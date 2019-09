OnePlus TV Q1 komt zaterdag in India uit voor omgerekend 900 euro

De eerste tv's van OnePlus, de TV Q1 en Q1 Pro, komen zaterdag uit in India. Dat heeft de fabrikant bekendgemaakt. De goedkoopste versie gaat 69.900 roepies kosten, omgerekend momenteel ongeveer 900 euro.

De beide tv's hebben een 55"-lcd met een resolutie van 3840x2160 pixels, blijkt uit de specspagina. Het gaat om een Samsung qled-scherm. Geluid komt uit speakers met een vermogen van 50W. De televisies draaien op een aangepaste versie van Android TV met een eigen skin van OnePlus.

Die voegt onder meer OxygenPlay toe, een manier om videocontent uit diverse bronnen tegelijk te doorzoeken en af te spelen. Ook is het mogelijk een telefoon als input te gebruiken via een touchpad op het scherm. Daarnaast verlaagt de tv automatisch het volume als het heeft doorgekregen van de telefoon dat de gebruiker een telefoontje krijgt.

Het verschil tussen de reguliere en de Pro-versie is het aantal speakers en het design daarvan. De Pro-versie heeft een schuivende soundbar die tijdens gebruik onder de tv vandaan komt glijden. Bij de reguliere versie zijn het vier versies die vastzitten.

OnePlus brengt de TV vooralsnog alleen in India uit, met prijzen van 69.900 roepies voor de reguliere versie en 99.900 roepies voor de Pro-versie. Dat is omgerekend momenteel ongeveer 1290 euro. Het is onbekend of en wanneer de tv's in andere landen uitkomen.