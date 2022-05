'Xiaomi gaat 65"-oled-tv met 4k120Hz-paneel uitbrengen'

Xiaomi kondigt donderdag een oled-tv aan in zijn Master Series. De Chinese fabrikant heeft daarvoor een teaser geplaatst op Weibo. Het zou gaan om een 65"-model met een 4k120Hz-paneel, vermoedelijk van LG. Wat de televisie gaat kosten, is nog niet bekend.

Op de teaser van Xiaomi staat de datum en wordt de Master Series genoemd. Details over het schermformaat heeft de fabrikant nog niet bekendgemaakt. Op de teaserafbeelding is wel te zien dat het om een 120Hz-paneel gaat en dat de tv Dolby Vision-ondersteuning krijgt.

Volgens de Chinese website IT Home gaat het om een oled-tv van het 65"-formaat. Het is aannemelijk dat Xiaomi een paneel van LG gebruikt; dat is momenteel de enige fabrikant van grote oledpanelen voor tv's. Op de teaser staat ook 'Gaming'. De fabrikant mikt met de tv vermoedelijk op consolegamers. Met het oog op de komst van de PlayStation 5 en de Xbox Series X zou een hdmi 2.1-aansluiting voor de hand liggen.

Xiaomi presenteert de televisie op donderdag 2 juli. In welke landen de tv uitkomt, is nog niet bekend. Vorig jaar bracht Xiaomi twee Mi TV's uit in onder andere Spanje. Die lcd-tv's van 43" en 55" staan inmiddels ook in de Pricewatch en worden vermoedelijk door webshops zelf geïmporteerd.