Xiaomi kondigt 70"-smart-tv in Redmi-serie aan

Het Chinese elektronicaconcern Xiaomi heeft de eerste smart-tv van zijn submerk Redmi onthuld. De Redmi TV 70 is een 4k-toestel met een schermdiagonaal van 70 inch. De televisie draait op het PatchWall-platform van Xiaomi en komt ook met de slimme assistent van het moederbedrijf.

De Redmi TV 70 wordt volgens Xiaomi aangedreven door een Amlogic 64-bit octacore-soc van de zesde generatie. De televisie is uitgerust met 2GB ram, 16GB opslaggeheugen en dual-band wifi.

Het PatchWall AI-platform van Xiaomi belooft de kijker gepersonaliseerde aanbevelingen voor tv-programma’s en andere content. Redmi levert het toestel compleet met een bluetooth-afstandsbediening met spraakondersteuning. Met een druk op de knop activeert de gebruiker de slimme assistent XiaoAI. Daarmee kunnen er onder meer programma’s worden opgezocht en andere apparaten in huis worden bediend.

De Redmi TV 70 is vanaf 10 september verkrijgbaar voor 3799 Chinese yuan, omgerekend zo’n 480 euro, maar zal tot nader order alleen in China worden verkocht. Moederbedrijf Xiaomi verkoopt al langer televisies, onder de Mi-merknaam. In de eerste helft van 2019 gingen er daarvan 5,4 miljoen stuks over de toonbank. Volgens marktvorser AVC is Xiaomi daarmee marktleider in thuisland China, en is het bedrijf wereldwijd in de top vijf binnengedrongen.

Ook andere Chinese bedrijven zoals OnePlus en Honor proberen sinds kort een deel van de smart-tv-markt in te palmen. Verwacht wordt dat OnePlus zijn OnePlus TV eind september uitbrengt.