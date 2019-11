Hackers kraken Amazon Echo en Samsung Galaxy S10 bij Pwn2Own-competitie

Bij de Pwn2Own-competitie in Tokio hebben deelnemers tal van apparaten gekraakt via nog onbekende kwetsbaarheden. Onder andere de Amazon Echo, smart-tv's van Samsung en Sony, de Xiaomi Mi 9, de Samsung Galaxy S10 en verschillende routers vielen ten prooi.

De meest aansprekende hacks kwamen van de hand van team Fluoroacetate. Het duo kraakte op de eerste dag eerst de Sony X800G via de browser van de televisie en vervolgens een Amazon Echo Show 5-speaker en Samsung Q60-tv, beide via een integer overflow in javascript. Het team had daarna nog tijd om een javascript-bug in een Xiaomi Mi 9 uit te buiten om een afbeelding aan het toestel te onttrekken. Op dag twee van de competitie onderscheidde Fluoroacetate zich met hacks van een Samsung S10. Het tweetal wist een bestand op het toestel te krijgen door een eigen basisstation in te zetten. In totaal wist Fluoracetate zo 195.000 dollar en 18,5 punten te scoren, voldoende voor de titel Master of Pwn.

De nieuwkomers van team Flashback richtten zich op de eerste dag op een Netgear Nighthawk R6700, die ze via een buffer overflow wisten binnen te dringen en ook wisten ze via de wan-interface de firmware van de router zo aan te passen, dat ze hun payload blijvend op het apparaat achter konden laten.

Het derde team van de competitie, F-Secure Labs, richtte zich op een nfc-onderdeel van de Xiaomi Mi 9. Met een speciaal vervaardigde nfc-tag wist het team een cross-site scripting-bug in het onderdeel uit te buiten om zo een afbeelding aan het toestel te onttrekken.

Pwn2Own is een competitie voor hackers die twee keer per jaar plaatsvindt en gehouden wordt op initiatief van het Zero Day Initiative van Trend Micro. Het doel is om zoveel mogelijk nog onbekende kwetsbaarheden aan het licht te brengen.