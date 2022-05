OnePlus bevestigt komst nieuwe lijn van 'betaalbare smartphones'

OnePlus bevestigt dat het bedrijf met een nieuwe lijn van 'betaalbare, hoogwaardige smartphones' komt. Die komen eerst uit in Europa en India en later in andere werelddelen. Details maakt OnePlus niet bekend, maar het bedrijf hint wel op de naam OnePlus Z.

Ceo Pete Lau bevestigt op het OnePlus-forum de komst van de nieuwe lijn, zonder daar inhoudelijke of technische details over te geven. Het feit dat hij over een serie spreekt, betekent dat het niet gaat om een eenmalige release, maar dat OnePlus van plan is om in de toekomst meerdere 'betaalbare' modellen uit te brengen.

OnePlus verwijst naar een Instagram-account met de naam OnePlus Lite Z Thing. Daar zou meer informatie over het toestel moeten verschijnen, maar dat is nu nog niet het geval. Er gaan al maanden geruchten over een goedkoper toestel van OnePlus. Dat is aangeduid als de OnePlus 8 Lite, OnePlus Z en OnePlus Nord. Afgaande op het Instagram-account lijkt de naam OnePlus Z te worden.

Volgens geruchten presenteert OnePlus het toestel begin juli. Het toestel zou een 6,55"-oledscherm krijgen met een verversingssnelheid van 90Hz. Er zit vermoedelijk een Snapdragon 765-soc in, gecombineerd met 6GB ram en 128GB flashopslag.

Eerder verschenen renders gemaakt door @OnLeaks, die vermoedelijk de 'OnePlus Z' tonen