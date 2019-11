'Aanpassing Google Shopping zorgt voor weinig verkeer naar concurrenten'

De Europese aanpassingen aan Google Shopping hebben niet het gewenste effect. Dat meldt de Eurocommissaris voor Mededinging. Concurrerende diensten worden wel weergegeven in de prijsvergelijker, maar dit leidt niet tot meer verkeer voor de concurrenten.

Twee jaar geleden legde de EU een boete van 2,4 miljard euro op aan Google. Dit was omdat het bedrijf resultaten van prijsvergelijker Google Shopping weergaf bij de zoekresultaten van Google, terwijl de zoekresultaten van concurrerende prijsvergelijkingsdiensten lager werden geplaatst. Volgens de EU was hierbij sprake van misbruik van marktmacht. Door het algoritme van de zoekmachine waren de resultaten van populaire prijsvergelijkers 'soms pas op pagina 4 van de zoekresultaten zichtbaar'.

Na deze boete heeft Google de resultaten van Google Shopping uit zijn zoekresultaten verwijderd. Daarnaast biedt Google nu advertentieruimte in de Shopping-dienst. Concurrenten kunnen advertenties kopen bovenaan de Shopping-resultaten. Zo kunnen de concurrenten 'op gelijke voet meedingen'. Volgens Eurocommissaris voor Mededinging, Margrethe Vestager, hebben deze aanpassingen niet het gewenste effect.

'We zien misschien een weergave van rivalen in de Shopping-dienst. We zien misschien een toename in het aantal clicks voor webwinkels. Maar we zien nog steeds niet veel webverkeer voor concurrerende prijsvergelijkingsdiensten', vertelde Vestager tijdens de Web Summit. Door de aanpassingen van Google Shopping worden de resultaten van concurrenten inderdaad weergegeven, maar deze worden getoond in de dienst van Google Shopping zelf. De websites van concurrerende diensten worden hierdoor niet direct bezocht.

Britse prijsvergelijkingsdienst Foundem heeft gesteld dat Google de regelgeving van de EU niet naleeft. De dienst wil dat Vestager een zaak tegen het bedrijf begint wegens non-compliance. Foundem was ook het bedrijf dat de originele EU-zaak tegen Google aanhangig maakte door een klacht in te dienen bij de EU.

Vestager geeft ook aan dat het de zaak omtrent de standaard webbrowser in Android nauwlettend volgt. Google werd eerder beticht van concurrentiebeperkende praktijken door standaard Google-diensten op Android-toestellen te installeren, zonder gebruikers alternatieve browsers en zoekmachines aan te bieden. Het bedrijf kreeg hierdoor een boete van 4,34 miljard euro opgelegd. De EU gaf Microsoft in 2013 een boete om een soortgelijke reden; het techbedrijf moest 561 miljoen euro neertellen door het ontbreken van een browserkeuzescherm in Windows 7 SP1.

Sinds april 2019 biedt Google gebruikers in Europa de optie om een andere standaard browser en zoekmachine te kiezen. Concurrerende zoekmachines en browsers moeten echter betalen om genoemd te worden, meldt Vestager.