Xiaomi presenteert in India speaker met Google Assistant

De Chinese fabrikant Xiaomi heeft in India een slimme speaker aangekondigd. De Mi Smart-speaker heeft net als Amazons Echo-speakers een blauwe led-ring bovenop, maar werkt juist met Google Assistant. Er is niets bekend over een Europese release.

De speaker heeft een output van 12W met een 63,5mm grote driver aan de voorkant. Voor het opvangen van geluid zitten er twee microfoons in, zegt Xiaomi. De speaker is 13,1x10,1cm groot en rond 15cm hoog bij een gewicht van ongeveer 853 gram. Hij werkt met wifi op 2,4GHz en 5GHz en ondersteunt bluetooth 4.2.

De speaker werkt met Google Assistant. Xiaomi bracht al eerder speakers uit in thuisland China met een eigen Chineestalige assistent, maar heeft met de Mi Smart Speaker een model voor de Indiase markt. De speaker komt uit voor 4000 roepies, omgerekend momenteel ongeveer 46 euro. Over een release in andere landen dan India is nog niet bekend.