers moeten samenwerken met de Cheng-familie, met de bedoeling om in te breken in het Diamond Casino & Resort. Daarbij zijn er verschillende scenario's mogelijk die uitgespeeld kunnen worden, waardoor het geheel volgens Rockstar ook goed herspeelbaar is.

Op 12 december komt de software-update uit die de nieuwe heist brengt. Er komt dan ook een gebied waar spelers kunnen oefenen met hun setup om de heist succesvol te laten verlopen.

Heists zijn speelbaar in de multiplayerversie van Grand Theft Auto V, ofwel GTA: Online. Spelers kunnen de heists samen uitvoeren, en hebben daarvoor een karakter van minimaal rank 12 en een high-end-appartement nodig. Voor de Diamond Casino Heist zijn overigens vier spelers nodig.