OnePlus TV's krijgen qled-panelen en komen naar Europa

OnePlus heeft bekendgemaakt dat zijn komende tv's gebaseerd zijn op qled-panelen, ofwel lcd's met een laag quantumdots. De fabrikant zegt te willen concurreren met modellen in het premiumsegment en bevestigt dat de tv's ook naar Europa komen.

OnePlus-ceo Pete Lau zegt in een interview met Business Insider dat de eerste tv's van het merk in september uitkomen in India. Op een later tijdstip gaat het bedrijf zijn OnePlus TV's ook uitbrengen in de Verenigde Staten en in Europa, maar wanneer is nog niet bekend. Of de televisies van de Chinese smartphonemaker naar Nederland en België komen is ook nog niet duidelijk.

Lau zegt dat OnePlus met zijn tv's wil focussen op beeldkwaliteit en goed geluid. Het moeten premiumproducten worden en daar zal het prijskaartje ook naar zijn. Dat duidt erop dat de tv's niet in het budgetsegment zullen vallen. OnePlus TV's zullen op een aangepaste versie van Android TV draaien. Het bedrijf wil de integratie van smartphones en tv's verbeteren, maar hoe het dat gaat doen is nog niet duidelijk.

Op de vraag waarom OnePlus niet voor oledpanelen kiest, antwoordt Lau dat die te duur zijn en dat het prijsverschil het kwaliteitsverschil niet waard is. Volgens MySmartPrice gebruikt OnePlus in ieder geval voor één model een lcd-paneel van TPV. Over de formaten die beschikbaar komen wil de ceo nog niets zeggen, maar onlangs bleek uit een registratie op de Bluetooth SIG-website dat het gaat om tv's van 43, 55, 65 en 75".