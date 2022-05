Xiaomi toont Mi TV Master Series met 120Hz-oledpaneel van 65"

Xiaomi heeft de Mi TV Master Series gepresenteerd, een 65"-oledtv met 120Hz-paneel. De televisie moet omgerekend 1632 euro kosten en is voor zover bekend voorlopig alleen in China verkrijgbaar. De tv biedt een 4k-resolutie en krijgt een responstijd van 1ms.

Volgens de aankondiging op Weibo krijgt de Mi TV Master ondersteuning voor hdr op basis van Dolby Vision en een memc-functie om 120Hz-beelden mogelijk te maken. Ook krijgt de televisie minimaal één hdmi 2.1-aansluiting.

Gizmochina schrijft dat de Mi TV Master de MediaTek MTK9650-soc krijgt en op Miui for TV zal draaien, een Android TV-versie. De soc heeft een Mali G52 MC1-gpu en Xiaomi combineert de soc met 3GB geheugen. De televisie krijgt negen speakers die in totaal 65W produceren en een behuizing die van metaal en glas is gemaakt. De televisie heeft verder dunne schermranden waardoor het paneel 98,8 procent uitmaakt van de voorkant van de televisie. Op het dunste deel zou de televisie 4,6mm dik zijn.

De maximale helderheid van de televisie bedraagt 1000cd/m². De Mi TV Master heeft volgens Gizmochina verder onder meer wifi 5, oftewel 802.11ac-wifi, bluetooth 5.0, drie hdmi-poorten en twee usb-poorten. Het oledpaneel heeft ondersteuning voor 10bit-weergave en zou een afwijking hebben van minder dan 1,5 Delta E. Het paneel moet 95,5 procent van het dci-p3-kleurenspectrum kunnen weergeven. De televisie ondersteunt tot slot variable refresh rate en automatic low latency mode, en kan met spraakbesturing worden bediend. De Xiaomi Mi TV Master is vanaf 3 juli beschikbaar voor omgerekend 1632 euro, maar niet bekend is of deze naar Europa komt en zo ja voor welke prijs.