'OnePlus werkt aan Europese introductie van zijn televisies'

OnePlus zou bezig zijn met voorbereidingen om televisies uit te brengen in Europa. Volgens WinFuture heeft topman Pete Lau dat gezegd in gesprek met media. Concrete plannen over wanneer en welke modellen verschijnen, zijn er nog niet.

OnePlus bracht in 2019 zijn eerste tv's uit in India en een jaar later volgden nieuwe modellen. De Chinese fabrikant maakt televisies met Android TV en de Q1-serie onderscheidt zich met een achter het scherm verborgen soundbar die bij gebruik naar beneden schuift.

Volgens WinFuture zegt OnePlus-topman Pete Lau dat het bedrijf bezig is met voorbereidingen om de Europese markt te betreden met tv's. Concrete details over wanneer dat zal gebeuren en welke modellen er verschijnen, zijn niet bekendgemaakt.

Het huidige aanbod van OnePlus TV-modellen bestaat uit lcd-tv's met een 55"-paneel en een 4k-resolutie. Ook heeft de fabrikant in India budgetmodellen in het assortiment in de Y-serie. Dat gaat om een 43"-model met een 1080p-paneel en een 32"-tv met een resolutie van 1366x768 pixels.

Al voor de aankondiging van de eerste OnePlus TV's zei de fabrikant dat de tv's op den duur ook naar Europa en de Verenigde Staten zouden komen. Lau zei toen dat dit in een 'later stadium' zou gebeuren. Inmiddels is dat bijna twee jaar geleden.