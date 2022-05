OnePlus kondigt 32"- tot 55"-tv's aan die 93 procent van dci-p3 kunnen weergeven

OnePlus heeft drie nieuwe budget- en middensegment-televisies aangekondigd die tot 93 procent van de dci-p3-kleurruimte kunnen weergeven. De televisies zijn bedoeld voor de Indiase markt en kosten omgerekend vanaf 155 euro.

Voor de drie televisies heeft OnePlus twee nieuwe lijnen in het leven geroepen: de U1-serie en de Y1-serie. De OnePlus TV 55U1 is het middensegmentmodel en heeft een 55 inch 4k-paneel. Dit scherm kan overweg met hdr10, hdr10+, hlg en Dolby Vision. Het scherm neemt 95 procent van de voorkant in beslag en de televisie is 6,9mm dik.

De 55U1 heeft twee speakers en twee tweeters die samen 30W produceren. Deze speakers zijn volgens OnePlus met 90 procent gekanteld ten opzichte van naar beneden gerichte speakers, wat vijftig procent diepere basgeluiden zou moeten weergeven. Deze televisie beschikt daarnaast over Dolby Atmos.

In de Y1-serie heeft OnePlus twee modellen aangekondigd, in 32"- en 43"-formaat. De 43Y1 heeft een resolutie van 1920x1080 pixels, de 32Y1 heeft een resolutie van 1366x768 pixels. De Y1-televisies krijgen twee speakers in stereo-opstelling die allebei 10W produceren.

Alle vandaag aangekondigde OnePlus-televisies draaien op Android TV en worden met OnePlus-apps geleverd. Zo is er de Oxygen Play-app, die videodiensten als Netflix en Amazon Prime Video combineert tot één vod-bibliotheek. De tv krijgt daarnaast een albumfunctie en de OnePlus Connect-app, om een OnePlus-smartphone of iPhone te kunnen koppelen aan de televisie. Dan is de telefoon onder meer als afstandsbediening te gebruiken.

De drie televisies zijn vanaf zondag 5 juli in India te koop via Amazon en zijn 'later' beschikbaar via andere winkels. Het is onbekend of en wanneer de tv's in andere landen uit gaan komen. De OnePlus TV 55U1 heeft een adviesprijs van omgerekend 595 euro, de 43Y1 kost omgerekend 274 euro en de 32Y1 kost omgerekend 155 euro.