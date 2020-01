Grand Theft Auto IV is om onbekende reden niet meer te koop

Grand Theft Auto IV, de bekende openwereldgame uit 2008, is sinds dit weekend niet meer te koop op Steam. Op de Steam Store-pagina is de prijs en de koopknop simpelweg verdwenen. De dlc, Episodes from Liberty City, is nog wel te koop.

Gamemedia als Neowin hebben ontwikkelaar Rockstar Games om commentaar gevraagd omtrent de verkoopstop, maar die heeft nog niet gereageerd. Ook de Complete Edition van het spel is niet verkrijgbaar. Het kan mogelijk met rechten te maken hebben: gelicentieerde muziek mag een beperkte tijdsduur in een game gebruikt worden voordat het er weer uit moet. Waarschijnlijk om die reden kreeg GTA IV bijvoorbeeld een patch in april van 2018, maar de muziek werd in augustus van vorig jaar ook weer teruggebracht zonder tekst en uitleg.

Ook in de officiële Rockstar-winkel en de Rockstar-launcher is GTA IV niet te vinden, maar oudere games als GTA: Vice City en GTA 3 zijn wel van de partij. Wel werkt de url voor GTA IV bij Rockstar nog, maar het kopen van de digitale pc-editie lukt niet. Het is onduidelijk sinds wanneer dat is.

Gebruikers die de game al op Steam hebben, zullen deze in ieder geval nog wel kunnen installeren en spelen, zoals dat altijd bij Steam gaat. Nieuwe digitale exemplaren van de game kunnen momenteel nog wel bij winkels van derden gekocht worden.